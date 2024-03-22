Bu Testi Sadece Gerçek Tatlı Gurmeleri Bitirebilecek!

Sen gerçek bir tatlı gurmesisin. Damak tadın oldukça gelişmiş. İyiyi kötüyü ayırabiliyorsun. Bir de gurmelerde mutlaka olması gereken o önemli duygu var sende: Merak! Ne yediğini bilmek istiyorsun. Nereden gelmiş, malzemeleri neler, ilk kim yapmış? Yediğin şeyi tam olarak öğrenene kadar araştırırsın.Bundan sonrası sende. Hemen bir Airfryer alıp bu tatlıların hepsini yapabilirsin :)