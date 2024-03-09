Böyle 44 Bize de Nasip Olur mu? 44. Yaşını Kutlayan Burçin Terzioğlu Güzelliğiyle Büyüledi
Böyle 44 Bize de Nasip Olur mu? 44. Yaşını Kutlayan Burçin Terzioğlu Güzelliğiyle Büyüledi
44. yaşını kutlayan Burçin Terzioğlu güzelliği ile büyüledi. Sevdikleriyle kutlama yapan Terzioğlu paylaşımı ile beğeni topladı.
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Ülkemizin nadir güzelliklerinden biri olan sevilen oyuncu Burçin Terzioğlu bugün 44. yaşına girdi.
Birçok başarılı projeye imza atan Burçin Terzioğlu'nun unutulmaz işleri de var.
2004 yılında Kadın İsterse dizisi unutulmaz işlerinden biriydi mesela...
2006 yılında ise Fırtına dizisinde Murat Yıldırım ile başrolü paylaşmıştı. Daha sonra dizi aşkı gerçeğe dönüştü ve Murat Yıldırım ile evlendiler. Evlilikleri 6 yılın ardından ise boşanma ile sonuçlandı.
2009 yılında Ezel dizisinde severek izledik kendisini...
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2013 yılında da Merhamet dizisinde gördük...
2015 yılında Poyraz Karayel dizisiyle ivmesini daha da yükseltmişti Burçin Terzioğlu... Ki bu saydıklarımız projelerinin yarısı bile değil. Yaşamını oyunculuğa adamış ve birçok iş de sığdırmış 44 yıla...
Bugün 44. yaşını kutlayan Burçin Terzioğlu Instagram'dan paylaşım yaptı.
"44 🎂" notuyla paylaştığı fotoğrafına sevdiklerinden birçok yorum geldi.
Tabii en çok dikkatimizi de 44 yaşında güzelliği ve kusursuzluğu oldu. Herkese böyle 44 nasip olsun lütfen!!!
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Yakın arkadaşlarından Sinem Kobal da Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü bu fotoğraf ile kutladı.
Fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı;
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Biz de Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü kutluyor ve her yaşının güzel, unutulmaz geçmesini diliyoruz.
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