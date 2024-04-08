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Bu Ay Arabanla Ne Kadar Yol Yapacağını Söylüyoruz!

etiket Bu Ay Arabanla Ne Kadar Yol Yapacağını Söylüyoruz!

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 17:01

Havalar ısınmaya başladı, evlerimizden çıkıp denizle, doğayla ve sevdiklerimizle kavuşmak için yollara düşmeye başladık! Arabanla bu ay ne kadar yol yapacağını merak ediyor musun?

Hazırsan başlayalım! 🚗

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1. Öncelikle söyle bakalım; günde ortalama kaç saat araç kullanıyorsun?

2. Araç kullanırken en çok hangi tür yollardan geçiyorsun?

3. Peki haftada ortalama kaç gün araba kullanıyorsun?

4. Arabada ne tür müzikler tercih ediyorsun?

5. Araç kullanırken genelde yalnız mı oluyorsun yoksa başkalarıyla mı?

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6. Arabanızın yakıt tüketimi nasıl?

7. Arabanın bakımını ne sıklıkla yapıyorsun?

8. Son olarak nasıl bir araban var?

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300-500 km yol yapacaksın!

Senin bu ay aşırı gezesin yok ama tamamen de işten eve gibi bir psikolojide de değilsin. Dolayısıyla bu ay muhtemelen iş çıkışları bir yerlerde oturacaksın. Belki hafta sonları minik kaçamaklar da yaparsın. Kısa mesafeler bu ay tam senlik! Aslında istersen minik kısa rotalar da belirleyebilirsin. Eğleneceğinden eminiz!  😊

500-1000 km yol yapacaksın!

Bu ay gezi işi sende gibi! Baya güzel gezecek gibisin sen bu ay. Belli ki planlar yapılmış, arabanın bakımları tamamlanmış. Belli ki sen gezmeyi de seven birisin. Ya güzel bir tatile gideceksin ya da güzel bir memleket gezisi seni bekliyor. Lütfen dikkat et, yorulacak gibisin. ☺

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