Bu Bayramda Ne Kadar Para Harcayacaksın?

Hiç lüks olmasına gerek yok, kafanın ve ruhunun dinlendiği küçük çaplı bir tatil sana yeter. Çünkü birkaç günlük bayram tatiline büyük meblağlar vermek istemiyorsun. Önümüzde daha yaz var! Az bütçeyle de çok güzel gezilebileceğinin bilincindesin. Hem de kafa nereye sen oraya misali plansız ve özgür seyahatler her zaman daha keyifli :)