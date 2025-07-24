Bu Finansal Okuryazarlık Testine Göre Zihinsel Yaşın Kaç?
Para biriktirme, yatırım yapma ya da kredi kartı kullanma… Bunlar sadece yetişkinlik değil, zihin olgunluğu da ister. Peki senin finansal zekân kaç yaşında? Cüzdanın mı seni yönetiyor, yoksa sen mi cüzdanını?
Bu test, verdiğin cevaplara göre parayla ilişkini analiz edecek ve zihinsel yaşını ortaya koyacak.
Hazırsan başlayalım!👇🏻
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1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
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2. Yaşını da öğrenelim!
3. Aşağıdakilerden hangisi kredi notunu yükseltmenin yollarından biri değildir?
4. Kredi kartı borcunun “asgarisini” ödemeye devam etmek neye sebep olur?
5. TÜFE'nin açılımı nedir?
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6. Bir şirketin hissesini satın almak hangi anlama gelir?
7. “Likidite” kavramı neyi ifade eder?
8. Aşağıdaki yatırım araçlarından hangisi en az riskli kabul edilir?
9. Kredi notu en çok hangi durumda düşer?
10. Halka açık şirketlerin eşit paylara bölünen sermayelerinin en küçük kısmına ne ad verilir?
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11. “Vade farkı” ne zaman ödenir?
12. Son olarak, “Çeşitlendirme” yatırımda ne işe yarar?
Finansal okuryazarlıkta zihinsel yaşın: 16- 18
Finansal okuryazarlıkta zihinsel yaşın: 19–25
Finansal okuryazarlıkta zihinsel yaşın: 26-35
Finansal okuryazarlıkta zihinsel yaşın: 35+
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