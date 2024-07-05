Bu Akşam Misafirlerine Yapman Gereken Tatlı Tarifini Veriyoruz!
Bu Akşam Misafirlerine Yapman Gereken Tatlı Tarifini Veriyoruz!
Eğer akşam yemeğinden sonra misafirlerine hangi tatlıyı yapacağın konusunda kararsızsan doğru yerdesin! Soruları bitirir bitirmez karşına enfes bir tatlı tarifi çıkacak.
Öğrenmek için hemen aşağı bakabilirsin. 👇
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1. Başlıyoruz! Mutfağında bir ana yemek için en sık kullandığın malzeme hangisi?
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2. Peki ya bir tatlı için en sık kullandığın malzeme nedir?
3. Senden tam şu an bir tatlı tarifi istesek hangisini önerirsin?
4. Bir tatlı tarifinde en önemli unsur sence bunlardan hangisi?
5. Tatlıyı servis ederken sunum önemli mi sence?
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