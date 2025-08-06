Bu Dolar Seviyelerinin Hangi Tarihte Geçerli Olduğunu Bulabilecek misin?
Döviz kurunu takip edenler buraya! Bu testimiz yıllar içerisinde farklı kurlarda dalgalanan doları çok yakında tanıyanlar için hazırlandı. Bakalım bu döviz kurlarının hangi tarihte olduğunu biliyor musun? Testi çöz, kaç doğru yaptığını yazmayı unutma. Hazırsan başlıyoruz!
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1. Önce kolay bir soruyla başlıyoruz. "1 USD = 1.30 TL" Bu kur hangi tarihte geçerliydi?
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2. Peki "1 USD = 2.00 TL" bu seviye ilk kez hangi yılda görüldü?
3. "1 USD = 3.00 TL" bu kur hangi yılın sonunda geçerliydi hatırlıyor musun?
4. 1 USD = 4.50 TL'yi hangi yıl aştı?
5. 1 USD = 7.00 TL'yi ilk kez ne zaman görüldü?
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6. Peki "1 USD = 13.50 TL" bu kur hangi kritik dönemde görülmüştür?
7. "1 USD = 23.50 TL" bu kur hangi tarihte geçerliydi?
8. Son olarak "1 USD = 32.00 TL" bu seviye ilk ne zaman aşıldı?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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