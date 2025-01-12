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Bu Sene Neler Okuduk? 2024’ün En Çok Satan 12 Kitabı

etiket Bu Sene Neler Okuduk? 2024’ün En Çok Satan 12 Kitabı

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 14:01

2024 yılında birbirinden güzel kitaplarla tanıştık. Bazıları çok popüler oldu ve binlerce insanın elinden düşmedi. Peki siz 2024 yılında kaç kitap okudunuz? Bakalım 2024'ün çok satan kitapları arasından hangi kitapları okuma fırsatınız oldu. 👇

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1. Intermezzo - Sally Rooney

1. Intermezzo - Sally Rooney

Intermezzo, yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü ve listelerin zirvesine yerleşti! Modern ilişkilerin karmaşıklığını ustalıkla işleyen Rooney, bu eserinde okurları duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Kitap, Dublin'de yaşayan bir grup gencin hayatlarına odaklanıyor. Karakterlerin romantik ve dostane ilişkileri arasında geçen bu hikaye, okuyuculara samimi ve içsel bir deneyim sunuyor. ,

2. Yırtıcı Kuşlar Zamanı - Ahmet Ümit

2. Yırtıcı Kuşlar Zamanı - Ahmet Ümit

Başkomser Nevzat, İstanbul'un karanlık sokaklarında yeni bir cinayet vakasını çözmeye çalışıyor. Ümit, bu eserinde şehrin tarihini ve sosyolojik yapısını usta bir şekilde işleyerek okuyucuyu hem bir dedektiflik hikâyesine hem de kültürel bir yolculuğa davet ediyor. Polisiye severlerin başucu kitabı olmaya aday.

3. Hayat İmkansız - Matt Haig

3. Hayat İmkansız - Matt Haig

Yaşamın zorluklarıyla başa çıkma yollarını anlatan Haig, bu kitabında okurlara umut dolu bir bakış açısı sunuyor. Kitap, bir adamın ruhsal çöküşün ardından hayata tutunma mücadelesini ve bu süreçte kendini yeniden keşfetmesini ele alıyor. Kişisel gelişim ve psikolojiye ilgi duyanların severek okuyacağı bir kitap.

4. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

4. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Pozitif düşüncenin gücünü ve hayatımıza etkilerini ele alan bu kitap, kişisel gelişim alanında önemli bir rehber niteliğinde! Yazar bu kitabında, doğru enerjilerle hayatı şekillendirme yöntemlerini bilimsel ve pratik bir yaklaşımla sunuyor.

5. Nakano Eskici Dükkanı - Hiromi Kawakami

5. Nakano Eskici Dükkanı - Hiromi Kawakami

Japon edebiyatına ilgi duyanların severek okuyacağı bu kitap, bir eskici dükkanında geçen sıra dışı hikayeleriyle okurları büyülüyor. Kitap, farklı geçmişlere sahip insanların bir araya geldiği bu dükkanda yaşananları anlatırken, insan ilişkilerinin karmaşıklığını da ince bir dille işliyor.

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6. Holly - Stephen King

6. Holly - Stephen King

Korku ve gerilim ustası King, bu yeni romanında bir kayıp vakasını çözmeye çalışan Holly Gibney'nin hikayesine odaklanıyor. Holly, korkutucu sırlarla dolu bir kasabada ipuçlarını birleştirirken, okuyucuyu soluksuz bir maceraya davet ediyor. Gerilim severlerin oldukça seveceği bu eser 2024 yılının en çok okunan kitapları arasında yerini aldı.

7. Aradığın Şey Kütüphanede Saklı - Michiko Aoyama

7. Aradığın Şey Kütüphanede Saklı - Michiko Aoyama

Kütüphanelerin büyülü ve etkileyici dünyasında geçen bu hikaye, insan ilişkilerinin derinliklerine iniyor. Bir halk kütüphanesinin yardımsever kütüphanecisi, ziyaretçilerin arayışlarına rehberlik ederken onlara hayatlarını değiştirecek bilgiler sunuyor. Eğer okumadıysanız mutlaka bir şans vermelisiniz!

8. Yaşamak - Yu Hua

8. Yaşamak - Yu Hua

Çin edebiyatının önemli eserlerinden biri olan bu roman, insanın zorluklar karşısındaki direncini etkileyici bir şekilde anlatıyor. Kitap, bir adamın ailesini kaybettikten sonra hayatta kalma mücadelesini ve yaşama tutunma çabasını gözler önüne seriyor.

9. Kalk Bi Dopamin Demle - Serkan Karaismailoğlu ve M. Ali Karaismailoğlu

9. Kalk Bi Dopamin Demle - Serkan Karaismailoğlu ve M. Ali Karaismailoğlu

Beyin ve nöroloji üzerine eğlenceli bir bakış sunan bu kitap, dopaminin günlük yaşamımızdaki rolünü keşfetmemizi sağlıyor. 2024 yılında bilim meraklılarının ilgisini çekmeyi başaran bu kitap da çok satanlar arasında yerini aldı.

10. Söyleme Bilmesinler - Şermin Yaşar

10. Söyleme Bilmesinler - Şermin Yaşar

Yerli edebiyatın güçlü kalemlerinden Yaşar, bu romanında insan ilişkilerini ve toplumsal normları sorguluyor. Hikaye, sıradan bir ailenin çevresinde gelişen olayları derinlikli karakterlerle işleyerek okuyuculara çarpıcı bir perspektif sunuyor.

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11. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

11. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

2024 yılında en çok konuşulan eserlerden biri olan Gece Yarısı Kütüphanesi, farklı yaşam seçeneklerini keşfetme fikri üzerine kurulu çizgisiyle okurlara hayatın anlamını sorgulatıyor. Baş karakter Nora, ölümle yaşam arasında hayatların olasılıklarını deneyimleyerek kendi yolunu bulmaya çalışıyor.

12. Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

12. Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

Türk edebiyatının klasiklerinden olan bu eser, yıllardır olduğu gibi 2024'te de okurların ilgisini çekmeye devam etti! Raif Efendi'nin Maria Puder'e duyduğu aşk üzerinden, hayal kırıklıklarını ve yalnızlığı derin bir şekilde ele alan bu romanı mutlaka okumalısınız!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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