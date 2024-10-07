Uzman İçeriği
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Botoks Neden Bazen Çalışmaz?
Botoks Neden Bazen Çalışmaz?
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki en sık yapılan estetik uygulama hem dünyada hem de Türkiye’de Botoks. Önceki yazılarımda da bahsettiğim gibi özellikle sağlık alanında vazgeçilmez bir yeri var. Estetikte ise yerine başka bir tedavi koymak, tamamen yok saymak ve kaçınmak çok zor.
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Özellikle mimik çizgileri üzerindeki sonuçları tartışılmaz olan bu ilaç bazen neden umduğumuz veya hayal ettiğimiz sonuçları vermez, bu durumun sebebi ne?
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Kaz ayağı adı verilen gülmekle belirginleşen gözlerimizin yanındaki çizgiler söz konusu olunca gene ilk akla gelen hatta altın standart olarak adlandırılan tedavi botokstur.
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