Bu Testi Sadece Gerçek Tatlı Gurmeleri Bitirebilecek!
Bu Testi Sadece Gerçek Tatlı Gurmeleri Bitirebilecek!
Eğer gerçek bir tatlı gurmesiysen doğru yerdesin. Bakalım tatlılar hakkında ne kadar bilgilisin.
Hazırsan başlayalım.
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1. Başlayalım. İspanya ve Latin Amerika'ya özgü bu tatlının ismi nedir?
2. Mochi isimli bu minoş tatlının kökeni neresi sence?
3. Fransız mutfağının en ünlü tatlılarından Sufle'nin içinde hangi malzeme bulunmaz?
4. İspanyolca anlamı 3 sütlü tatlı anlamına gelen Trileçe'nin orijinal tarifinde içinde hangi süt bulunmaz?
5. Osmanlı macununu andıran ve akçaağaç şurubunu kar üzerinde sertleştirerek yapılan Maple Taffy tatlısının ana vatanı neresi sence?
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6. Biraz zorlayalım ve gerçek gurmeleri görelim. Lokma tatlısını andıran bu Hint tatlısının ismini biliyor musun?
7. Yine kolay bir soru geliyor. Amerikan filmlerinde polislerin kahveyle birlikte sık sık tükettiği bu tatlının adı neydi?
8. Adına özel kafeler açılacak kadar bizim olan bir tatlı waffle. Ama o başka topraklardan geldi ülkemize. Peki waffle'ın kökeni neresi sence?
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