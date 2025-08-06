onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Bu Dolar Seviyelerinin Hangi Tarihte Geçerli Olduğunu Bulabilecek misin?

etiket Bu Dolar Seviyelerinin Hangi Tarihte Geçerli Olduğunu Bulabilecek misin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.08.2025 - 17:01

Döviz kurunu takip edenler buraya! Bu testimiz yıllar içerisinde farklı kurlarda dalgalanan doları çok yakında tanıyanlar için hazırlandı. Bakalım bu döviz kurlarının hangi tarihte olduğunu biliyor musun? Testi çöz, kaç doğru yaptığını yazmayı unutma. Hazırsan başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Önce kolay bir soruyla başlıyoruz. "1 USD = 1.30 TL" Bu kur hangi tarihte geçerliydi?

2. Peki "1 USD = 2.00 TL" bu seviye ilk kez hangi yılda görüldü?

3. "1 USD = 3.00 TL" bu kur hangi yılın sonunda geçerliydi hatırlıyor musun?

4. 1 USD = 4.50 TL'yi hangi yıl aştı?

5. 1 USD = 7.00 TL'yi ilk kez ne zaman görüldü?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peki "1 USD = 13.50 TL" bu kur hangi kritik dönemde görülmüştür?

7. "1 USD = 23.50 TL" bu kur hangi tarihte geçerliydi?

8. Son olarak "1 USD = 32.00 TL" bu seviye ilk ne zaman aşıldı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın