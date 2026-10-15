Bu Lojistik Terimlerinin Gerçek Anlamlarını Bulabilecek misin?

Bu test seni biraz köşeye sıkıştırmış olabilir ama paniğe hiç gerek yok. 😄 Lojistik dünyasının dili ilk bakışta zaten biraz karışık; bir sürü süreç, belge ve taşıma şekli arasında insanın kafası rahatlıkla karışabiliyor. Güzel tarafı şu: artık hangi konularda biraz daha bilgiye ihtiyacın olduğunu biliyorsun. Biraz daha göz gezdirip birkaç kavramı yerine oturttuğunda bu testin rövanşında işler çok değişebilir. Yani yolculuk daha yeni başladı! 🚚