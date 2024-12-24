Bu Test Senin İç Dünyanı Aydınlatacak: Duygusal Zeka Seviyeni Ölçüyoruz!
Bu Test Senin İç Dünyanı Aydınlatacak: Duygusal Zeka Seviyeni Ölçüyoruz!
Onedio'nun eğlenceli testleri arasında duygusal zeka testlerine ağırlık vermek istedik ve bu testi hazırladık! Duygusal zekanı ölçmek için sana hazırladığımız soruları cevaplamaya başlayabilirsin!
Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktoruna danış. ❤️
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Çok yakın bir arkadaşın zor bir dönemden geçiyor ve desteğine ihtiyacı var. Ona nasıl destek olursun?
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Peki sen zor bir dönemden geçtiğinde arkadaşının sana nasıl destek olmasını beklersin?
Bütün duyguları olduğu gibi öfkeyi de yoğun yaşayabiliriz. Çok öfkeli olduğunda nasıl davranıyorsun?
Sakinleşmek için bir yere gitmen gerekiyor diyelim. Nasıl bir yerde kendini daha iyi hissedersin?
Duygu dünyanda bir şeyler ters gittiğinde nasıl hareket ettiğini öğrenebilir miyiz?
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İçin çok dolu olduğu zamanlarda içimizi boşaltmamız gerekir. Sen bu tür durumlarda neye başvuruyorsun?
Hiç terapi almayı düşündün mü?
Son olarak şunu soralım: Başkalarının duygularını anlama konusunda kendini nasıl değerlendirirsin?
Duygularının rehberliğinde hareket eden bir insansın!
Duygularını anlayan ve dengeli bir şekilde hareket eden birisin!
Duygularını ve mantığını aynı anda idare edebiliyorsun!
Duygular yerine mantıklı düşünmek, senin için daha makul bir seçenek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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