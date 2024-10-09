Bu İlişkiye Heyecan Lazım: Partnerinle Dünyanın Dört Bir Yanında Yapabileceğin 10 Aktivite
Bu İlişkiye Heyecan Lazım: Partnerinle Dünyanın Dört Bir Yanında Yapabileceğin 10 Aktivite
Partnerinle olan ilişkini farklı bir noktaya çıkartmak istiyorsan çok doğru yerdesin. İşte partnerini alıp gidebileceğin ve dünyanın dört bir yanında yapabileceğin ilişkinize heyecan katacak o aktiviteler!
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1. Skydiving
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2. Sörf
3. Kitesurf
4. Kaya tırmanışı
5. Rafting
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