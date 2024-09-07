Bu Dünya Devi Şirketlerin Piyasa Değerini Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Bu Dünya Devi Şirketlerin Piyasa Değerini Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Dünyanın en değerli şirketlerinin piyasa değerlerini doğru tahmin edebilecek misin? Kendine ve finans bilgine güveniyorsan hadi teste!
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1. Sence Tesla'nın piyasa değeri ne kadar?
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2. Peki ya NVDIA?
3. Peki sence Visa'nın ne kadar?
4. Amazon'unu tahmin et bakalım!
5. Walmart'ın piyasa değeri ne kadar peki?
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