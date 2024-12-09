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Bu İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanlarının Adını Doğru Bilebilecek misin?

etiket Bu İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanlarının Adını Doğru Bilebilecek misin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 17:01

İş Sağlığı ve Güvenliği ekipmanlarını ne kadar iyi biliyorsun? Hazırsan, bizim için test başlasın!

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1. Basit bir soruyla başlayalım. Bu kask, başını korumak için takılır. Adı nedir?

1. Basit bir soruyla başlayalım. Bu kask, başını korumak için takılır. Adı nedir?

2. İşçi, yere düşen ağır bir cisimden korunmak için bu ekipmanı giyer. Ayakkabı da denilebilir, ama onlar biraz daha şık! Adı ne?

2. İşçi, yere düşen ağır bir cisimden korunmak için bu ekipmanı giyer. Ayakkabı da denilebilir, ama onlar biraz daha şık! Adı ne?

3. Bu ekipman, bir şeyleri işaret etmek, gösteriş yapmak ya da geçiş yapmak için değil; tamamen sağlığı ve güvenliği sağlamak için! Adı ne?

3. Bu ekipman, bir şeyleri işaret etmek, gösteriş yapmak ya da geçiş yapmak için değil; tamamen sağlığı ve güvenliği sağlamak için! Adı ne?

4. Peki kimyasal maddelerle çalışırken elinizi korumak için hangi tür eldiven kullanılmalıdır?

5. Yüksekte çalıştığınızı düşünün, düşmenizi engellemek için hangi ekipmanı kullanmalısınız?

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6. Peki elektrik işleriyle çalışırken kullanılan ve akımı iletmeyen eldivenler ne olarak adlandırılır?

6. Peki elektrik işleriyle çalışırken kullanılan ve akımı iletmeyen eldivenler ne olarak adlandırılır?

7. Yangın tehlikesi olan bir alanda çalışıyorsanız hangi ekipman mutlaka bulunmalıdır?

8. Peki solunum yollarınızı ince toz, kimyasal buhar veya zararlı gazlardan koruyan bu ekipmanın adı nedir?

8. Peki solunum yollarınızı ince toz, kimyasal buhar veya zararlı gazlardan koruyan bu ekipmanın adı nedir?

9. Son olarak çok yüksek sıcaklıkta çalışıyorsanız, sizi yanıklardan koruyan bu özel kıyafetin adı nedir?

9. Son olarak çok yüksek sıcaklıkta çalışıyorsanız, sizi yanıklardan koruyan bu özel kıyafetin adı nedir?

Biraz daha çabalamalısın!

Dikkat! İş güvenliği ekipmanlarını tanıma konusunda biraz daha çalışman gerekiyor. Bu ekipmanlar senin ve çevrendekilerin güvenliği için hayati önem taşıyor. Hemen çevrendeki ekipmanlara göz at ve daha fazlasını öğren! Unutma, güvenlik önce gelir.

Bu işte iyisin! Ancak biraz daha kendini geliştirebilirsin.

Fena değil, İSG ekipmanları hakkında bir temel bilgin var ama bazı detayları kaçırıyor olabilirsin. Bu bilgiler, bir gün gerçekten hayatını kurtarabilir! Daha fazla öğrenmek için iş güvenliği eğitimlerine katılmayı ya da çalışan rehberlerini incelemeyi düşünmelisin. Güvenlik farkındalığını artırmaya devam et!

Kelimenin tam anlamıyla mükemmelsin!

Harikasın! İş güvenliği ekipmanları konusunda oldukça bilgili görünüyorsun. Bu, güvenlik bilincine sahip olduğunun ve iş ortamında riskleri ciddiye aldığının bir göstergesi. Çalışma arkadaşlarına da bu bilinci aşılamayı unutma. Unutma, güvenlik kültürü ekip işidir!

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
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