Borsada Zincir Emir Nasıl Kurulur? Zincir Emir Kurarken Yapmanız Gerekenler

Zincir emir, borsada kullanılan bir kavram. Yatırımcıları korumayı amaçlayan bu sistemde tek bir ana emire bağlı birçok zincir emir verilebiliyor. Borsa ile ilgilenenlerin mutlaka bilmesi gereken bu kavram hakkında detaylı bilgi için sizi içeriğe alalım!