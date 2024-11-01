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Bu Teknoloji Şirketlerinin Kaçının Kurulduğu Ülkeyi Doğru Tahmin Edebileceksin?

etiket Bu Teknoloji Şirketlerinin Kaçının Kurulduğu Ülkeyi Doğru Tahmin Edebileceksin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 17:01

Günümüzde çeşit çeşit teknolojiler ve teknolojik cihazlar sürekli olarak üretilmeye devam ediyor. Peki ya sen bunu ne kadar iyi takip edebiliyorsun?

Bu testte verdiğin cevaplara göre hakimiyet düzeyini ölçüyoruz!

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1. Teknoloji devi Apple hangi ülkede kuruldu?

1. Teknoloji devi Apple hangi ülkede kuruldu?

2. Peki ya Samsung?

2. Peki ya Samsung?

3. Bir de Sony'i soralım!

3. Bir de Sony'i soralım!

4. Spotify hangi ülkede kuruldu?

4. Spotify hangi ülkede kuruldu?

5. Nokia'nın kurulduğu ülke hangisi?

5. Nokia'nın kurulduğu ülke hangisi?
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6. Microsoft'un kurulduğu ülke hangisi?

6. Microsoft'un kurulduğu ülke hangisi?

7. Huawei hangi ülkede kuruldu?

7. Huawei hangi ülkede kuruldu?

8. Son olarak Asus hangi ülkede kuruldu?

8. Son olarak Asus hangi ülkede kuruldu?
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