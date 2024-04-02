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Bu Bayramda Ne Kadar Para Harcayacaksın?

etiket Bu Bayramda Ne Kadar Para Harcayacaksın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 17:01

Bayram tatili yaklaşıyor, bütçe planlamasına başlamak gerek! Bu testin sonunda, bayramda ne kadar para harcayacağını söyleyeceğiz.

Hazırsan başlayalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Bayram tatilinde ne kadar süreyle seyahat etmeyi planlıyorsun?

2. Peki, nereye gideceksin?

3. Bayram tatilinde en çok kimlerle bir araya gelmek istiyorsun?

4. Şimdi de bir bayram tatlısı seç!

5. Tatile hangi ulaşım aracıyla gitmek istersin?

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6. Hangisini tercih edersin?

7. Peki, ailecek kalabalık ortamlarda mı yoksa sakin ortamlarda mı vakit geçirmekten hoşlanıyorsunuz?

8. Son olarak, ailecek yapmaktan keyif aldığınız en favori etkinliğiniz bunlardan hangisi?

8. Son olarak, ailecek yapmaktan keyif aldığınız en favori etkinliğiniz bunlardan hangisi?
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50 bin tl!

Verdiğin cevaplara göre, bayram için para harcamaya hazır olduğun ve bu süreci heyecanla beklediğin anlaşılıyor. Yurt dışında tatile çıkarak yeni kültürleri keşfetmek, farklı yerler görmek ve sınırsızca keyif yapmak için sabırsızlanıyorsun. Bu tatilde para hesabı yapmak istemiyorsun. Bu sebeple 50 bin TL harcayacaksın gibi görünüyor.

35 bin tl!

Hayat temposunun yorgunluğunu, bu bayram tatilinde üzerinden atmayı dört gözle bekliyorsun ama 'Çok lüks olmasına gerek yok, orta halli bir tatil olsa yeter' kafasındasın. Dinlenmenin ve keyfin ön planda olduğu sessiz ve sakin bir bayram tatili için ihtiyacın olan tutar 35 bin tl gibi gözüküyor. Bu tatil, ruhunu dinlendirip yeniden enerji kazanmama yardımcı olacak.

15 bin tl!

Hiç lüks olmasına gerek yok, kafanın ve ruhunun dinlendiği küçük çaplı bir tatil sana yeter. Çünkü birkaç günlük bayram tatiline büyük meblağlar vermek istemiyorsun. Önümüzde daha yaz var! Az bütçeyle de çok güzel gezilebileceğinin bilincindesin. Hem de kafa nereye sen oraya misali plansız ve özgür seyahatler her zaman daha keyifli :)

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