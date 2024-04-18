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Bu Şirketlerden BİST30’da Olmayanı Bulabilecek misin?

etiket Bu Şirketlerden BİST30’da Olmayanı Bulabilecek misin?

godot
godot - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 17:03

BİST 30 endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine ve işlem hacmine sahip 30 şirketin hisse senedinden oluşuyor. Peki aşağıdaki şirketlerden hangisi BİST 30 içinde değil?

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Hangi şirket BİST 30 endeksine dahil değil?

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Bulamadın!

Bulamadın!
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Alarko Holding, BİST 30 endeksinde işlem görüyor. BİST 30'da olmayan şirketi bulmak için tekrar dene!

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Olmadı!

Olmadı!
onedio.com

Kontrolmatik Teknoloji, BİST 30 endeksinde işlem görüyor. BİST 30'da olmayan şirketi bulmak için tekrar dene!

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Maalesef bulamadın.

Maalesef bulamadın.
onedio.com

Sasa Holding, BİST 30 endeksinde işlem görüyor. BİST 30'da olmayan şirketi bulmak için tekrar dene!

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Doğru cevap değil!

Doğru cevap değil!
onedio.com

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, BİST 30 endeksinde işlem görüyor. BİST 30'da olmayan şirketi bulmak için tekrar dene!

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Erdemir Demir Çelik doğru cevap değil!

Erdemir Demir Çelik doğru cevap değil!

Erdemir Demir Çelik, BİST 30 endeksinde işlem görüyor. BİST 30'da olmayan şirketi bulmak için tekrar dene!

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Bulamadın!

Bulamadın!
onedio.com

ODAŞ Elektrik Üretim, BİST 30 endeksinde işlem görüyor. BİST 30'da olmayan şirketi bulmak için tekrar dene!

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Tebrikler buldun!

Tebrikler buldun!
onedio.com

Kayseri Şeker Fabrikası, BİST 30 endeksine dahil değil. 2023 yılının mayıs ayında halka arz olan Kayseri Şeker Fabrikası, BİST 100 endeksinde işlem görüyor!

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Maalesef Petkim değil!

Maalesef Petkim değil!
onedio.com

Petkim, BİST 30 endeksinde işlem görüyor. BİST 30'da olmayan şirketi bulmak için tekrar dene!

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Bulamadın!

Bulamadın!
onedio.com

Koza Altın İşletmeleri, BİST 30 endeksinde işlem görüyor. BİST 30'da olmayan şirketi bulmak için tekrar dene!

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Olmadı!

Olmadı!

Enka İnşaat ve Sanayi, BİST 30 endeksinde işlem görüyor. BİST 30'da olmayan şirketi bulmak için tekrar dene!

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Şişecam değil!

Şişecam değil!
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Şişecam, BİST 30 endeksinde işlem görüyor. BİST 30'da olmayan şirketi bulmak için tekrar dene!

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Olmadı!

Olmadı!
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Türk Hava Yolları, BİST 30 endeksinde işlem görüyor. BİST 30'da olmayan şirketi bulmak için tekrar dene!

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