Bu Ay Arabanla Ne Kadar Yol Yapacağını Söylüyoruz!

Senin bu ay aşırı gezesin yok ama tamamen de işten eve gibi bir psikolojide de değilsin. Dolayısıyla bu ay muhtemelen iş çıkışları bir yerlerde oturacaksın. Belki hafta sonları minik kaçamaklar da yaparsın. Kısa mesafeler bu ay tam senlik! Aslında istersen minik kısa rotalar da belirleyebilirsin. Eğleneceğinden eminiz! 😊