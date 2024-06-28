Bu Basketbolcuların Yaşını Tahmin Edebilecek misin?
Bu Basketbolcuların Yaşını Tahmin Edebilecek misin?
Basketbol ile yakından ilgileniyorsan bu basketbolcuların da yaşını biliyor olman gerekir. Bilmiyorsan bile bu test ile öğrenmiş olacaksın!
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1. Başlayalım! efsaneler efsanesi LeBron James kaç yaşında?
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2. Stephen Curry'nin kaç yaşında olduğunu biliyor musun?
3. Phoenix Suns'ta oynayan Kevin Duran, kaç yaşında?
4. Milwaukee Bucks'ta oynayan Giannis Antetokounmpo'nun yaşını biliyor musun?
5. Dallas Mavericks oyuncusu Luka Dončić, kaç yaşında?
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6. Denver Nuggets'ın güzide oyuncusu Nikola Jokić, kaç yaşında olabilir?
7. Joel Embiid'in yaşını tahmin edebilir misin?
8. Los Angeles Clippers'tan Kawhi Leonard'ın yaşını doğru bilecek misin?
9. Los Angeles Lakers'ın Anthony Davis'i kaç yaşında olabilir?
10. Meşhur Boston Celtics'ten Jayson Tatum kaç yaşında sence?
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