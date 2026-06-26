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Bu Albümün Her Şarkısı Zamanı Yavaşlatıyor: d4vd - Petals to Thorns

etiket Bu Albümün Her Şarkısı Zamanı Yavaşlatıyor: d4vd - Petals to Thorns

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
26.06.2026 - 14:01
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d4vd’nin Petals to Thorns EP’si, duygusal olarak oldukça yoğun albümlerden biri... Bu albüm aynı duygunun farklı evrelerini, farklı ruh halleri üzerinden anlatıyor. Bu albümdeki 8 parçayı tek tek inceleyelim!

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Romantic Homicide

Bu albümün en güçlü şarkılarından bir tanesidir. Şarkıdaki minimal gitar altyapısı, zihinde takılı kalan düşünceler sürekli beynimizin içinde dönüp duruyor. Şarkı daha çok ayrılığın kafamızın içinde nasıl yansıdığına dair bir yankı gibi. Bu şarkıda aşk romantik değil daha çok silinmesi zor bir his gibi.

Here With Me

Bu şarkının anlatmak istediği temel şey, özlemin ne kadar kalıcı olduğu... Mesele birine fiziksel olarak ulaşamamak değil daha çok o kişiyi zihinsel olarak sürekli beyninin içinde yaşamamak. Yani mesele duygusal olarak birine ulaşamamak. Şarkının temposu oldukça düşük ve dinledikçe insanı içine çekiyor.

This Is How It Feels

Daha şarkının ilk saniyelerinde şarkıya kapılacağınız bir melodisi var. Zaten bu albümün en içine kapanık şarkılarından bşr tanesi. Bu şarkıda anlatılmak istenen bir ayrılığın ardından kişinin 'bende ne bıraktı?' sorgulayışı. Bu şarkıda duygular net değil çok daha karışık. Bu da şarkıyı daha gerçekçi yapan şeylerden biri.

Placebo Effect

Bu şarkının duygusu daha çok kendini iyi hissettiğini sanarken aslında aynı yerde takılı kaldığını anlamak gibi... Duygusal karmaşanın zihnimizdeki boyutunu çok güzel temsil ediyor. Gerçek bir iyileşme değil aslında geçici bir yanılsama. Albümdeki en 'zihinsel' parçalardan bir tanesi.

Sleep Well

Albümün en sakin ve ironik parçalarından biri. Bunun nedeni de sanki sevdiğine iyi uykular dilemek kadar masum bir duyguya işaret ediyor. İşin ironik kısmı ise, şarkının içinde huzura dair bir şey yok. Bu parça her şey susmuş gibi görünürken bile içeride bir şeylerin devam ettiğine işaret ediyor.

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Take Me To The Sun

Bu şarkıda ise karanlık duygulardan çıkılma isteğini daha çok fark ediyoruz. Albüm artık biraz daha dışa dönüyor. Şarkıdaki güneş burada bir 'kaçış' sembolü gibi. Ama bu sembole ulaşılabilir mi yoksa sadece bir metafor mu, tamamen belirsiz bir konu olarak kalmış.

Worthless

Yine albümdeki en ağır duygusal parçalardan bir tanesi. Kendine değer verme algısının kırıldığı bir yerden konuşuyor. Bu şarkıda ayrılığı karşı tarafla değil, kendiyle bağdaştırıyor. Duygu da bu duruma göre oldukça yoğun.

You and I

Albümün son şarkısında daha net bir yüzleşme var. Artık sadece hisleri değil, kabullenmeyi de işliyor bu şarkı. Ama bu tamamen bir 'iyileşme' anlamına gelmiyor. Daha çok artık bir şeyi olduğu gibi bırakmak gibi. Albümün duygusal döngüsü de bu şarkıyla birlikte kapanıyor.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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