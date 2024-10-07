Bu Para Birimlerini Kısaltmalarından Tahmin Edebilecek misin?

Finansal işlemler ve döviz kurları ile ilgili belgelerde daha hızlı bir şekilde işlem yapılabilmesi için kullanılan para birimi kısaltmaları aynı zamanda dil farklılıklarını da ortadan kaldırır. Karışıklığı önleyerek uluslararası ticaret ve finansal piyasalarda kullanımı sağlayacak para birimlerinin kısaltmalarını bakalım tahmin edebilecek misiniz?