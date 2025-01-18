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Bu Sene Belli ki Cüzdanı Cebimizde Zor Tutacağız: 2025 Kış Modasına Dair İpuçları

etiket Bu Sene Belli ki Cüzdanı Cebimizde Zor Tutacağız: 2025 Kış Modasına Dair İpuçları

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
18.01.2025 - 14:01

Bu kış cüzdanları sıkı tutun, çünkü 2025 modası bizi hem üşümemek hem de tarz görünmek için harcamaya davet ediyor! Kat kat giyinmekten renkli peluşlara, vintage aksesuarlardan metalik detaylara kadar her şey moda sahnesinde yerini almış durumda. Hazır mısınız? O zaman bu yılın kış trendlerine bir göz atalım ve gardırobunuzu yenilemek için ilham alalım! 😊

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Leoparlara yer açın.

Leoparlara yer açın.

Leopar desen, 2025 kışında da tahtını bırakmıyor. Bu klasik ama bir o kadar iddialı desen, artık sadece gece kıyafetlerinde değil günlük kombinlerde de kendini gösteriyor. Özellikle leopar desenli montlar, elbiseler ve eteklerle tarzınıza cesur bir dokunuş ekleyebilirsiniz. “Ben buradayım!” demek istiyorsanız bu leopar tam size göre. Ama dikkat edilmesi gereken bir nokta var, bunu kaçırmayalım. Leopar desenin gücü fazla iddialı olduğundan, kombin yaparken sade parçalarla dengelemeyi unutmayın. Sizi bir moda ikonu gibi gösterecek.

Kendini bohem kıyafetlerin huzuruna bırakın.

Kendini bohem kıyafetlerin huzuruna bırakın.

2025 kışında bohem stil, dolaplarda sıcak bir yer açıyor! Püsküllü hırkalar, çiçek desenli uzun elbiseler ve etnik detaylarla bu tarz, hem rahatlığı hem de zarafeti bir arada sunuyor. Üstelik kalın yün şallar ve bol kesim pantolonlarla kış aylarında bile bohem görünümden vazgeçmeden sıcacık kalabilirsiniz. Doğal tonlar ve el yapımı gibi görünen detaylarla tarzınıza kişisel bir dokunuş eklemek çok kolay.

Peki ya süper pelerinlere ne dersiniz?

Peki ya süper pelerinlere ne dersiniz?

Bu kış sokaklar adeta bir moda podyumu çünkü pelerinler geri döndü! Süper kahramanların havalı tarzını andıran bu parçalar, 2025 kışının en çarpıcı trendlerinden biri. Özellikle yün veya kaşe kumaşlardan yapılan uzun ve akışkan modeller, hem zarif hem de sıra dışı bir hava yaratıyor. Pelerinlerin altına giyeceğiniz diz üstü çizmeler veya dar kesim pantolonlarla anında etkileyici bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca, pelerinler soğuk havalarda sizi bir battaniye gibi saracak kadar sıcak tutarken, şıklığınızdan da asla ödün vermeyeceksiniz. Kış gardırobunuzu kahramanca bir dokunuşla tamamlamaya ne dersiniz?

‘60s Mod: retro şıklığıyla zaman yolculuğu.

‘60s Mod: retro şıklığıyla zaman yolculuğu.

‘60s Mod akımı, mini elbiseler, A kesim etekler ve canlı renk paletleriyle gardıroplara retro bir hava katıyor. Bu akımda, grafik desenler ve blok renklerin ön planda olduğunu unutmayın; sarılar, turuncular ve siyah-beyaz kombinler bu trendin başrolünde. Üstelik kış aylarının kasvetini bu eğlenceli ve dinamik tarzla kolayca dağıtabilirsiniz. Kısacası, 60’ların özgür ruhunu bu kış şıklığınıza taşımaya hazır olun.

Get to Work akımıyla ofis şıklığını sokağa taşıyoruz.

Get to Work akımıyla ofis şıklığını sokağa taşıyoruz.

2025 kışı, sizi ellerinizi kirletmeye ya da en azından fiziksel çalışmaya uygun giyinmeye çağırıyor. Burberry ve Tory Burch'ün kargo pantolonlarından Stella McCartney ve Hermès'in dayanıklı tulumlarına kadar, bu sezon moda ve işlevsellik mükemmel bir denge yakalıyor.

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Spor giyim başka güzel...

Spor giyim başka güzel...

2025 kışında moda, spor giyimi şıklıkla buluşturuyor ve Who’s Keeping Track? akımıyla sizi rahatlığa davet ediyor! Parlak kumaşlardan yapılmış jogger pantolonlar, crop üstler ve modern kesimli kapüşonlular bu stilin olmazsa olmazları. Atletik detaylar ve canlı renk paletleri, günlük kombinlere dinamik bir enerji katıyor. Bu tarz, spor salonundan kahve buluşmasına, hatta rahat bir ofis gününe kadar her ortamda kullanılabilir. Sneaker’lar ve şık bir bel çantasıyla tamamlayarak konfor ve modanın mükemmel dengesini yakalayabilirsiniz. Hem rahat hem de stil sahibi olmak için başka bir bahane aramaya gerek yok.

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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