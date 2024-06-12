Bu Para Birimleri Testinden Kaç Puan Alabileceksin?

Sen, az bilinen ülkelerin bile para birimleri konusunda çok az yanılıyorsun. Bu testte de bir iki ufak yanlış yaptın ama o kadar da olur... Belli ki bu konuya ilgin var ve çeşitli araştırmalar yapıyorsun. Böyle bir sonuç almana şaşmamalı! Tebrikler...