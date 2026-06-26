Bu Albümün Her Şarkısı Zamanı Yavaşlatıyor: d4vd - Petals to Thorns
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d4vd’nin Petals to Thorns EP’si, duygusal olarak oldukça yoğun albümlerden biri... Bu albüm aynı duygunun farklı evrelerini, farklı ruh halleri üzerinden anlatıyor. Bu albümdeki 8 parçayı tek tek inceleyelim!
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Romantic Homicide
Here With Me
This Is How It Feels
Placebo Effect
Sleep Well
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Take Me To The Sun
Worthless
You and I
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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