Bu Şirketlerden Hangisi Daha Eski, Tahmin Edebilecek misin?

“Bunlardan hangisi daha eski?” sorusu ilk bakışta kolay gibi duruyor ama işin içine büyük markalar girince tahminler fena halde şaşabiliyor. Çünkü bazı şirketler sandığından çok daha köklü, bazıları ise “Nasıl yani, bu daha mı yeniymiş?” dedirtiyor.

Hazırsan biraz marka tarihi, biraz şaşkınlık ve bolca tahmin içeren bu testte kendini dene!👇🏻