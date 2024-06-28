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Bu Basketbolcuların Yaşını Tahmin Edebilecek misin?

etiket Bu Basketbolcuların Yaşını Tahmin Edebilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 20:01

Basketbol ile yakından ilgileniyorsan bu basketbolcuların da yaşını biliyor olman gerekir. Bilmiyorsan bile bu test ile öğrenmiş olacaksın!

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1. Başlayalım! efsaneler efsanesi LeBron James kaç yaşında?

1. Başlayalım! efsaneler efsanesi LeBron James kaç yaşında?

2. Stephen Curry'nin kaç yaşında olduğunu biliyor musun?

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5. Dallas Mavericks oyuncusu Luka Dončić, kaç yaşında?

5. Dallas Mavericks oyuncusu Luka Dončić, kaç yaşında?
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8. Los Angeles Clippers'tan Kawhi Leonard'ın yaşını doğru bilecek misin?

8. Los Angeles Clippers'tan Kawhi Leonard'ın yaşını doğru bilecek misin?

9. Los Angeles Lakers'ın Anthony Davis'i kaç yaşında olabilir?

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10. Meşhur Boston Celtics'ten Jayson Tatum kaç yaşında sence?

10. Meşhur Boston Celtics'ten Jayson Tatum kaç yaşında sence?
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11. Memphis Grizzlies oyuncusu Ja Morant, kaç yaşında?

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12. Son olarak New Orleans Pelicans oyuncusu olan Zion Williamson'ın kaç yaşında olduğunu bilebilir misin?
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