Bu Bayramda Ne Kadar Para Harcayacaksın?
Bu Bayramda Ne Kadar Para Harcayacaksın?
Bayram tatili yaklaşıyor, bütçe planlamasına başlamak gerek! Bu testin sonunda, bayramda ne kadar para harcayacağını söyleyeceğiz.
Hazırsan başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Bayram tatilinde ne kadar süreyle seyahat etmeyi planlıyorsun?
2. Peki, nereye gideceksin?
3. Bayram tatilinde en çok kimlerle bir araya gelmek istiyorsun?
4. Şimdi de bir bayram tatlısı seç!
5. Tatile hangi ulaşım aracıyla gitmek istersin?
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6. Hangisini tercih edersin?
7. Peki, ailecek kalabalık ortamlarda mı yoksa sakin ortamlarda mı vakit geçirmekten hoşlanıyorsunuz?
8. Son olarak, ailecek yapmaktan keyif aldığınız en favori etkinliğiniz bunlardan hangisi?
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