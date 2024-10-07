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Botoks Neden Bazen Çalışmaz?

etiket Botoks Neden Bazen Çalışmaz?

Ayşegül Girgin
Ayşegül Girgin - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 07:01

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki en sık yapılan estetik uygulama hem dünyada hem de Türkiye’de Botoks. Önceki yazılarımda da bahsettiğim gibi özellikle sağlık alanında vazgeçilmez bir yeri var. Estetikte ise yerine başka bir tedavi koymak, tamamen yok saymak ve kaçınmak çok zor.

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Özellikle mimik çizgileri üzerindeki sonuçları tartışılmaz olan bu ilaç bazen neden umduğumuz veya hayal ettiğimiz sonuçları vermez, bu durumun sebebi ne?

Özellikle mimik çizgileri üzerindeki sonuçları tartışılmaz olan bu ilaç bazen neden umduğumuz veya hayal ettiğimiz sonuçları vermez, bu durumun sebebi ne?

Her ilaçta olduğu gibi botoksun da şifa olduğu konular bellidir. Eğer amacı (endikasyonu) dışında kullanılırsa, başka bir deyişle kullanılmaması gerekli olan bir yaşlanma belirtisinde veya kırışıklıkta kullanılırsa nasıl etki eder? Elbette ki sonuç başarısızlık olacaktır. Diyelim ki doğru kullanım alanında uygulandı ama istediğimiz sonucu veremedi, nedir bunun sebebi? Botoks bazen neden çalışmaz?

Kas aktivitesi nedeniyle oluşan çizgilerin yok edilmesinde çok başarılı olan bu tedavi eğer bu kas aktivitesi çok uzun yıllardır devam ediyor ve cilt yüzeyinde cilt altı yağ dokusunun parçalanmasına neden oluyorsa yani dinamik çizgiler artık statik hale geldiyse bu çizgilerin sadece botoks enjeksiyonu ile düzeltilmesi elbette ki çok mümkün olmayacaktır. Bu statik çizgi görüntüsünün sebebi olan hasarlanmış olan cilt ve cilt altı yağ dokusunun da onarılması, gerekirse volüm kayıplarının yerine konması gerekecektir. Botoks uygulaması sonrası yapılan vitamin enjeksiyonları ve küçük dolgu uygulamaları ile çizgiler yok edilebilecektir.

Kaz ayağı adı verilen gülmekle belirginleşen gözlerimizin yanındaki çizgiler söz konusu olunca gene ilk akla gelen hatta altın standart olarak adlandırılan tedavi botokstur.

Kaz ayağı adı verilen gülmekle belirginleşen gözlerimizin yanındaki çizgiler söz konusu olunca gene ilk akla gelen hatta altın standart olarak adlandırılan tedavi botokstur.

Ancak bazen hiç de umulduğu gibi olmaz hatta göz altı torbalarını artması veya ödemle kendini belli eden kötü görüntülerle sonuçlanır. Neden, neden çalışmaz botoks? Yaşla birlikte göz çevresi cildimiz en çabuk elastikiyetini kaybeden bölgedir. Cilt elastikiyeti kaybolmuş bir alanda kas aktivitesini bloke ederek çizgilerden kurtulmak çok mümkün olmadığı gibi biraz daha düzelsin diye dozu arttırdığımız durumda bu sefer zaten nazlı olan göz çevresi lenf dolaşımını bozarak ödemlere sebep olmak işten bile değildir. Bu gibi durumlarda cilt kalitesini arttırmadan botoks uygulamamak bazen belki cerrahi yöntemlerle uzamış ciltten kurtulmak daha doğru olacaktır. 

Ağız çevremiz ve özellikle dudak üstü sigara çizgileri gibi bazı çizgilerimiz de artmış kas aktivitesine bağlı olarak oluşmuş olsa da sebep olan kasların yapısı ve çevre kaslarla olan komşulukları nedeniyle yapılan botoks enjeksiyonu sonrasında istenmeyen kasların etkileme olasılığı nedeniyle asimetriler, estetik  ve doğal olmayan görüntülere ve fonksiyon kayıplarına neden olacaktır. Bu durumda da botoksu uygulatıp uygulatmamak için bir kez daha düşünmeli; dudak restorasyonu yapabilen kolajen sentezini uyarıcı tedaviler, lazerler, mezoliftingler ve küçük dolgu uygulamalarını ön plana çıkarmak gerekecektir.

Yaşınız 65’in üstüne çıktı ve o zamana kadar da düzenli botoks yaptırmamış olan biriyseniz bu durumda alın kasınız büyümüş gelişmiş ve hatta uzamış olabilir. Yapılacak olan botoks uygulaması bırakın kaşınızı kaldırmayı tam aksine kocaman olan bu kasın gevşeyerek bütün ağırlığı ile kaşlarınızın üstüne çökmesine ve hayatı size zindan etmesine bile neden olabilir.

İşte bütün bu sebeplerden dolayı sizin için uygun olan tedavi planını, botokslu veya botokssuz , işinin uzmanı hekiminize bırakmanızda fayda var. Elbette ki bir klinik ortamda ve legal ruhsatlı ürünlerin kullanımıyla.

Sağlıkla güzel kalın.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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