Botoks Neden Bazen Çalışmaz?

Ancak bazen hiç de umulduğu gibi olmaz hatta göz altı torbalarını artması veya ödemle kendini belli eden kötü görüntülerle sonuçlanır. Neden, neden çalışmaz botoks? Yaşla birlikte göz çevresi cildimiz en çabuk elastikiyetini kaybeden bölgedir. Cilt elastikiyeti kaybolmuş bir alanda kas aktivitesini bloke ederek çizgilerden kurtulmak çok mümkün olmadığı gibi biraz daha düzelsin diye dozu arttırdığımız durumda bu sefer zaten nazlı olan göz çevresi lenf dolaşımını bozarak ödemlere sebep olmak işten bile değildir. Bu gibi durumlarda cilt kalitesini arttırmadan botoks uygulamamak bazen belki cerrahi yöntemlerle uzamış ciltten kurtulmak daha doğru olacaktır.

Ağız çevremiz ve özellikle dudak üstü sigara çizgileri gibi bazı çizgilerimiz de artmış kas aktivitesine bağlı olarak oluşmuş olsa da sebep olan kasların yapısı ve çevre kaslarla olan komşulukları nedeniyle yapılan botoks enjeksiyonu sonrasında istenmeyen kasların etkileme olasılığı nedeniyle asimetriler, estetik ve doğal olmayan görüntülere ve fonksiyon kayıplarına neden olacaktır. Bu durumda da botoksu uygulatıp uygulatmamak için bir kez daha düşünmeli; dudak restorasyonu yapabilen kolajen sentezini uyarıcı tedaviler, lazerler, mezoliftingler ve küçük dolgu uygulamalarını ön plana çıkarmak gerekecektir.

Yaşınız 65’in üstüne çıktı ve o zamana kadar da düzenli botoks yaptırmamış olan biriyseniz bu durumda alın kasınız büyümüş gelişmiş ve hatta uzamış olabilir. Yapılacak olan botoks uygulaması bırakın kaşınızı kaldırmayı tam aksine kocaman olan bu kasın gevşeyerek bütün ağırlığı ile kaşlarınızın üstüne çökmesine ve hayatı size zindan etmesine bile neden olabilir.

İşte bütün bu sebeplerden dolayı sizin için uygun olan tedavi planını, botokslu veya botokssuz , işinin uzmanı hekiminize bırakmanızda fayda var. Elbette ki bir klinik ortamda ve legal ruhsatlı ürünlerin kullanımıyla.

Sağlıkla güzel kalın.

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