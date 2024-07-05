Bu Akşam Misafirlerine Yapman Gereken Tatlı Tarifini Veriyoruz!

Misafirlerine hazırlayacağın basit ama bir o kadar da lezzetli olan bu tarifi hemen denemek isteyeceksin! Tarifin detayları hemen aşağıda. 👇

Hazırlama Süresi: 5 dk

Pişirme Süresi: 5 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

Malzemeler:

2 armut

40 gram ceviz

1 çay kaşığı bal

2 tutam tarçın, öğütülmüş

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 çay kaşığı bal

Yapılışı:

1. Armutları ikiye keselim ve ortadaki çekirdek kısmını ayıralım.

2. Cevizleri ezelim ve armudun ortasına dökelim. Üzerine bal ve tarçın dökelim.

3. Armutları Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirip 5 dakika boyunca 200 derecede pişirelim. Çift hazne sayesinde aynı tarifi iki kez ve aynı anda yapabilirsiniz. Yani bir taşla iki kuş. 😉

4. Yoğurt ve balı karıştırıp pişen armutların üzerine isteğe bağlı bir kaşık dökelim.

Afiyet olsun!