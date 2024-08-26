Bu Enflasyon Terimlerinin Kaçını Doğru Bileceksin?
Bu Enflasyon Terimlerinin Kaçını Doğru Bileceksin?
Merhaba sevgili ekonomi meraklısı! Son zamanlarda cebindeki paranın değerini korumak için sürekli yeni yollar aradığını biliyoruz. Market raflarında fiyatlar uçarken, maaşlar aynı yerde sayıyor değil mi? Peki, bu karmaşık ekonomik terimlerin ne anlama geldiğini gerçekten biliyor musun? Enflasyon nedir, deflasyon nedir, bu terimler arasındaki farkları gerçekten anlayabiliyor musun? İşte sana ekonomi bilgini test etme fırsatı! Hem eğleneceksin, hem de belki yeni şeyler öğreneceksin. Hazır mısın? Hadi başlayalım!
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1. Haydi ilk sorumuzla başlayalım. Enflasyon nedir?
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2. Deflasyon nedir?
3. Enflasyon hedeflemesi nedir?
4. Hiperenflasyon ne zaman olur?
5. Biraz daha zihnimizi zorlayalım. Stagflasyon nedir?
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6. Nominal faiz oranı nedir?
7. Reel faiz oranı nedir?
8. Enflasyonist baskılar nedir?
9. Biraz da adını sıkça duyduklarımıza bakalım. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nedir?
10. Talep enflasyonu nedir?
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