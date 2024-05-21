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Bu Şirketlerin Kurucularını Eşleştirebilecek misin?

etiket Bu Şirketlerin Kurucularını Eşleştirebilecek misin?

godot
godot - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 17:01

Bu dev şirketleri kimin kurduğunu hiç merak ettin mi?

Hazırsan başlayalım.

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1. Başlayalım. Samsung'un kurcusu kimdir?

2. Perakende devi Carrefour'un kurucusu kim peki?

3. Peki Gazprom'un kurucusu kim?

4. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en büyük teknoloji devlerinden olan Google'ın kurucularından biri?

5. Peki aşağıdaki dahilerden hangisi Apple'ın kurucularından biri?

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6. Hangi ünlü iş insanı ödeme teknolojisinin lokomotiflerinden PayPal'in kurucularından biridir?

7. Onsuz yaşayamadığımız Spotify'ın kurucusu kim?

8. Her gün girdiğimiz video paylaşım sitesi Youtube'un kurucularından biri aşağıdakilerden hangisi?

9. Elon Musk'a rekor bir ücrete satılan Twitter'ın kurucusu kim peki?

Daha iyi olabilirdi...

Bize sorarsan daha iyi olabilirdin. Bazıları dikkatsizlikten gitti, bazılarını da dilinin ucuna kadar gelse de son anda hatırlayamadın biliyoruz. Ama bu testin amacı bir şeyler öğrenmekti ve öğrendin. Olaylara iyi yönden bakalım :)

Tebrikler!

İşte girişimci ruh, işte hafızanın gücü, işte bilgelik. Sanki kuruluşunda ordaymışçasına bildin resmen soruları. Tebrik etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok...

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