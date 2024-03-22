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Bu Testi Sadece Gerçek Tatlı Gurmeleri Bitirebilecek!

etiket Bu Testi Sadece Gerçek Tatlı Gurmeleri Bitirebilecek!

godot
godot - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 21:01

Eğer gerçek bir tatlı gurmesiysen doğru yerdesin. Bakalım tatlılar hakkında ne kadar bilgilisin. 

Hazırsan başlayalım.

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1. Başlayalım. İspanya ve Latin Amerika'ya özgü bu tatlının ismi nedir?

1. Başlayalım. İspanya ve Latin Amerika'ya özgü bu tatlının ismi nedir?

2. Mochi isimli bu minoş tatlının kökeni neresi sence?

2. Mochi isimli bu minoş tatlının kökeni neresi sence?

3. Fransız mutfağının en ünlü tatlılarından Sufle'nin içinde hangi malzeme bulunmaz?

3. Fransız mutfağının en ünlü tatlılarından Sufle'nin içinde hangi malzeme bulunmaz?

4. İspanyolca anlamı 3 sütlü tatlı anlamına gelen Trileçe'nin orijinal tarifinde içinde hangi süt bulunmaz?

4. İspanyolca anlamı 3 sütlü tatlı anlamına gelen Trileçe'nin orijinal tarifinde içinde hangi süt bulunmaz?

5. Osmanlı macununu andıran ve akçaağaç şurubunu kar üzerinde sertleştirerek yapılan Maple Taffy tatlısının ana vatanı neresi sence?

5. Osmanlı macununu andıran ve akçaağaç şurubunu kar üzerinde sertleştirerek yapılan Maple Taffy tatlısının ana vatanı neresi sence?
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6. Biraz zorlayalım ve gerçek gurmeleri görelim. Lokma tatlısını andıran bu Hint tatlısının ismini biliyor musun?

6. Biraz zorlayalım ve gerçek gurmeleri görelim. Lokma tatlısını andıran bu Hint tatlısının ismini biliyor musun?

7. Yine kolay bir soru geliyor. Amerikan filmlerinde polislerin kahveyle birlikte sık sık tükettiği bu tatlının adı neydi?

7. Yine kolay bir soru geliyor. Amerikan filmlerinde polislerin kahveyle birlikte sık sık tükettiği bu tatlının adı neydi?

8. Adına özel kafeler açılacak kadar bizim olan bir tatlı waffle. Ama o başka topraklardan geldi ülkemize. Peki waffle'ın kökeni neresi sence?

8. Adına özel kafeler açılacak kadar bizim olan bir tatlı waffle. Ama o başka topraklardan geldi ülkemize. Peki waffle'ın kökeni neresi sence?
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Daha iyi olabilirdi...

Evet tatlı sevdiğin doğru. Fakat sen sadece yemeyi seviyorsun. Kökenlerini, malzemelerini, tarihini araştırma gereği duymamışsın. Gerçek bir tatlı gurmesi olmak istiyorsan kendini geliştirmeli, daha bilgili olmalısın. Biz sende o potansiyeli görüyoruz! Bundan sonrası sende. Hemen bir Airfryer alıp bu tatlıların hepsini yapabilirsin :)

Tam bir tatlı gurmesisin.

Sen gerçek bir tatlı gurmesisin. Damak tadın oldukça gelişmiş. İyiyi kötüyü ayırabiliyorsun. Bir de gurmelerde mutlaka olması gereken o önemli duygu var sende: Merak! Ne yediğini bilmek istiyorsun. Nereden gelmiş, malzemeleri neler, ilk kim yapmış? Yediğin şeyi tam olarak öğrenene kadar araştırırsın.Bundan sonrası sende. Hemen bir Airfryer alıp bu tatlıların hepsini yapabilirsin :)

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