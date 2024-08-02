Bu Ay Hangi Konsere Gitmelisin?
Bu Ay Hangi Konsere Gitmelisin?
Hayatının yoğun temposunda ara sıra müziğin büyüsüne kapılmak, ruhuna iyi gelecek bir mola vermek çok değerlidir. Bu test, sana bu ay hangi konsere gitmen gerektiğini belirlemede yardımcı olacak.
Başlıyoruz!👇
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1. Öncelikle, bu ay için konser planın var mı?
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2. En çok nerede müzik dinlemeyi seversin?
3. Bir şarkı yazacak olsan nasıl bir şey yazardın?
4. En çok günün hangi saatlerinde müzik dinliyorsun?
5. Haftada ortalama kaç saat müzik dinliyorsundur?
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