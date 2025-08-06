Bu Dolar Seviyelerinin Hangi Tarihte Geçerli Olduğunu Bulabilecek misin?

Döviz kurunu takip edenler buraya! Bu testimiz yıllar içerisinde farklı kurlarda dalgalanan doları çok yakında tanıyanlar için hazırlandı. Bakalım bu döviz kurlarının hangi tarihte olduğunu biliyor musun? Testi çöz, kaç doğru yaptığını yazmayı unutma. Hazırsan başlıyoruz!