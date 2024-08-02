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Bu Ay Hangi Konsere Gitmelisin?

etiket Bu Ay Hangi Konsere Gitmelisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 17:01

Hayatının yoğun temposunda ara sıra müziğin büyüsüne kapılmak, ruhuna iyi gelecek bir mola vermek çok değerlidir. Bu test, sana bu ay hangi konsere gitmen gerektiğini belirlemede yardımcı olacak. 

Başlıyoruz!👇

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1. Öncelikle, bu ay için konser planın var mı?

2. En çok nerede müzik dinlemeyi seversin?

3. Bir şarkı yazacak olsan nasıl bir şey yazardın?

4. En çok günün hangi saatlerinde müzik dinliyorsun?

5. Haftada ortalama kaç saat müzik dinliyorsundur?

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6. Dinlediğin müzikte en çok neye dikkat edersin?

7. Neredeyse bitiriyoruz! Bir enstrüman seçelim!

8. Son olarak, bu emojilerden birini seç!

Opeth!

Opeth!

Bu ay kaçırmaman gereken bir konser var: Opeth! İsveçli progresif metal grubu Opeth, müzik kariyerine 30 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve uzun bir aradan sonra Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Grup, her biri hayranlık uyandıracak şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak. Konser tarihleri ise 13 - 14 Ağustos 2024 olarak belirlendi. Bu tarihleri işaretlemeyi unutma ve müzik dolu bir geceye hazır ol!'

Placebo!

Placebo!

Senin bu ay mutlaka gitmen gereken konser Placebo! Alternatif müzikleriyle ruhunu besleyecek bir deneyim olacak. Unutulmaz anlar için 4 Ağustos Pazar gününü işaretlemeyi sakın unutma.Placebo'nun enerjisiyle dolup taşacak bu konser, müzik tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat! Şimdiden yerini ayırtmak için acele et.

Blondshel!

Blondshel!

Blondshell'in benzersiz tarzı ve derin müzikalitesiyle dikkat çeken bir sanatçı. Alternatif müzik sahnesine getirdiği yenilikçi yaklaşımı ve etkileyici sahne performanslarıyla hayranlık uyandırıyor. 13 Ağustos Salı akşamı, Blondshell'in büyüleyici şarkılarıyla dolu bu unutulmaz geceyi kaçırmamalısın.

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