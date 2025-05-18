Bu Bilgilerle Hem Arkadaşlarını Etkile Hem Hocaları Şaşırt!

Fen dersinde “ışık çok hızlıdır” diyoruz ya... O kadar hızlı ki, Güneş’ten çıkan ışığın bize ulaşması tam 8 dakika 20 saniye sürüyor. Yani biz aslında Güneş’e baktığımızda onun 8 dakika önceki halini görüyoruz. Daha da ilginci, bazı uzak yıldızlar için bu süre milyonlarca yıl olabilir! Kısacası, gökyüzüne baktığında aslında geçmişe, yani bir zaman makinesine bakıyorsun. Sen hâlâ teleskopla yıldız ararken, biz OSınıf’ta geçmişin ışığını yorumluyoruz!