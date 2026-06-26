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Bu Finansal Terimlerin Hangi Ülkede Ortaya Çıktığını Bulabilecek misin?

etiket Bu Finansal Terimlerin Hangi Ülkede Ortaya Çıktığını Bulabilecek misin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
26.06.2026 - 15:01
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Finans dünyasında her gün duyduğumuz onlarca terim var. Bazıları yüzyıllar öncesine, bazıları ise modern teknoloji çağının başlarına uzanıyor. Peki sen finans dünyasının terimlerine ne kadar hakimsin? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. "Borsa" (Bourse) kelimesinin ortaya çıktığı ülke hangisidir?

3. Bugün kullandığımız "banka" (bank) kelimesinin kökeni hangi ülkeye dayanır?

4. Finans dünyasında bugün de kullanılan "Risk Sermayesi" (Venture Capital) kavramı ilk olarak hangi ülkede yaygınlaşmıştır?

5. "Enflasyon" kavramının ekonomik literatürde ilk kez kullanıldığı ülke hangisidir?

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6. Finans dünyasında sıkça kullanılan "Hedge Fund" (Korunma Fonu) kavramı hangi ülkede doğmuştur?

7. Modern anlamdaki "hisse senedi" kavramı ilk olarak hangi ülkede yaygınlaşmıştır?

8. Yatırım dünyasında sıkça duyduğumuz "Portföy" (Portfolio) terimi hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

9. "Unicorn" (1 milyar dolar değerlemeye ulaşan girişim) terimi ilk kez hangi ülkede kullanılmıştır?

Finansal terimleri daha iyi öğrenmen gerekiyor!

Finansal kavramları günlük hayatta duyuyor olsan da kökenleri konusunda pek bilgi sahibi değilsin. Aslında bu oldukça normal, çünkü çoğumuz bir kavramın ne anlama geldiğini biliyoruz ama nerede ortaya çıktığını pek düşünmüyoruz. Bu test sayesinde finans dünyasının tarihine dair yeni bilgiler öğrenmiş oldun. Ekonomi dünyasıyla biraz daha haşır neşir olursan bunlardan daha fazlasını bile öğrenebilirsin!

Finans dünyasına yabancı değilsin!

Senin finansal anlamda genel kültürün gayet iyi görünüyor. Soruların önemli bir kısmını doğru cevaplayarak ekonomi ve finans dünyasına uzaktan da olsa ilgi duyduğunu gösterdin. Bazı terimlerin kökenleri oldukça şaşırtıcı olduğu için birkaç soruda yanılmış olman çok normal. Yine de genel performansın ortalamanın üzerinde. Finans haberlerini takip eden ya da ekonomik konulara meraklı biri olduğun belli oluyor.

Finansal terimler sözlüğü gibisin!

Tebrikler! Finansal terimlerin hangi ülkelerde ortaya çıktığını bilmek, sadece ekonomi gündemini takip etmekle açıklanabilecek bir şey değil. Görünen o ki finans dünyasına dair genel kültürün oldukça güçlü ve detaylara dikkat eden birisin. Bu sonuca ister bilgi birikiminle ister mantıklı çıkarımlarınla ulaşmış ol, sonuç aynı: Finans tarihine sandığından daha fazla hakimsin!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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