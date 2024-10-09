Bu İlişkiye Heyecan Lazım: Partnerinle Dünyanın Dört Bir Yanında Yapabileceğin 10 Aktivite

Eğer doğayla iç içe olmayı ve zorlu rotalarda yürüyüş yapmayı seviyorsanız kaya tırmanışı ve trekking için Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Half Dome'u tercih edebilirsiniz. Yosemite Milli Parkı'ndaki ikonik bir kaya oluşumu olan Half Dome kubbeli şekli ve dik yüzleri ile tanınır ve deneyimli tırmanıcılar için popüler bir destinasyon!