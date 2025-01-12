Bu Sene Neler Okuduk? 2024’ün En Çok Satan 12 Kitabı
Bu Sene Neler Okuduk? 2024’ün En Çok Satan 12 Kitabı
2024 yılında birbirinden güzel kitaplarla tanıştık. Bazıları çok popüler oldu ve binlerce insanın elinden düşmedi. Peki siz 2024 yılında kaç kitap okudunuz? Bakalım 2024'ün çok satan kitapları arasından hangi kitapları okuma fırsatınız oldu. 👇
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1. Intermezzo - Sally Rooney
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2. Yırtıcı Kuşlar Zamanı - Ahmet Ümit
3. Hayat İmkansız - Matt Haig
4. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh
5. Nakano Eskici Dükkanı - Hiromi Kawakami
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6. Holly - Stephen King
7. Aradığın Şey Kütüphanede Saklı - Michiko Aoyama
8. Yaşamak - Yu Hua
9. Kalk Bi Dopamin Demle - Serkan Karaismailoğlu ve M. Ali Karaismailoğlu
10. Söyleme Bilmesinler - Şermin Yaşar
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11. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig
12. Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
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