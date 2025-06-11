Bu Test Alışkanlıklarına Göre Sana Tasarruf Yöntemi Söylüyor!

Ay başı cüzdan dopdolu... ama ay ortasında sanki biri cüzdanı soydu gibi düşünmeye mi başlıyorsun?

Kendini “Ekonomi neden hep bana karşı?” diye sorgularken mi buluyorsun? O zaman bu test senin için!

Alışkanlıklarını analiz ediyoruz, seni para konusunda daha da tanıyoruz ve sonunda sana en uygun, sana özel bir tasarruf yöntemi öneriyoruz.

Bu test; hem eğlenceli, hem eğitici, hem de tam bir farkındalık alarmı olmaya çok yatkın!

Hadi bakalım... Sence sen bir “Kampanya Canavarı” mısın, yoksa “Planlı birikim ustası” mı?