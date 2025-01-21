Bu Kadarı Normal mi? İlişkilerde Sağlıklı Mesafeyi Korumak İçin 10 Yol
Bu Kadarı Normal mi? İlişkilerde Sağlıklı Mesafeyi Korumak İçin 10 Yol
Her ilişki mesafeye ihtiyaç duyar. İlişkilerde mesafe olması bir yere kadar gayet normal. Peki nedir bunun yolu diye sorduğunu duyar gibiyiz. Gelin birlikte sağlıklı bir ilişkide mesafe nasıl korunur bakalım...
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1. Kişisel alan herkese lazım!
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2. Herkes kendi başına eğlenmeyi bilmeli canım!
3. Arada hayır demenin hiç sakıncası yok.
4. Hep partnerinle vakit geçirmek olmaz, arada arkadaşlarına da zaman ayırmalısın.
5. Kendine ait bir rutinin varsa bunu sürdürmeye devam et!
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6. Mesajlaşmayı da azaltmak gerek!
7. İlişkide hedefleri konuşmak önemli.
8. Özgüvenli olmak ilişkilerde mesafeyi korumana yardımcı oluyor.
9. Arada yalnızlığın tadını da çıkarmak gerekmez mi?
10. Profesyonel destek almak her zaman iyi bir fikirdir!
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