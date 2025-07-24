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Bu Finansal Okuryazarlık Testine Göre Zihinsel Yaşın Kaç?

etiket Bu Finansal Okuryazarlık Testine Göre Zihinsel Yaşın Kaç?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
24.07.2025 - 17:01

Para biriktirme, yatırım yapma ya da kredi kartı kullanma… Bunlar sadece yetişkinlik değil, zihin olgunluğu da ister. Peki senin finansal zekân kaç yaşında? Cüzdanın mı seni yönetiyor, yoksa sen mi cüzdanını?

Bu test, verdiğin cevaplara göre parayla ilişkini analiz edecek ve zihinsel yaşını ortaya koyacak.

Hazırsan başlayalım!👇🏻

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1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Yaşını da öğrenelim!

3. Aşağıdakilerden hangisi kredi notunu yükseltmenin yollarından biri değildir?

4. Kredi kartı borcunun “asgarisini” ödemeye devam etmek neye sebep olur?

5. TÜFE'nin açılımı nedir?

5. TÜFE'nin açılımı nedir?
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6. Bir şirketin hissesini satın almak hangi anlama gelir?

7. “Likidite” kavramı neyi ifade eder?

8. Aşağıdaki yatırım araçlarından hangisi en az riskli kabul edilir?

9. Kredi notu en çok hangi durumda düşer?

10. Halka açık şirketlerin eşit paylara bölünen sermayelerinin en küçük kısmına ne ad verilir?

10. Halka açık şirketlerin eşit paylara bölünen sermayelerinin en küçük kısmına ne ad verilir?
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11. “Vade farkı” ne zaman ödenir?

12. Son olarak, “Çeşitlendirme” yatırımda ne işe yarar?

Finansal okuryazarlıkta zihinsel yaşın: 16- 18

Parayla ilişkin henüz şekillenme aşamasında. Harcamalarında plansızlık, yatırımlarında rastgelelik var. Birikim senin için hâlâ soyut bir kavram olabilir. Ama güzel haber şu: Bu farkındalık bile seni geliştirmeye başlatır. Daha fazla araştır, uygulamalar kullan, küçük bütçelerle deneme yap. Zamanla zihinsel yaşın finansal olarak da büyüyecek. Unutma, herkes bir yerden başlar!

Finansal okuryazarlıkta zihinsel yaşın: 19–25

Finansal konularda temel bilgilere sahipsin, bütçe yapmayı biliyorsun ama hâlâ bazı hatalar yapabiliyorsun. Gereksiz harcamalarla birikimi baltalayabiliyor, yatırımda bazen hızlı kararlar verebiliyorsun. Ama gelişmeye çok açıksın. Doğru alışkanlıkları oturtursan kısa sürede zihinsel yaşın finansal olarak 30’lara sıçrayabilir. İstikrar sende var!

Finansal okuryazarlıkta zihinsel yaşın: 26-35

Bütçeni biliyorsun, gereksiz harcamalardan kaçıyorsun, yatırım yaparken araştırıyorsun. Kredi kartını doğru kullanıyor, borçlarını kontrol altında tutuyorsun. Finansal hedeflerin net, adımların sağlam. Zihinsel olarak gerçek bir yetişkin seviyesindesin. Tebrik ederiz bu başarını!

Finansal okuryazarlıkta zihinsel yaşın: 35+

Sen finansal dünyada sadece yaşayan değil, yöneten bir zihinsin. Paranı planlı harcıyor, yatırımlarını çeşitlendiriyor, riskleri ölçüp biçiyorsun. Kriz anında panik yapmaz, fırsatları değerlendirirsin. Tasarruf senin yaşam biçimin, borçların ise kontrol altında. Senin finansal zihnin zamansız; yaşın kaç olursa olsun, bu olgunluk seviyesine gelmiş olmak büyük başarı. Saygılar!

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miray soysal
miray soysal
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