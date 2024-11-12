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Bu Kış Neye İhtiyacın Var?

etiket Bu Kış Neye İhtiyacın Var?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
12.11.2024 - 17:01

Kış ayları, soğuk havaların ve kar manzaralarının tadını çıkarırken, aynı zamanda ihtiyaçlarımızı yeniden gözden geçirme zamanı demek! Şimdi, bu kış sana nelerin gerekli olduğunu keşfetmek için kısa bir teste ne dersin? 

Hazırsan, başlayalım!👇

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1. En sevdiğin kış meyvesini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Kombiyi genellikle hangi ayda açıyorsun?

3. Önümüzdeki kış ayları için tatil planın var mı?

4. Peki, kış sporlarına ilgin var mı?

5. Kış alışverişinde en fazla harcama yapmayı düşündüğün kategori ne?

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6. Yazın kışlık, kışın yazlık ürünler almak hakkında ne düşünüyorsun?

7. Yazdan kışlık hazırlığını yaptın mı? Domates sosu, turşu, tarhana...

7. Yazdan kışlık hazırlığını yaptın mı? Domates sosu, turşu, tarhana...

8. Son olarak, manzarayı seyrederken üşümemek için bu içecekler arasından birini seç!

8. Son olarak, manzarayı seyrederken üşümemek için bu içecekler arasından birini seç!

Kafa tatiline!

Kafa tatiline!

Bu kış senin kafa tatiline ihtiyacın var. Kendine yapabileceğin küçük bir bavul hazırla ve yakın ya da uzak fark etmez, bir yerlere kaç! Kış destinasyonlarından birini tercih edebilirsin; mesela bu mevsimde Kapadokya harika olur. Büyüleyici peri bacaları, sıcak hava balonları ve mistik atmosferi ile dinlenmek ve yenilenmek için mükemmel bir yer. Kendine bir mola vermek, sana çok iyi gelecek. Unutma, bazen biraz uzaklaşmak, zihnini temizlemek için en iyi çözümdür. Şimdi, bavulunu hazırlayıp yola koyulmanın tam zamanı!

Yeni bir hobiye ihtiyacın var!

Hayatın telaşında sevdiğin şeylere vakit ayırmayı unuttun. Hava soğudukça ve kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirmeye başladıkça, bu kış kendine yeni bir başlangıç yapmak için harika bir fırsat sunuyor. Yeni bir hobi edinmek, evde geçirdiğin zamanı daha keyifli hale getirecek. Belki resim yapmayı, el işiyle uğraşmayı ya da mutfakta yeni tarifler denemeyi düşünebilirsin. Bu aktiviteler, hem zihnini dinlendirecek hem de yaratıcılığını ortaya çıkaracak. Kışın tadını çıkarmak için bu fırsatı kaçırma ve kendini mutlu edecek bir hobiye yönel!

Bu kış yeni kıyafetlere ihtiyacın var!

Değişen modaya ayak uydurmak önemli; sen de güzel giyinmeyi seven birisin, değil mi? Kışın sıcak ve şık kalmak için dolabını yenilemek harika bir fikir. Soğuk havalar için kat kat giyinmek hem rahatlık sağlar hem de stilini konuşturmanı sağlar. Yeni bir kaban, şık bir kazak ve zarif bir eşarp, kış kombinlerini canlandırmanın yolları arasında. Unutma, kendine uygun renkler ve yeni parçalar seçmek, hem ruh halini yükseltir hem de özgüvenini artırır. Bu kış kendini en iyi versiyonunla ifade etme zamanı!

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