Bu Teknoloji Şirketlerinin Kaçının Kurulduğu Ülkeyi Doğru Tahmin Edebileceksin?
Bu Teknoloji Şirketlerinin Kaçının Kurulduğu Ülkeyi Doğru Tahmin Edebileceksin?
Günümüzde çeşit çeşit teknolojiler ve teknolojik cihazlar sürekli olarak üretilmeye devam ediyor. Peki ya sen bunu ne kadar iyi takip edebiliyorsun?
Bu testte verdiğin cevaplara göre hakimiyet düzeyini ölçüyoruz!
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1. Teknoloji devi Apple hangi ülkede kuruldu?
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2. Peki ya Samsung?
3. Bir de Sony'i soralım!
4. Spotify hangi ülkede kuruldu?
5. Nokia'nın kurulduğu ülke hangisi?
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