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Bu Şirketlerden Hangisi Daha Eski, Tahmin Edebilecek misin?

etiket Bu Şirketlerden Hangisi Daha Eski, Tahmin Edebilecek misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
28.06.2026 - 15:31
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“Bunlardan hangisi daha eski?” sorusu ilk bakışta kolay gibi duruyor ama işin içine büyük markalar girince tahminler fena halde şaşabiliyor. Çünkü bazı şirketler sandığından çok daha köklü, bazıları ise “Nasıl yani, bu daha mı yeniymiş?” dedirtiyor. 

Hazırsan biraz marka tarihi, biraz şaşkınlık ve bolca tahmin içeren bu testte kendini dene!👇🏻

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Gazlı içecek denince akla gelen bu iki devden hangisi daha eski?

2. Fast food dünyasının iki ikonik markasından hangisi daha önce kuruldu?

3. Bu iki markadan hangisinin geçmişi daha eskiye dayanıyor?

4. Teknoloji dünyasının iki devinden hangisi daha önce ortaya çıktı?

5. İnternet çağının iki dev markasından hangisi daha eski?

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6. Dizi-film izleme alışkanlığımızı değiştiren Netflix mi, müzik dinleme biçimimizi değiştiren Spotify mı daha eski?

7. Sosyal medya mı, elektrikli otomobil mi daha eski? Hangisi daha önce kuruldu?

8. Elektronik dünyasının iki güçlü markasından hangisinin geçmişi daha eskiye dayanıyor?

9. Moda dünyasının iki popüler markasından hangisi daha eski?

10. Son olarak, lüks moda dünyasının bu iki büyük markasından hangisi daha eski?

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miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
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