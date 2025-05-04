Bu Bahar Aşk Seni Bulacak mı?
Bahar geldiğinde mi biz böyle oluyoruz yoksa böyle olduğumuzdan mı gelir bahar? Bu mevsimin kesinlikle aşkla bir ilgisi var. Bakalım bu bahar aşk seni bulacak mı?👇🏻
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. Bir telve seç bakalım! Falın aşk hayatın hakkında bize ne söyleyecek?
3. Aşağıdaki aktivitelerden hangisini yapmak ilişkiyi daha özel kılıyor sence?
4. Gerçek aşkı bulacağına dair inancın var mı peki?
5. Romantik bir anda senin için önemli olan nedir?
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6. Partnerinde olmasını istediğin en önemli özellik hangisidir?
7. Sen aşkın hangi aşamasını daha çok seviyorsun?
8. Son olarak, bahar mevsiminin rengi sence ne?
Bu bahar aşkı bulacaksın!
Bu bahar aşkı bulamayacaksın!
Aşk seni bulmuş!
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