Bu Babalar Günü'nde Babanı Hangi Yemekle Mutlu Edebilirsin Söylüyoruz!
Bu Babalar Günü'nde babana şöyle lezzetli bir yemek yapmak ya da ısmarlamak istemez misin? Bunun için önce seni ve babanı biraz tanımak istiyoruz! Bakalım hangi yemekle mutlu olacak?
Şimdiden bütün babaların, baba olmasa bile manevi babalık yapanların ve baba adaylarının Babalar Günü kutlu olsun!
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Söyle bakalım, baban iştahlı biri mi?
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Baban genelde yemekten sonra ne içmeyi seviyor?
E afiyet olsun! 😋 Yemekten sonra koltukta uyuklamayı seviyor mu?
Baban yemek yapmayı ne kadar seviyor diye sorsak?
Hiç babanla beraber dışarıda şöyle güzel bir akşam yemeği yediniz mi daha önce?
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Diyelim ki testin sonunda çıkan yemeği babana ısmarladın ya da evde yaptın diyelim. Tepkisi ne olur sence?
Son sorudayız! Bütün babalara bir Babalar Günü mesajı seç!
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