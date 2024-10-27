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Bu Hatalardan Koşarak Uzaklaş: İlişkide Kesinlikle Kaçınılması Gereken 11 Davranış

etiket Bu Hatalardan Koşarak Uzaklaş: İlişkide Kesinlikle Kaçınılması Gereken 11 Davranış

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 23:01

Her ilişkinin dinamiği elbette farklıdır ama temel olarak bakıldığında partnerinize karşı dikkatli olmanız gereken bazı davranışlar vardır. İlişkide bazı davranışlardan kaçınarak daha mutlu ve huzurlu bir ilişki sürdürebilirsiniz. 🥰

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1. Asla düşündüğünüz gibi bir şey yok...

Kıskançlık bir ilişkiyi zehirleyen sinsi bir duygudur ve kafanızdaki sesleri dinlemeye devam ederseniz bu sadece ilişkinize zarar verir. Partnerinizin her hareketini kontrol etmek yerine ona biraz alan açmak iki tarafı da daha iyi hissettirebilir.

2. Eleştirinin dozunu kaçırmayın...

Partnerinizi belirli bir sınır ve doz içerisinde elbette eleştirebilirsiniz fakat bu doz kaçınca ortaya bazı tatsızlıklar çıkabilir... Partneriniz dahi olsa karşınızdaki insanı sürekli yargılamak, onun özgüvenini düşürür ve aranızda kara bulutlar dolaşabilir...

3. Olayları çift taraflı yorumlayın...

Olaya kendi açınızdan baktığınızda oldukça haklı görünüyor olabilirsiniz ama bir de partnerinizin gözünden bakmayı denediniz mi? Partnerinizin duygularını anlamaya çalışmamak, aranızda koca koca duvarların örülmesine neden olabilir... Bakış açınızı değiştirmeyi deneyin.

4. Partnerinize derdinizi anlatmadan trip atmayın!

Önce duygularınızı ve ne hissettiğinizi paylaşın, eğer yine anlamıyorsa trip atma hakkınız elbette ki var. Açık bir iletişim, sağlam bir temelin ilk adımlarındandır. Birbirinizle düzenli olarak konuşursanız, halledemeyeceğiniz hiçbir şey kalmaz.

5. Kendi hayatınızı hiçe saymayın.

Hayatınız tamamen aşkınızdan ibaret değil. Partneriniz sadece sizin yolunuza dahil olmuş, kıymetli biri... Eğer kendi hayatınıza dair her şeyi bırakıp sadece partnerinize odaklanırsanız size dair hiçbir parça kalmaz. Kendi hobilerinize ve arkadaşlarınıza mutlaka zaman ayırın.

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6. Birbirinize karşı asla saygısız olmayın!

Partnerinize karşı saygısız ve küçümseyici davranışlarda bulunmak, ilişkiyi en temelden sarsar ve kapanmayacak yaralar oluşturur. Partnerinizin hem duygularına hem de düşüncelerine önem verin ve her hareketinizi dikkatlice seçin.

7. Güven bir ilişkinin en önemli dinamiğidir.

Partnerinize güvenmiyorsanız, o ilişkiye hiç başlamayın. Daha sonrasında partnerinize güvenmediğiniz için baskıcı davranmak ilişkiyi toksik hale getirir. Güven, bir ilişki için çok önemlidir. Partnerinizin sadakatine güvenin.

8. Kestirip atmak yerine konuşmayı tercih edin...

Aranızda halledilmemiş hiçbir mesele kalmamasına dikkat edin çünkü meseleleri halı altına süpürmek sadece tartışmaları geciktirir. İçinizi huzursuz eden herhangi bir konuyu hemen partnerinizle konuşun ve içinizi rahatlatmasına fırsat verin...

9. Gerektiği yerde özür dilemekten kaçmayın.

Özür dilemek gerçek bir erdemdir ve bu partnerinizin gözünde sizi asla küçültmez aksine hatanızı kabul ettiğiniz için sizi bambaşka bir yere koyar. Aksi davranıp, hatalarınızı kabul etmezseniz partnerinizin size olan saygısını yitirmesine neden olursunuz...

10. Partnerinizi hiçbir koşulda ihmal etmeyin.

Partnerinizi ve ilişkinizi ihmal etmek duygusal anlamda aranızda bir uçurum oluşturur. Kendinizden sonra kıymet vermeniz gereken en önemli kişi partnerinizdir. Bu yüzden ilişkinizi öncelikle hale getirerek birlikte kaliteli zaman geçirin.

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11. Maddi konuları birbirinizden saklamayın.

Maddi konular, sanılanın aksine asla büyütülecek bir durum değil sadece gerekli olan dürüst olmak! Finansal konular hakkında açık konuşmak, ortak bir bütçe yaratmanıza imkan sağlar ve planlarınızı bu çerçeve dahilinde yapabilirsiniz.

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