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Bu da Dini İstismar! ‘Şehit Kokusu’ Diyerek Ürettikleri Parfümleri Satıyorlar

Bu da Dini İstismar! ‘Şehit Kokusu’ Diyerek Ürettikleri Parfümleri Satıyorlar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.09.2024 - 17:05

Sosyal medyada yayılan ‘dini istismar’ videosu tartışmalara neden oldu. Bir parfüm firması 'şehit kokusu' adı altında parfüm çıkartarak satmaya başladı. Ürünlerinin tanıtımını video çekerek yapan şahsa sosyal medyada yoğun tepki oluştu. 

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Her geçen gün dinin farklı bir şekilde istismar edilerek prim yapıldığı günümüzde artık bu durum sıradanlaştı. Son olarak bir kişi firmasının 'şehit kokusu' adı altında bir parfüm ürettiğini açıkladı ve bunun reklamını yaptı.

Her geçen gün dinin farklı bir şekilde istismar edilerek prim yapıldığı günümüzde artık bu durum sıradanlaştı. Son olarak bir kişi firmasının 'şehit kokusu' adı altında bir parfüm ürettiğini açıkladı ve bunun reklamını yaptı.

İşte sosyal medyada tartışmalara neden olan o parfüm videosu.

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