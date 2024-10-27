Bu Hatalardan Koşarak Uzaklaş: İlişkide Kesinlikle Kaçınılması Gereken 11 Davranış
Bu Hatalardan Koşarak Uzaklaş: İlişkide Kesinlikle Kaçınılması Gereken 11 Davranış
Her ilişkinin dinamiği elbette farklıdır ama temel olarak bakıldığında partnerinize karşı dikkatli olmanız gereken bazı davranışlar vardır. İlişkide bazı davranışlardan kaçınarak daha mutlu ve huzurlu bir ilişki sürdürebilirsiniz. 🥰
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1. Asla düşündüğünüz gibi bir şey yok...
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2. Eleştirinin dozunu kaçırmayın...
3. Olayları çift taraflı yorumlayın...
4. Partnerinize derdinizi anlatmadan trip atmayın!
5. Kendi hayatınızı hiçe saymayın.
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6. Birbirinize karşı asla saygısız olmayın!
7. Güven bir ilişkinin en önemli dinamiğidir.
8. Kestirip atmak yerine konuşmayı tercih edin...
9. Gerektiği yerde özür dilemekten kaçmayın.
10. Partnerinizi hiçbir koşulda ihmal etmeyin.
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