Bu Şirketlerin Kurucularını Eşleştirebilecek misin?
Bu Şirketlerin Kurucularını Eşleştirebilecek misin?
Bu dev şirketleri kimin kurduğunu hiç merak ettin mi?
Hazırsan başlayalım.
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1. Başlayalım. Samsung'un kurcusu kimdir?
2. Perakende devi Carrefour'un kurucusu kim peki?
3. Peki Gazprom'un kurucusu kim?
4. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en büyük teknoloji devlerinden olan Google'ın kurucularından biri?
5. Peki aşağıdaki dahilerden hangisi Apple'ın kurucularından biri?
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