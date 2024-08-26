Bu Enflasyon Terimlerinin Kaçını Doğru Bileceksin?

Ekonomi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir yolculuğa çıkmaya hazırsın. İlk adım her zaman en zorudur, ama merak etme, pratik yaptıkça her şey daha da netleşecek. Kitaplar, makaleler ve belki de ekonomi haberleri arkadaşın olacak. Yolun açık olsun!