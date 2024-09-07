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Bu Dünya Devi Şirketlerin Piyasa Değerini Doğru Tahmin Edebilecek misin?

etiket Bu Dünya Devi Şirketlerin Piyasa Değerini Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 17:01

Dünyanın en değerli şirketlerinin piyasa değerlerini doğru tahmin edebilecek misin? Kendine ve finans bilgine güveniyorsan hadi teste!

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1. Sence Tesla'nın piyasa değeri ne kadar?

1. Sence Tesla'nın piyasa değeri ne kadar?

2. Peki ya NVDIA?

2. Peki ya NVDIA?

3. Peki sence Visa'nın ne kadar?

3. Peki sence Visa'nın ne kadar?

4. Amazon'unu tahmin et bakalım!

4. Amazon'unu tahmin et bakalım!

5. Walmart'ın piyasa değeri ne kadar peki?

5. Walmart'ın piyasa değeri ne kadar peki?
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6. Saudi Aramco'nunkini tahmin edebilir misin?

6. Saudi Aramco'nunkini tahmin edebilir misin?

7. Peki Apple?

7. Peki Apple?

8. Son olarak Microsoft'unkini de bilebilecek misin?

8. Son olarak Microsoft'unkini de bilebilecek misin?
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