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Bu Borsa - Ülke Eşleştirmelerinden Hangisinin Yanlış Olduğunu Bulabilecek misin?

etiket Bu Borsa - Ülke Eşleştirmelerinden Hangisinin Yanlış Olduğunu Bulabilecek misin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 17:01

Bakalım borsa ülke eşleştirmelerinden yanlış olanları bulabilecek misin?

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1. Ülkeleri doğru borsa ile eşleştirirsen hangisi doğru olur?

1. Ülkeleri doğru borsa ile eşleştirirsen hangisi doğru olur?

2. Bu seçeneklerden hangisi doğru borsa - ülke eşleştirmesidir?

2. Bu seçeneklerden hangisi doğru borsa - ülke eşleştirmesidir?

3. Hangisi doğru Borsa - Ülke eşleşmesi?

3. Hangisi doğru Borsa - Ülke eşleşmesi?

4. Sence bu eşleştirmelerden hangisi doğru?

4. Sence bu eşleştirmelerden hangisi doğru?

5. Bu üç eşleştirmeden hangisi doğru?

5. Bu üç eşleştirmeden hangisi doğru?
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6. Doğru borsa - ülke eşleştirmesini bulabilir misin?

6. Doğru borsa - ülke eşleştirmesini bulabilir misin?

7. Hangisi doğru borsa - ülke eşleşmesi?

7. Hangisi doğru borsa - ülke eşleşmesi?

8. Bu eşleştirmelerden hangisi doğru?

8. Bu eşleştirmelerden hangisi doğru?
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