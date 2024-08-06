Bu İçerikte Ruhumuzu Dinlendirirken Para Kazanıyoruz: Pilates ve Yoga Salonu Açmak Kaça Patlar?

Bunların başında yoga matları geliyor. Böyle bir stüdyo açarken en çok yoga matına ihtiyacınız olacak. Kalite kalite değişse de kaliteli bir yoga matının 1.000 TL civarında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunu toptan aldığınızda biraz daha ucuza alabilirsiniz.

Pilates toplarına da çok ihtiyacınız var. Bunların da fiyatı 200-300 TL arasında değişiyor. Yoga blokları da 100-150 TL civarında. Yine 100 lira civarında direnç bandı bulmak mümkün.

Burada en maliyetli olan tabii ki reformer aleti. Fiyatları işlevine ve kalitesine göre değişse de en ucuz 30.000-40.000 TL olan reformer aletinden salonun büyüklüğüne göre bir ya da birkaç tane alabilirsiniz.