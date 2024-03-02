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Bu 15 Soruluk Edebiyat Testinde Sadece Lise Mezunları Full Çekebilecek!

Bu 15 Soruluk Edebiyat Testinde Sadece Lise Mezunları Full Çekebilecek!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
02.03.2024 - 09:02

Bu edebiyat testinde lise mezunları full çekecek!

Haydi teste!

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1. "Savaş ve Barış" romanı hangi savaş dönemini anlatır?

1. "Savaş ve Barış" romanı hangi savaş dönemini anlatır?

2. "Çocuk Kalbi" adlı kitabın yazarı kimdir?

2. "Çocuk Kalbi" adlı kitabın yazarı kimdir?

3. Şiirlerinde sevgilisinin adnın ilk defa kullanan ozan hangisidir?

3. Şiirlerinde sevgilisinin adnın ilk defa kullanan ozan hangisidir?

4. "Sis" şiiri kime aittir?

5. Babasının intikamını almak isteyen bir Danimarka prensini anlatan William Shakespeare oyunu nedir?

5. Babasının intikamını almak isteyen bir Danimarka prensini anlatan William Shakespeare oyunu nedir?
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6. Türk edebiyatındaki ilk edebi romanın yazarı kimdir?

6. Türk edebiyatındaki ilk edebi romanın yazarı kimdir?

7. Bremen Mızıkacıları masalında yer almayan hayvan hangisidir?

7. Bremen Mızıkacıları masalında yer almayan hayvan hangisidir?

8. Louisa May Alcott'un eseri "Küçük Kadınlar"da hangisi March kardeşlerden biri değildir?

8. Louisa May Alcott'un eseri "Küçük Kadınlar"da hangisi March kardeşlerden biri değildir?

9. Nibelungen hangi milletin Ren Nehri ile ünlü destanıdır?

9. Nibelungen hangi milletin Ren Nehri ile ünlü destanıdır?

10. Bir metnin yahut genellikle şiirin görsel bir şekil formunda düzenlenmesine ne denir?

10. Bir metnin yahut genellikle şiirin görsel bir şekil formunda düzenlenmesine ne denir?
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11. "Kutadgu Bilig" adlı eserde adaleti temsil eden karakter hangisidir?

11. "Kutadgu Bilig" adlı eserde adaleti temsil eden karakter hangisidir?

12. Hangisi Yedi Meşaleciler'in temsilcilerinden değildir?

12. Hangisi Yedi Meşaleciler'in temsilcilerinden değildir?

13. "Şair-i azam" olarak bilinen yazar kimdir?

14. Kemal Tahir'in "Esir Şehir" üçlemesinin son kitabı hangisidir?

14. Kemal Tahir'in "Esir Şehir" üçlemesinin son kitabı hangisidir?

15. Ahmet Ümit'in kitabına da adını verdiği "Patasana" ne anlama gelir?

15. Ahmet Ümit'in kitabına da adını verdiği "Patasana" ne anlama gelir?

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