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Bu Para Birimlerini Kısaltmalarından Tahmin Edebilecek misin?

etiket Bu Para Birimlerini Kısaltmalarından Tahmin Edebilecek misin?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 17:01

Finansal işlemler ve döviz kurları ile ilgili belgelerde daha hızlı bir şekilde işlem yapılabilmesi için kullanılan para birimi kısaltmaları aynı zamanda dil farklılıklarını da ortadan kaldırır. Karışıklığı önleyerek uluslararası ticaret ve finansal piyasalarda kullanımı sağlayacak para birimlerinin kısaltmalarını bakalım tahmin edebilecek misiniz?

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1. Kolay bir para birimi kısaltması ile başlıyoruz. Sizce CAD hangi para biriminin kısaltmasıdır?

1. Kolay bir para birimi kısaltması ile başlıyoruz. Sizce CAD hangi para biriminin kısaltmasıdır?

2. Hemen zorlaştırmayalım. JYP kısaltması hangi para birimine aittir?

2. Hemen zorlaştırmayalım. JYP kısaltması hangi para birimine aittir?

3. Nasıl gidiyor, biraz zorlaştıralım mı? AUD hangi para biriminin kısaltmasıdır?

3. Nasıl gidiyor, biraz zorlaştıralım mı? AUD hangi para biriminin kısaltmasıdır?

4. Bence tahmin edebilirsiniz. Sizce NOK hangi para biriminin kısaltmasıdır?

4. Bence tahmin edebilirsiniz. Sizce NOK hangi para biriminin kısaltmasıdır?

5. HKD hangi para biriminin kısaltması olabilir?

5. HKD hangi para biriminin kısaltması olabilir?
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6. Biraz zorlaştıralım. CHF hangi para biriminin kısaltması olabilir?

6. Biraz zorlaştıralım. CHF hangi para biriminin kısaltması olabilir?

7. Bakalım tahmin edebilecek misiniz? Sizce BRL hangi para biriminin kısaltmasıdır?

7. Bakalım tahmin edebilecek misiniz? Sizce BRL hangi para biriminin kısaltmasıdır?

8. Sonuncusunu en bilindik olan yapalım dedik. USD hangi para biriminin kısaltmasıdır?

8. Sonuncusunu en bilindik olan yapalım dedik. USD hangi para biriminin kısaltmasıdır?
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