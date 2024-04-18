Bu Şirketlerden BİST30’da Olmayanı Bulabilecek misin?
Bu Şirketlerden BİST30’da Olmayanı Bulabilecek misin?
BİST 30 endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine ve işlem hacmine sahip 30 şirketin hisse senedinden oluşuyor. Peki aşağıdaki şirketlerden hangisi BİST 30 içinde değil?
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Hangi şirket BİST 30 endeksine dahil değil?
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Bulamadın!
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Olmadı!
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Maalesef bulamadın.
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Doğru cevap değil!
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Erdemir Demir Çelik doğru cevap değil!
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Bulamadın!
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Tebrikler buldun!
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Maalesef Petkim değil!
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Bulamadın!
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Olmadı!
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Şişecam değil!
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Olmadı!
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