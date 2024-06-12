Bu Para Birimleri Testinden Kaç Puan Alabileceksin?
Bu Para Birimleri Testinden Kaç Puan Alabileceksin?
Ülkelerin para birimlerini bilirim, bu testten yüksek puan alırım diyorsan doğru yerdesin!
Hazırsan seni teste alalım👇🏻
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1. İlk soruyla başlayalım! Endonezya'nın para birimi nedir?
2. Japonya'nın para birimi hangisi olabilir?
3. Brezilya Federal Cumhuriyeti hangi birimini kullanıyor?
4. Gürcistan'ın para birimini biliyor musun peki?
5. Çin Halk Cumhuriyeti hangi para birimini kullanıyor?
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