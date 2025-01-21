Bu Kadarı Normal mi? İlişkilerde Sağlıklı Mesafeyi Korumak İçin 10 Yol

Evet partnerinle geçirdiğin her an çok güzel ama insan arada arkadaşlarına da vakit ayırmalı, öyle değil mi? Arkadaşlarına ve ailene de yeterince vakit ayırman gerekiyor. O yüzden belli aralıklarla onlarla vakit geçirmelisin. Ailenle bir yemek yemek ya da arkadaşınla kahve içmek hem sana iyi gelecek hem de ilişkin dışında da bir hayatın olduğunu hatırlamanı sağlayacak.