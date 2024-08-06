Bu İçerikte Ruhumuzu Dinlendirirken Para Kazanıyoruz: Pilates ve Yoga Salonu Açmak Kaça Patlar?
Bu İçerikte Ruhumuzu Dinlendirirken Para Kazanıyoruz: Pilates ve Yoga Salonu Açmak Kaça Patlar?
Yoga ve pilates salonlarını her yerde görmeye başladık. Siz de bir pilates ve yoga stüdyosu açmak istiyor ama kaça patlar merak ediyorsanız içeriğe buyurun!
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Hem fiziken hem zihnen sakinleşmeyi sağlayan yoga ve pilates, vücudu rahatlatmaya yarayan uygulamalar.
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Son zamanlarda yoga ve pilates stüdyoları her yerde!
Böyle bir yer açma planınız varsa ilk yapmanız gereken bir piyasa araştırması.
Yapmanız gereken ikinci şey ise doğru bir dükkan bulmak.
Geniş alan ve yüksek tavandan sonra seçtiğiniz yerin birkaç ayrı odası olması da gerekiyor.
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Yoga ve pilates stüdyosu açmak için tabii ki bir uzmana da ihtiyacınız var.
Peki bu salonu açarken gereki malzemeler neler?
Yukarıda saydıklarımız en temel ihtiyaçlar. Bunların dışında daha büyük bir yer açacaksanız ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:
Şimdi gelelim maliyet kısmına...
Böyle bir yerin dekorasyonuna 200.000 TL'den fazla gideceği kesin!
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