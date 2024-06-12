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Bu Para Birimleri Testinden Kaç Puan Alabileceksin?

etiket Bu Para Birimleri Testinden Kaç Puan Alabileceksin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 17:01

Ülkelerin para birimlerini bilirim, bu testten yüksek puan alırım diyorsan doğru yerdesin! 

Hazırsan seni teste alalım👇🏻

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1. İlk soruyla başlayalım! Endonezya'nın para birimi nedir?

1. İlk soruyla başlayalım! Endonezya'nın para birimi nedir?

2. Japonya'nın para birimi hangisi olabilir?

2. Japonya'nın para birimi hangisi olabilir?

3. Brezilya Federal Cumhuriyeti hangi birimini kullanıyor?

3. Brezilya Federal Cumhuriyeti hangi birimini kullanıyor?

4. Gürcistan'ın para birimini biliyor musun peki?

4. Gürcistan'ın para birimini biliyor musun peki?

5. Çin Halk Cumhuriyeti hangi para birimini kullanıyor?

5. Çin Halk Cumhuriyeti hangi para birimini kullanıyor?
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6. Kamboçya'nın para birimi de tahmin edebilir misin?

6. Kamboçya'nın para birimi de tahmin edebilir misin?

7. Peki Kazakistan'ın para birimi hangisi olabilir?

7. Peki Kazakistan'ın para birimi hangisi olabilir?

8. Kolombiya Cumhuriyeti hangi para birimini kullanıyor?

8. Kolombiya Cumhuriyeti hangi para birimini kullanıyor?

9. Vietnam'ın para birimi ne sence?

9. Vietnam'ın para birimi ne sence?

10. Tayland'ın para birimini de tahmin eder misin?

10. Tayland'ın para birimini de tahmin eder misin?

100!

Oldukça zorlu bir para birimleri testinten 100 puan aldın! Sen bu konuya büyük bir ilgi duyuyorsun. Hiç yanlış yapmadan böyle bir testten çıkmak çok büyük başarı. Belli ki sen fakrlı ülkelere, kültürlere oldukça büyük ilgi duyuyorsun. Belki de bunları seyahatlerin sırasında bile öğrenmiş olabilirsin.... Tebrikler!

85!

Sen, az bilinen ülkelerin bile para birimleri konusunda çok az yanılıyorsun. Bu testte de bir iki ufak yanlış yaptın ama o kadar da olur... Belli ki bu konuya ilgin var ve çeşitli araştırmalar yapıyorsun. Böyle bir sonuç almana şaşmamalı! Tebrikler...

11. 45!

45 aldın! Sen para birimlerine ilgi duysan da bu konuda biraz bilgi eksikliğin var. Ama tahmin ediyoruz ki bu testten öğrendiklerin sayesinde bu konuda daha iyi bir noktaya eriştin! Yine de tebrik ederiz!

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