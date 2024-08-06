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Bu İçerikte Ruhumuzu Dinlendirirken Para Kazanıyoruz: Pilates ve Yoga Salonu Açmak Kaça Patlar?

etiket Bu İçerikte Ruhumuzu Dinlendirirken Para Kazanıyoruz: Pilates ve Yoga Salonu Açmak Kaça Patlar?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 14:01

Yoga ve pilates salonlarını her yerde görmeye başladık. Siz de bir pilates ve yoga stüdyosu açmak istiyor ama kaça patlar merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

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Hem fiziken hem zihnen sakinleşmeyi sağlayan yoga ve pilates, vücudu rahatlatmaya yarayan uygulamalar.

Vücudun duruşunu düzelten yoga ile daha enerjik ve zinde hissetmek mümkün. Pilates ise esneklik ve denge için yapılan bir spor.

Son zamanlarda yoga ve pilates stüdyoları her yerde!

Farkındalıkların artmasıyla birlikte yoga ve pilatese ilgi artıyor. Bu da her gün yeni bir yoga veya pilates stüdyosu açılmasına neden oluyor. Kaliteli ve ferah bir stüdyo açarak siz de bu kervana katılmak istiyor ama masraflar ne kadar olur bilemiyorsanız gelin birlikte bakalım...

Böyle bir yer açma planınız varsa ilk yapmanız gereken bir piyasa araştırması.

Her geçen gün yeni bir yoga ve pilates merkezinin açıldığını düşünürsek bu piyasa araştırmasını iyi yapmak gerek. Çevrenizde böyle bir yer var mı, varsa sizin açacağınız yerden ne kadar uzak veya orada böyle bir talep olup olmadığını iyice araştırmalısınız.

Yapmanız gereken ikinci şey ise doğru bir dükkan bulmak.

Yoga ve pilates stüdyolarının ferah bir alana sahip olması gerekiyor. Ayrıca yüksek tavanlı olması da tercih ediliyor. Kendinize en uygun dükkanı bulmak için çevrenizde iyi bir araştırma yapmalısınız. İnsanların gevşemeye geldiği bu tarz yerlerin olabildiğince geniş ve ferah olması gerekiyor. Açacağınız yer güneş alan ve camlı bir yer olsa çok daha iyi olur. Böyle bir yerin 200 metrekareden küçük olmaması da gerek!

Geniş alan ve yüksek tavandan sonra seçtiğiniz yerin birkaç ayrı odası olması da gerekiyor.

Bu tarz spor salonlarında soyunma odası şart. Soyunma odasının içinde birden fazla soyunma kabini bulunması gerekiyor. Ayrıca tuvaletlerin de olması lazım. Bununla birlikte stüdyonun havalandırması da önemli. Çünkü bu alanda spor yapılacak ve sıcak olmaması gerekiyor.

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Yoga ve pilates stüdyosu açmak için tabii ki bir uzmana da ihtiyacınız var.

Kendiniz uzman değilseniz iyi bir uzman bulmanız gerekiyor. Çünkü bu tür işletmelere mekandan daha çok eğitmen için geliniyor. Piyasada tanınan bir uzman bulursanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Eğer çevrenizde böyle bir tandığınız yoksa sosyal medyadan duyurabilir ya da iş sitelerinde ilan açabilirsiniz.

Peki bu salonu açarken gereki malzemeler neler?

Tabii ki öncelikle mata ihtiyacınız var. Yoga ve pilates yaparken mat şart. Yeterli miktarda yoga matınızın olmalı. Bunun yanında pilates için reformer aleti de gerekiyor. Gerekli tüm malzemeleri şuraya bırakalım...

  • Yoga matı

  • Reformer

  • Pilates topu

  • Yoga blokları

  • Direnç bandı

Yukarıda saydıklarımız en temel ihtiyaçlar. Bunların dışında daha büyük bir yer açacaksanız ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • Yoga askıları

  • Dumbbell

  • Yoga ve pilates kitapları

  • Yoga ve pilatesle ilgili CD veya DVD'ler

  • Ses sistemi

  • Havlu

  • Su şişesi

Şimdi gelelim maliyet kısmına...

200 metrekare bir salon açmak için en azından 400.000-500.000 TL'yi gözden çıkarmanız gerektiğini söyleyelim.

Böyle bir yerin dekorasyonuna 200.000 TL'den fazla gideceği kesin!

Ne kadar şık bir yer yaparsanız o kadar müşteriniz olur ve kazancınız artar. O yüzden dekorasyon çok önemli. Dekorasyon dediğimizde içine havalandırma, zemin kaplama, tuvalet, dinlenme alanı düzenlemesi, dolaplar, ses sistemi, aydınlatma, ayna gibi salonda ihtiyaç duyulan her şey giriyor.

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Tabii bir de alınacak malzemeler var.

Bunların başında yoga matları geliyor. Böyle bir stüdyo açarken en çok yoga matına ihtiyacınız olacak. Kalite kalite değişse de kaliteli bir yoga matının 1.000 TL civarında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunu toptan aldığınızda biraz daha ucuza alabilirsiniz. 

Pilates toplarına da çok ihtiyacınız var. Bunların da fiyatı 200-300 TL arasında değişiyor. Yoga blokları da 100-150 TL civarında. Yine 100 lira civarında direnç bandı bulmak mümkün.

Burada en maliyetli olan tabii ki reformer aleti. Fiyatları işlevine ve kalitesine göre değişse de en ucuz 30.000-40.000 TL olan reformer aletinden salonun büyüklüğüne göre bir ya da birkaç tane alabilirsiniz.

Bu masrafı yaptıktan sonra ne kadar kazanırım diye merak ediyorsunuzdur.

Yoga ve pilates stüdyosu açmak aslında kazançlı bir iş. Böyle bir işletmede açılış sermayesinden sonra aslında çok masraf yok. Sadece kira, personel masrafı gibi giderleriniz oluyor. Bu büyüklükte bir stüdyo size 90.000-100.000 TL kazandırabilir. Tabii bu fiyat bulunduğunuz konuma göre değişebiliyor.

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