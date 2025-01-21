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Bu Kadarı Normal mi? İlişkilerde Sağlıklı Mesafeyi Korumak İçin 10 Yol

etiket Bu Kadarı Normal mi? İlişkilerde Sağlıklı Mesafeyi Korumak İçin 10 Yol

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 23:46

Her ilişki mesafeye ihtiyaç duyar. İlişkilerde mesafe olması bir yere kadar gayet normal. Peki nedir bunun yolu diye sorduğunu duyar gibiyiz. Gelin birlikte sağlıklı bir ilişkide mesafe nasıl korunur bakalım...

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1. Kişisel alan herkese lazım!

İlişkin var diye partnerinle sürekli yan yana olmak zorunda değilsin elbette. İkinizin de kendine ait alanı olması ilişkiyi güçlendiriyor. Eğer birbirinizden ayrılamadığınız ve her an birbirinizle ilgili olduğunuz bir ilişkideyseniz bu çabuk bunalmana neden olabilir. En güzeli ne biliyor musun, birlikte geçirdiğiniz anlar kadar özel alanlara sahip olacağınız bir ilişki!

2. Herkes kendi başına eğlenmeyi bilmeli canım!

Partnerinle beraber çok eğlendiğini biliyoruz ama bu tek başına eğlenemeyeceğin anlamına gelmiyor. İlişkin olsa bile kendine özel hobilerin olabilir. Ayrı geçireceğiniz bu anlarda hem birbirinizi özleyecek hem de yalnızlığın tadına varacaksınız. Ayrıca bir araya geldiğinizde anlatacak çok hikayen olacak, bir de böyle düşün!

3. Arada hayır demenin hiç sakıncası yok.

Partnerin sürekli ortak bir şeyler yapmak istiyor olabilir. Ama sen her zaman beraber bir şeyler yapmak istemek zorunda değilsin. O zaman hayır demeyi öğrenmelisin. Partnerin beraber sinemaya gitmek istiyor ama sen istemiyorsan 'Ben bu filmi yalnız izlemek istiyorum' demenin hiç sakıncası yok!

4. Hep partnerinle vakit geçirmek olmaz, arada arkadaşlarına da zaman ayırmalısın.

Evet partnerinle geçirdiğin her an çok güzel ama insan arada arkadaşlarına da vakit ayırmalı, öyle değil mi? Arkadaşlarına ve ailene de yeterince vakit ayırman gerekiyor. O yüzden belli aralıklarla onlarla vakit geçirmelisin. Ailenle bir yemek yemek ya da arkadaşınla kahve içmek hem sana iyi gelecek hem de ilişkin dışında da bir hayatın olduğunu hatırlamanı sağlayacak.

5. Kendine ait bir rutinin varsa bunu sürdürmeye devam et!

Herkesin hayatında bir rutini var. İlişkin oldu diye bu rutin son bulmak zorunda değil. Mesela sen kahveni sabah yalnız başına içmeyi seviyorsan bunu devam ettirmelisin. Sırf ilişkin var diye bu zevkinden vazgeçmen gerekmiyor. Partnerinin de buna saygı duyması gerekiyor elbette.

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6. Mesajlaşmayı da azaltmak gerek!

İlişkideyken sürekli mesajlaşmak ilk başlarda hoşuna gitse de bir süre sonra bir mecburiyete dönüşüyor. 'Günaydın' mesajı ile güne başlayıp gün boyunca 'ne yapıyorsun?' diye devam eden ve gece 'iyi geceler' mesajıyla biten bir gün yorucu olabilir. Bunun yerine birbirinize biraz alan tanıyıp birbirinizi özleyebilirsiniz.

7. İlişkide hedefleri konuşmak önemli.

İlişkilerde sağlıklı mesafeyi korumanın yolu elbette aynı hedeflere doğru yürüyor olmak. İkinizin de hedefleri aynı değilse o zaman mesafeyi korumak zor olabilir. Hedefleri konuştuğunuzda aynı yöndeyse zaten mesafeyi ayarlayabilirsin. Ama hedefler farklı yöndeyse mesafeyi ayarlamak da güç olabilir.

8. Özgüvenli olmak ilişkilerde mesafeyi korumana yardımcı oluyor.

Kendine güvenirsen ilişkinde mesafeyi ayarlaman daha kolay olur. Bu sayede sağlıklı sınırların ne olduğunu ve nasıl koruyacağını bilirsin. İlişki içinde kendini kaybetmeden yer almak için biraz özgüvene ihtiyacın var diyebiliriz!

9. Arada yalnızlığın tadını da çıkarmak gerekmez mi?

İnsan bazen tek başına vakit geçirmek isteyebilir. İlişkideyken de bu gayet normal. Mesela hep partnerinle gittiğin sahile bir gün kendin gitmek isteyebilirsin. Bunu partnerinle paylaşıp kendine özel vakit ayırabilirsin. Bu hem sana hem partnerine hem de ilişkinize çok iyi gelecek!

10. Profesyonel destek almak her zaman iyi bir fikirdir!

İlişkinde sağlıklı mesafeyi koruyamadığını düşünüyorsan o zaman partnerinle birlikte çift terapisine gidebilirsiniz. Terapi ilişkinizi derinleştirmeye yardımcı olacaktır. Bu sayede sağlıklı bir ilişkiniz olacak ve birbirinizle çok daha iyi anlaşır hale geleceksiniz.

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