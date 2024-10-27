Bu Hatalardan Koşarak Uzaklaş: İlişkide Kesinlikle Kaçınılması Gereken 11 Davranış

Hayatınız tamamen aşkınızdan ibaret değil. Partneriniz sadece sizin yolunuza dahil olmuş, kıymetli biri... Eğer kendi hayatınıza dair her şeyi bırakıp sadece partnerinize odaklanırsanız size dair hiçbir parça kalmaz. Kendi hobilerinize ve arkadaşlarınıza mutlaka zaman ayırın.