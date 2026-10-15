Bu Lojistik Terimlerinin Gerçek Anlamlarını Bulabilecek misin?
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Lojistik dünyasının kendine has bir dili var. 😄 Peki, sen bu terimleri gerçekten biliyor musun, yoksa birkaç tanesini görünce profesyonelce başını sallayıp geçecek misin? Şimdi seni gerçek lojistik terimleriyle dolu küçük bir teste alıyoruz. Bakalım sektörün diline ne kadar hakimsin!
Hazırsan başlayalım.👇🏻
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1. Bir lojistik merkezine gelen ürünler rafa kaldırılmadan, birkaç saat içinde ayrıştırılıp başka araçlara yüklenerek farklı şehirlere gönderiliyor. Bu operasyonun adı nedir?
2. “Transit Time”, bir ürünün depoda stokta kaldığı toplam süreyi ifade eder.
3. Küçük bir işletmenin Çin’den getireceği ürünler bir konteyneri tek başına doldurmuyor. Bu nedenle aynı konteynerde başka firmaların yükleriyle birlikte taşınıyor. Bu taşıma şekli hangisidir?
4. “Palletization”, ürünlerin paletlerden indirilip tek tek raflara yerleştirilmesine verilen isimdir.
5. İstanbul’dan çıkan bir e-ticaret siparişi aktarma merkezlerini geçti ve artık mahalledeki dağıtım aracında. Paketin müşteriye ulaşmadan önceki son yolculuğu hangi terimle ifade edilir?
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6. “Consignee” terimi, taşıma işleminde yükü gönderen tarafı ifade eder.
7. “ETA” kısaltması, bir aracın veya yükün tahmini varış zamanını belirtmek için kullanılabilir.
8. Son olarak, “Incoterms”, sadece ürünlerin üretim standartlarını belirleyen uluslararası kurallardır.
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