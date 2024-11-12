Bu Kış Neye İhtiyacın Var?
Bu Kış Neye İhtiyacın Var?
Kış ayları, soğuk havaların ve kar manzaralarının tadını çıkarırken, aynı zamanda ihtiyaçlarımızı yeniden gözden geçirme zamanı demek! Şimdi, bu kış sana nelerin gerekli olduğunu keşfetmek için kısa bir teste ne dersin?
Hazırsan, başlayalım!👇
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1. En sevdiğin kış meyvesini öğrenerek testimize başlayalım!
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2. Kombiyi genellikle hangi ayda açıyorsun?
3. Önümüzdeki kış ayları için tatil planın var mı?
4. Peki, kış sporlarına ilgin var mı?
5. Kış alışverişinde en fazla harcama yapmayı düşündüğün kategori ne?
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