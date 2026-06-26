Bu Finansal Terimlerin Hangi Ülkede Ortaya Çıktığını Bulabilecek misin?
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Finans dünyasında her gün duyduğumuz onlarca terim var. Bazıları yüzyıllar öncesine, bazıları ise modern teknoloji çağının başlarına uzanıyor. Peki sen finans dünyasının terimlerine ne kadar hakimsin? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. "Borsa" (Bourse) kelimesinin ortaya çıktığı ülke hangisidir?
3. Bugün kullandığımız "banka" (bank) kelimesinin kökeni hangi ülkeye dayanır?
4. Finans dünyasında bugün de kullanılan "Risk Sermayesi" (Venture Capital) kavramı ilk olarak hangi ülkede yaygınlaşmıştır?
5. "Enflasyon" kavramının ekonomik literatürde ilk kez kullanıldığı ülke hangisidir?
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6. Finans dünyasında sıkça kullanılan "Hedge Fund" (Korunma Fonu) kavramı hangi ülkede doğmuştur?
7. Modern anlamdaki "hisse senedi" kavramı ilk olarak hangi ülkede yaygınlaşmıştır?
8. Yatırım dünyasında sıkça duyduğumuz "Portföy" (Portfolio) terimi hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
9. "Unicorn" (1 milyar dolar değerlemeye ulaşan girişim) terimi ilk kez hangi ülkede kullanılmıştır?
Finansal terimleri daha iyi öğrenmen gerekiyor!
Finans dünyasına yabancı değilsin!
Finansal terimler sözlüğü gibisin!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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