Bu Borsa - Ülke Eşleştirmelerinden Hangisinin Yanlış Olduğunu Bulabilecek misin?
Bu Borsa - Ülke Eşleştirmelerinden Hangisinin Yanlış Olduğunu Bulabilecek misin?
Bakalım borsa ülke eşleştirmelerinden yanlış olanları bulabilecek misin?
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1. Ülkeleri doğru borsa ile eşleştirirsen hangisi doğru olur?
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2. Bu seçeneklerden hangisi doğru borsa - ülke eşleştirmesidir?
3. Hangisi doğru Borsa - Ülke eşleşmesi?
4. Sence bu eşleştirmelerden hangisi doğru?
5. Bu üç eşleştirmeden hangisi doğru?
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