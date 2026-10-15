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Bu Lojistik Terimlerinin Gerçek Anlamlarını Bulabilecek misin?

etiket Bu Lojistik Terimlerinin Gerçek Anlamlarını Bulabilecek misin?

onedio.mimi - Onedio Editörü
15.10.2026 - 16:01
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Lojistik dünyasının kendine has bir dili var. 😄 Peki, sen bu terimleri gerçekten biliyor musun, yoksa birkaç tanesini görünce profesyonelce başını sallayıp geçecek misin? Şimdi seni gerçek lojistik terimleriyle dolu küçük bir teste alıyoruz. Bakalım sektörün diline ne kadar hakimsin!

Hazırsan başlayalım.👇🏻

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1. Bir lojistik merkezine gelen ürünler rafa kaldırılmadan, birkaç saat içinde ayrıştırılıp başka araçlara yüklenerek farklı şehirlere gönderiliyor. Bu operasyonun adı nedir?

1. Bir lojistik merkezine gelen ürünler rafa kaldırılmadan, birkaç saat içinde ayrıştırılıp başka araçlara yüklenerek farklı şehirlere gönderiliyor. Bu operasyonun adı nedir?

2. “Transit Time”, bir ürünün depoda stokta kaldığı toplam süreyi ifade eder.

3. Küçük bir işletmenin Çin’den getireceği ürünler bir konteyneri tek başına doldurmuyor. Bu nedenle aynı konteynerde başka firmaların yükleriyle birlikte taşınıyor. Bu taşıma şekli hangisidir?

3. Küçük bir işletmenin Çin’den getireceği ürünler bir konteyneri tek başına doldurmuyor. Bu nedenle aynı konteynerde başka firmaların yükleriyle birlikte taşınıyor. Bu taşıma şekli hangisidir?

4. “Palletization”, ürünlerin paletlerden indirilip tek tek raflara yerleştirilmesine verilen isimdir.

5. İstanbul’dan çıkan bir e-ticaret siparişi aktarma merkezlerini geçti ve artık mahalledeki dağıtım aracında. Paketin müşteriye ulaşmadan önceki son yolculuğu hangi terimle ifade edilir?

5. İstanbul’dan çıkan bir e-ticaret siparişi aktarma merkezlerini geçti ve artık mahalledeki dağıtım aracında. Paketin müşteriye ulaşmadan önceki son yolculuğu hangi terimle ifade edilir?
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6. “Consignee” terimi, taşıma işleminde yükü gönderen tarafı ifade eder.

6. “Consignee” terimi, taşıma işleminde yükü gönderen tarafı ifade eder.

7. “ETA” kısaltması, bir aracın veya yükün tahmini varış zamanını belirtmek için kullanılabilir.

8. Son olarak, “Incoterms”, sadece ürünlerin üretim standartlarını belirleyen uluslararası kurallardır.

8. Son olarak, “Incoterms”, sadece ürünlerin üretim standartlarını belirleyen uluslararası kurallardır.

Çok iyisin!

Çok iyisin!

Sen bu testi çözmedin, resmen sektöre kısa bir denetim attın. 😄 Sorular gelir gelmez neyin ne olduğunu çatır çatır ayırmışsın, belli ki bu dünyaya hiç yabancı değilsin. Taşıma, teslimat, operasyon, süreç yönetimi derken kafanda sistem gayet güzel oturmuş. Bir lojistik merkezinde seni elinde tabletle operasyon yönetirken görsek hiç şaşırmayız. Kısacası bu konuda gerçekten çok bilgilisin, alkışı fazlasıyla hak ettin! 👏

Hiç fena değilsin!

Hiç fena değilsin!

Gayet iyi gidiyorsun! Lojistik dünyasının ilk bakışta birbirine benzeyen kavramları seni çok da kolay kandıramamış. Bazı sorularda bir iki saniye düşünmüş olabilirsin ama genel tablo oldukça başarılı. Temelin sağlam, konuya yabancı değilsin ve biraz daha kurcalasan bu işin iyice uzmanına dönüşebilirsin. Şimdilik gönül rahatlığıyla “Ben bu konudan anlıyorum.” diyebilirsin. 😄

Yine de iyi ilerledin!

Yine de iyi ilerledin!

Bu test seni biraz köşeye sıkıştırmış olabilir ama paniğe hiç gerek yok. 😄 Lojistik dünyasının dili ilk bakışta zaten biraz karışık; bir sürü süreç, belge ve taşıma şekli arasında insanın kafası rahatlıkla karışabiliyor. Güzel tarafı şu: artık hangi konularda biraz daha bilgiye ihtiyacın olduğunu biliyorsun. Biraz daha göz gezdirip birkaç kavramı yerine oturttuğunda bu testin rövanşında işler çok değişebilir. Yani yolculuk daha yeni başladı! 🚚

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