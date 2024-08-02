Bu Ay Hangi Konsere Gitmelisin?

Bu ay kaçırmaman gereken bir konser var: Opeth! İsveçli progresif metal grubu Opeth, müzik kariyerine 30 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve uzun bir aradan sonra Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Grup, her biri hayranlık uyandıracak şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak. Konser tarihleri ise 13 - 14 Ağustos 2024 olarak belirlendi. Bu tarihleri işaretlemeyi unutma ve müzik dolu bir geceye hazır ol!'