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Bu Akşam Misafirlerine Yapman Gereken Tatlı Tarifini Veriyoruz!

etiket Bu Akşam Misafirlerine Yapman Gereken Tatlı Tarifini Veriyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 22:01

Eğer akşam yemeğinden sonra misafirlerine hangi tatlıyı yapacağın konusunda kararsızsan doğru yerdesin! Soruları bitirir bitirmez karşına enfes bir tatlı tarifi çıkacak.

Öğrenmek için hemen aşağı bakabilirsin. 👇

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1. Başlıyoruz! Mutfağında bir ana yemek için en sık kullandığın malzeme hangisi?

1. Başlıyoruz! Mutfağında bir ana yemek için en sık kullandığın malzeme hangisi?

2. Peki ya bir tatlı için en sık kullandığın malzeme nedir?

2. Peki ya bir tatlı için en sık kullandığın malzeme nedir?

3. Senden tam şu an bir tatlı tarifi istesek hangisini önerirsin?

4. Bir tatlı tarifinde en önemli unsur sence bunlardan hangisi?

5. Tatlıyı servis ederken sunum önemli mi sence?

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6. Akşam yemeği yaparken tatlıyı da aynı esnada yetiştirmeye çalışıyor musun?

7. Dürüst ol: Tatlı konusunda seçici misin?

8. Sence lezzetli bir tatlının eşlikçisi bunlardan hangisi?

8. Sence lezzetli bir tatlının eşlikçisi bunlardan hangisi?

9. Ortalama bir tatlı tarifi denerken ne kadar zaman harcıyorsun?

10. Son sorudayız! Tatlı konusunda çok başarılı olduğunu düşünüyor musun?

Ahududulu Rulo Kek!

Ahududulu Rulo Kek!

Bu akşam misafirlerine şipşak hazırlayabileceğin lezzetli bir tatlı tarifi hazırladık! Yapması ise Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer ile oldukça pratik. Detaylar hemen aşağıda. 👇

Hazırlama Süresi: 15 dk

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 40 gram tereyağı

  • 25 gram ahududu

  • 2 çay kaşığı pudra şekeri

  • 275 gram milföy hamuru

Yapılışı:

1. Ahududuları bir çatal yardımıyla ezelim ve püre haline getirelim.

2. Ardından çekirdeklerini çıkarıp elde ettiğimiz püreyi tereyağı ve şeker ile karıştıralım.

3. Milföy hamurunu dikey kestikten sonra üzerine ahududu karışımını sürelim.

4. Milföyleri ince rulo şeklinde saralım.

5. Ruloları uzunlamasına keselim ama ayırmayalım. İçindeki karışım ortaya çıkabilsin diye.

6. Rulo şeritleri tekrar rulo şekline getirip muffin kalıplarına koyalım. 

7. Muffin kalıplarını Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirip 160 derecede önce 15 dakika, sonra 5 dakika daha pişirelim. Diğer haznede de akşam yemeğini pişirebilirsiniz. ÜStelik hiçbir şekilde kokular birbirine karışmıyor ve dilediğiniz yemek ile tatlıyı aynı anda pişirebilirsiniz. 🙃

8. İsteğe göre üzerine pudra şekeri dökebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Cevizli Ballı Armut!

Cevizli Ballı Armut!

Misafirlerine hazırlayacağın basit ama bir o kadar da lezzetli olan bu tarifi hemen denemek isteyeceksin! Tarifin detayları hemen aşağıda. 👇

Hazırlama Süresi: 5 dk

Pişirme Süresi: 5 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 2 armut

  • 40 gram ceviz

  • 1 çay kaşığı bal

  • 2 tutam tarçın, öğütülmüş

  • 4 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1 çay kaşığı bal

Yapılışı:

1. Armutları ikiye keselim ve ortadaki çekirdek kısmını ayıralım.

2. Cevizleri ezelim ve armudun ortasına dökelim. Üzerine bal ve tarçın dökelim.

3. Armutları Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirip 5 dakika boyunca 200 derecede pişirelim. Çift hazne sayesinde aynı tarifi iki kez ve aynı anda yapabilirsiniz. Yani bir taşla iki kuş. 😉

4. Yoğurt ve balı karıştırıp pişen armutların üzerine isteğe bağlı bir kaşık dökelim.

Afiyet olsun!

Elma ve Kuru Üzümlü Ekmek Pudingi!

Elma ve Kuru Üzümlü Ekmek Pudingi!

İlginç bir tarif gibi göründüğünün farkındayız ama yapması da yemesi de bir o kadar keyifli! Detaylar hemen aşağıda.

Hazırlama Süresi: 10 dk

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 170 derece

Malzemeler:

  • 2 dilim tam tahıllı ekmek

  • 1 yumurta

  • 80 mililitre süt

  • 80 gram vanilyalı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı esmer şeker

  • 1 tutam tarçın

  • 1 tutam hindistan cevizi rendesi

  • 1 yemek kaşığı kuru üzüm

  • 1 elma

  • 5 gram pudra şekeri

Yapılışı:

1. Ekmekleri küçük küpler halinde keselim.

2. Bir kapta yumurta, süt, yoğurt, şeker, tarçın ve hindistan cevizini karıştıralım.

3. Karışıma ekmek ve kuru üzümü ekleyip 15 dakika bekleyelim. Ardından küp küp doğradığımız elmaları da karışıma ekleyelim.

4. Karışımı kaşık yardımı ile seramik kaplara dökelim.

5. Seramik kapları Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirip 15 dakika boyunca 170 derecede pişirelim. Diğer haznede de akşam yemeğini pişirebilirsiniz. Çok pratik değil mi?

6. Piştikten sonra üzerine pudra şekeri döküp servis edelim.

Afiyet olsun!

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