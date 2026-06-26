Bu Albümün Her Şarkısı Zamanı Yavaşlatıyor: d4vd - Petals to Thorns

Albümün en sakin ve ironik parçalarından biri. Bunun nedeni de sanki sevdiğine iyi uykular dilemek kadar masum bir duyguya işaret ediyor. İşin ironik kısmı ise, şarkının içinde huzura dair bir şey yok. Bu parça her şey susmuş gibi görünürken bile içeride bir şeylerin devam ettiğine işaret ediyor.