Bu Sene Neler Okuduk? 2024’ün En Çok Satan 12 Kitabı

Başkomser Nevzat, İstanbul'un karanlık sokaklarında yeni bir cinayet vakasını çözmeye çalışıyor. Ümit, bu eserinde şehrin tarihini ve sosyolojik yapısını usta bir şekilde işleyerek okuyucuyu hem bir dedektiflik hikâyesine hem de kültürel bir yolculuğa davet ediyor. Polisiye severlerin başucu kitabı olmaya aday.