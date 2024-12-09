Bu İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanlarının Adını Doğru Bilebilecek misin?

Fena değil, İSG ekipmanları hakkında bir temel bilgin var ama bazı detayları kaçırıyor olabilirsin. Bu bilgiler, bir gün gerçekten hayatını kurtarabilir! Daha fazla öğrenmek için iş güvenliği eğitimlerine katılmayı ya da çalışan rehberlerini incelemeyi düşünmelisin. Güvenlik farkındalığını artırmaya devam et!