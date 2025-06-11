Bu Test Alışkanlıklarına Göre Sana Tasarruf Yöntemi Söylüyor!
Ay başı cüzdan dopdolu... ama ay ortasında sanki biri cüzdanı soydu gibi düşünmeye mi başlıyorsun?
Kendini “Ekonomi neden hep bana karşı?” diye sorgularken mi buluyorsun? O zaman bu test senin için!
Alışkanlıklarını analiz ediyoruz, seni para konusunda daha da tanıyoruz ve sonunda sana en uygun, sana özel bir tasarruf yöntemi öneriyoruz.
Bu test; hem eğlenceli, hem eğitici, hem de tam bir farkındalık alarmı olmaya çok yatkın!
Hadi bakalım... Sence sen bir “Kampanya Canavarı” mısın, yoksa “Planlı birikim ustası” mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle aşağıdaki sabah rutinlerinden hangisi seni en iyi tanımlar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki dürüst olmak gerekirse sana en çok para harcatan zaafın hangisi?
3. Bir ürünü gerçekten ihtiyacın olmasa bile sadece %50 indirimde diye satın aldığın oldu mu?
4. Sağdan soldan bir yerden eline indirim kodu geçti. Bu kodu bulunca ne yaparsın?
5. Peki para biriktirme fikri sana nasıl geliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Cüzdanında ya da uygulamalarında “kaç para var” sorusunun net cevabını şu an biliyor musun?
7. Ek gelir fikrine nasıl bakıyorsun?
8. Son olarak parayla olan ilişkini bir dizi karakteriyle tanımla:
Bütçe Planlamasıyla Tasarruf
Harcama Takibi ve Dijital Yardımcılarla Tasarruf
Minimalizm ve Bilinçli Tüketimle Tasarruf
Yatırım Yaparak Tasarruf
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın