Bu Bilgilerle Hem Arkadaşlarını Etkile Hem Hocaları Şaşırt!
Bazen ders aralarında sohbet açmak zordur. Ya da öğretmenin bir konu anlatırken 'Ekstra bilgisi olan var mı?' dediğinde ortama bomba gibi düşmek istersin ama aklına hiçbir şey gelmez. İşte tam da o anlar için hazırlandı bu liste! Okuduktan sonra senden havalısı olmayacak. 😎
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1. Dünyanın en sessiz odasında insanlar fazla kalamıyor çünkü... kendi organ seslerini duyuyorlar!
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2. Mavi gözlü herkesin çok ama çok eski bir ortak atası var!
3. Balıklar suyun içindedir ama bazıları... sarhoş olabilir!
4. Timsahlar neden dil çıkarmaz biliyor musun? Çünkü... çenelerine yapışıktır!
5. "Sessiz harf" diyoruz ama sessiz değiller!
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6. En uzun Türkçe kelime tam 70 harf!
7. Vücudun yılda küçük bir havuz dolusu tükürük üretir!
8. Işık, gözümüze gelene kadar geçmiş olabilir!
9. Roma rakamlarında sıfır yok!
10. Dünya’nın merkezi gerçekten lav gibi kızgın!
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11. Ay’daki ayak izleri milyonlarca yıl silinmeyecek çünkü orada... hava yok!
12. Osmanlı’da aynı anda 3 takvim vardı.
13. Öğrendiğin şeyleri bir başkasına anlatırsan daha iyi hatırlarsın!
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