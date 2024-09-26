Bu da Dini İstismar! ‘Şehit Kokusu’ Diyerek Ürettikleri Parfümleri Satıyorlar

Sosyal medyada yayılan ‘dini istismar’ videosu tartışmalara neden oldu. Bir parfüm firması 'şehit kokusu' adı altında parfüm çıkartarak satmaya başladı. Ürünlerinin tanıtımını video çekerek yapan şahsa sosyal medyada yoğun tepki oluştu.