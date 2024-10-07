Bu Para Birimlerini Kısaltmalarından Tahmin Edebilecek misin?
Bu Para Birimlerini Kısaltmalarından Tahmin Edebilecek misin?
Finansal işlemler ve döviz kurları ile ilgili belgelerde daha hızlı bir şekilde işlem yapılabilmesi için kullanılan para birimi kısaltmaları aynı zamanda dil farklılıklarını da ortadan kaldırır. Karışıklığı önleyerek uluslararası ticaret ve finansal piyasalarda kullanımı sağlayacak para birimlerinin kısaltmalarını bakalım tahmin edebilecek misiniz?
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1. Kolay bir para birimi kısaltması ile başlıyoruz. Sizce CAD hangi para biriminin kısaltmasıdır?
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2. Hemen zorlaştırmayalım. JYP kısaltması hangi para birimine aittir?
3. Nasıl gidiyor, biraz zorlaştıralım mı? AUD hangi para biriminin kısaltmasıdır?
4. Bence tahmin edebilirsiniz. Sizce NOK hangi para biriminin kısaltmasıdır?
5. HKD hangi para biriminin kısaltması olabilir?
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