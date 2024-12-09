Bu İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanlarının Adını Doğru Bilebilecek misin?
Bu İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanlarının Adını Doğru Bilebilecek misin?
İş Sağlığı ve Güvenliği ekipmanlarını ne kadar iyi biliyorsun? Hazırsan, bizim için test başlasın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Basit bir soruyla başlayalım. Bu kask, başını korumak için takılır. Adı nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İşçi, yere düşen ağır bir cisimden korunmak için bu ekipmanı giyer. Ayakkabı da denilebilir, ama onlar biraz daha şık! Adı ne?
3. Bu ekipman, bir şeyleri işaret etmek, gösteriş yapmak ya da geçiş yapmak için değil; tamamen sağlığı ve güvenliği sağlamak için! Adı ne?
4. Peki kimyasal maddelerle çalışırken elinizi korumak için hangi tür eldiven kullanılmalıdır?
5. Yüksekte çalıştığınızı düşünün, düşmenizi engellemek için hangi ekipmanı kullanmalısınız?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Peki elektrik işleriyle çalışırken kullanılan ve akımı iletmeyen eldivenler ne olarak adlandırılır?
7. Yangın tehlikesi olan bir alanda çalışıyorsanız hangi ekipman mutlaka bulunmalıdır?
8. Peki solunum yollarınızı ince toz, kimyasal buhar veya zararlı gazlardan koruyan bu ekipmanın adı nedir?
9. Son olarak çok yüksek sıcaklıkta çalışıyorsanız, sizi yanıklardan koruyan bu özel kıyafetin adı nedir?
Biraz daha çabalamalısın!
Bu işte iyisin! Ancak biraz daha kendini geliştirebilirsin.
Kelimenin tam anlamıyla mükemmelsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın