Bu Finansal Okuryazarlık Testine Göre Zihinsel Yaşın Kaç?

Para biriktirme, yatırım yapma ya da kredi kartı kullanma… Bunlar sadece yetişkinlik değil, zihin olgunluğu da ister. Peki senin finansal zekân kaç yaşında? Cüzdanın mı seni yönetiyor, yoksa sen mi cüzdanını?

Bu test, verdiğin cevaplara göre parayla ilişkini analiz edecek ve zihinsel yaşını ortaya koyacak.

Hazırsan başlayalım!👇🏻