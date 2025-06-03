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Bu Babalar Günü'nde Babanı Hangi Yemekle Mutlu Edebilirsin Söylüyoruz!

etiket Bu Babalar Günü'nde Babanı Hangi Yemekle Mutlu Edebilirsin Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
03.06.2025 - 19:01

Bu Babalar Günü'nde babana şöyle lezzetli bir yemek yapmak ya da ısmarlamak istemez misin? Bunun için önce seni ve babanı biraz tanımak istiyoruz! Bakalım hangi yemekle mutlu olacak?

Şimdiden bütün babaların, baba olmasa bile manevi babalık yapanların ve baba adaylarının Babalar Günü kutlu olsun!

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Söyle bakalım, baban iştahlı biri mi?

Baban genelde yemekten sonra ne içmeyi seviyor?

E afiyet olsun! 😋 Yemekten sonra koltukta uyuklamayı seviyor mu?

Baban yemek yapmayı ne kadar seviyor diye sorsak?

Hiç babanla beraber dışarıda şöyle güzel bir akşam yemeği yediniz mi daha önce?

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Diyelim ki testin sonunda çıkan yemeği babana ısmarladın ya da evde yaptın diyelim. Tepkisi ne olur sence?

Son sorudayız! Bütün babalara bir Babalar Günü mesajı seç!

Son sorudayız! Bütün babalara bir Babalar Günü mesajı seç!

Kuzu Tandır!

Kuzu Tandır!

Bazı yemekler sessizdir desek abartmış olmayız! Konuşmaz, bağırmaz ama sofraya geldiği anda herkesin aklını başından alır. Kuzu tandır da tam öyle bir yemek. Uzun uzun pişer, sabır ister, öyle hızlıca hazırlanıp geçiştirilecek bir şey değildir. Tıpkı senin baban gibi sabırlı, gösterişsiz ama yeri doldurulamaz. Her lokmasında “Kim yaptı bunu?” diye sorduran, eti kemiğinden ayıran, lokum gibi bir tabak... Yanına pilav, biraz da közlenmiş sebze… İşte o gün bayram havasında geçer.

Babalar Günü'nü kutluyoruz; yıllarca sırtında hayatı taşıyan, yorgunluğunu belli etmeyen tüm babaların ellerinden öpüyoruz.

Klasikten şaşmak istemez: Kuru Fasulye ve Pilav!

Klasikten şaşmak istemez: Kuru Fasulye ve Pilav!

Çocukken kokusunu mutfaktan duyduğumuzda sevinçten zıpladığımız yemeklerden biri... Ama büyüyünce anladık ki fasulye-pilav aslında bir yemek değil, bir güven duygusuymuş. Senin baban da öyle biri: Fazla lafa gerek duymaz ama hep oradadır. Sıcacık kuru fasulye, yanında tereyağlı pilav ve turşu varsa tamamdır. Tabakta fazla renk yok belki ama içi bol hikâye dolu. Hele bir de fasulyeye biraz pastırma koyarsan baban kaşığı bırakmaz, gözleriyle teşekkür eder.

Babalar Günü’nde sadece karnınızı değil, kalbinizi de doyuran tüm babaların günü kutlu olsun. Siz iyi ki varsınız.

Etli Nohut!

Etli Nohut!

Bu yemek anlatılmaz ama kokusu her şeyi anlatır. Tencereden çıkan buharla mutfağın havası değişir. Sanki “Bugün güzel bir şey pişiyor galiba.” der gibi... Etli nohut, öyle herkesin hakkını vererek yaptığı bir yemek değildir ama babanın sevdiği gibiyse o gün başka yemek aranmaz. Nohutun kıvamı tam yerindeyse, eti lokum gibiyse ve suyuna ekmek banılacak kıvamdaysa tabak değil bir teşekkür mektubu gibidir. Hele yanında sade bir pilav ve yoğurt varsa, konuşmaya bile gerek kalmaz.

Babalar Günü’nde sadece sofraları değil, yıllardır her şeyi sırtlayan koca yürekleri de unutma. Tüm babaların günü kutlu olsun!

İçli Köfte!

İçli Köfte!

İçli köfte biraz özen ister, biraz beceri. Ama en çok da anlayan birine denk gelince değerlenir. Senin baban da tıpkı içli köfte gibi biri. Dışı biraz sert görünebilir ama içi yumuşak, ince düşünceli, duygularını derinden yaşayan biri. Bir içli köfte tabağını alıp usulca yer, sonra bir süre konuşmaz. Çünkü onun için yemek yemek, sadece karın doyurmak değil, saygı göstermek gibidir. Hele köfte tam kıvamındaysa, “Yapanın ellerine sağlık.” deyip önüne bakar ama içten içe çok mutlu olur.

Bugün o köftelerin hakkını veren, emeği bilen, sevgisini sessizce gösteren tüm babaların günü kutlu olsun.

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Ma Belle
Ma Belle
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