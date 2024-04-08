Bu Ay Arabanla Ne Kadar Yol Yapacağını Söylüyoruz!
Bu Ay Arabanla Ne Kadar Yol Yapacağını Söylüyoruz!
Havalar ısınmaya başladı, evlerimizden çıkıp denizle, doğayla ve sevdiklerimizle kavuşmak için yollara düşmeye başladık! Arabanla bu ay ne kadar yol yapacağını merak ediyor musun?
Hazırsan başlayalım! 🚗
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1. Öncelikle söyle bakalım; günde ortalama kaç saat araç kullanıyorsun?
2. Araç kullanırken en çok hangi tür yollardan geçiyorsun?
3. Peki haftada ortalama kaç gün araba kullanıyorsun?
4. Arabada ne tür müzikler tercih ediyorsun?
5. Araç kullanırken genelde yalnız mı oluyorsun yoksa başkalarıyla mı?
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6. Arabanızın yakıt tüketimi nasıl?
7. Arabanın bakımını ne sıklıkla yapıyorsun?
8. Son olarak nasıl bir araban var?
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