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Bu Test Alışkanlıklarına Göre Sana Tasarruf Yöntemi Söylüyor!

etiket Bu Test Alışkanlıklarına Göre Sana Tasarruf Yöntemi Söylüyor!

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
11.06.2025 - 17:03

Ay başı cüzdan dopdolu... ama ay ortasında sanki biri cüzdanı soydu gibi düşünmeye mi başlıyorsun? 

Kendini “Ekonomi neden hep bana karşı?” diye sorgularken mi buluyorsun? O zaman bu test senin için!

Alışkanlıklarını analiz ediyoruz, seni para konusunda daha da tanıyoruz ve sonunda sana en uygun, sana özel bir tasarruf yöntemi öneriyoruz.

Bu test; hem eğlenceli, hem eğitici, hem de tam bir farkındalık alarmı olmaya çok yatkın!

Hadi bakalım... Sence sen bir “Kampanya Canavarı” mısın, yoksa “Planlı birikim ustası” mı?

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1. Öncelikle aşağıdaki sabah rutinlerinden hangisi seni en iyi tanımlar?

2. Peki dürüst olmak gerekirse sana en çok para harcatan zaafın hangisi?

3. Bir ürünü gerçekten ihtiyacın olmasa bile sadece %50 indirimde diye satın aldığın oldu mu?

4. Sağdan soldan bir yerden eline indirim kodu geçti. Bu kodu bulunca ne yaparsın?

5. Peki para biriktirme fikri sana nasıl geliyor?

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6. Cüzdanında ya da uygulamalarında “kaç para var” sorusunun net cevabını şu an biliyor musun?

7. Ek gelir fikrine nasıl bakıyorsun?

8. Son olarak parayla olan ilişkini bir dizi karakteriyle tanımla:

Bütçe Planlamasıyla Tasarruf

Sen anı yaşamayı seven, içinden geldiği gibi harcayan biri olabilirsin ama bu durum seni çoğu zaman ay sonunda “nereye gitti bu para?” sorusuyla baş başa bırakıyor. Sana en uygun tasarruf yöntemi, gelirin ve giderin arasında sağlam bir köprü kurmak olacak. Yani net bir bütçe planı yaparak paranı nereye harcadığını bilirsen, gereksiz masrafları kolayca tespit edebilir ve tasarruf etmeye başlaman çok daha kolay olur.

Harcama Takibi ve Dijital Yardımcılarla Tasarruf

Sen alışveriş yaparken ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor gibi görünsen de, aslında anlık kararlar ve kampanyaların büyüsüne kapılma ihtimalin oldukça yüksek. Bu yüzden sana en uygun tasarruf yöntemi, harcamalarını düzenli olarak takip edebileceğin dijital araçları kullanmak. Uygulamalar sayesinde neyi neden harcadığını daha net görür, farkında olmadan yaptığın fazla harcamaların önüne geçebilirsin.

Minimalizm ve Bilinçli Tüketimle Tasarruf

Senin para konusundaki genel yaklaşımın zaten oldukça temkinli ve kontrollü. Fakat asıl tasarrufu sağlaman için ihtiyacın olan şey, bu yaklaşımı bir yaşam tarzına dönüştürmek. Sana en uygun tasarruf yöntemi, sadeleşmekten ve minimal yaşam felsefesinden geçiyor. Alışverişlerini sorgulayarak, gerçekten ihtiyaç duyduklarını alarak ve gereksiz harcamalardan uzak durarak bütçeni rahatlatabilir ve uzun vadede ciddi kazanç sağlayabilirsin.

Yatırım Yaparak Tasarruf

Sen harcama yaparken bile uzun vadeli düşünen, paranı sadece biriktirmek değil değerlendirmek isteyen biri gibi görünüyorsun. Bu da seni, tasarrufun ötesine geçip birikimlerini büyütmeye açık hale getiriyor. Sana en uygun tasarruf yöntemi, parayı sadece tutmak değil aynı zamanda doğru alanlara yatırım yaparak onun senin için çalışmasını sağlamak. Finansal okuryazarlığını artırdıkça ve kontrollü yatırımlar yaptıkça hem tasarruf eder hem de geleceğini güvence altına alırsın.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
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