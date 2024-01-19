Borsada Zincir Emir Nasıl Kurulur? Zincir Emir Kurarken Yapmanız Gerekenler
Borsada Zincir Emir Nasıl Kurulur? Zincir Emir Kurarken Yapmanız Gerekenler
Zincir emir, borsada kullanılan bir kavram. Yatırımcıları korumayı amaçlayan bu sistemde tek bir ana emire bağlı birçok zincir emir verilebiliyor. Borsa ile ilgilenenlerin mutlaka bilmesi gereken bu kavram hakkında detaylı bilgi için sizi içeriğe alalım!
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Zincir emir, en basit anlatımıyla bir ana emir ve buna bağlı olarak iletilen alım veya satım emirlerinin tamamına verilen bir ad.
Birbirini ardına verilen emirleri tanımlamak için zincir emir kavramının kullanıldığını söyledik. Bu yöntem sayesinde daha hızlı aksiyon alınarak yatırım yapmak mümkün hale geliyor. Borsada aktif olunmadığı anlarda bile zincir emir sayesinde yatırım yapılabiliyor.
Zincir emir uygulaması aslında oldukça basit. Banka uygulamalarındaki Al-Sat-Hisse Senedi adımında bulunan Zincir Emir bölümünden ana emri eklemek mümkün. Bu emre bağlı emirleri eklemek için de yine bu kısım kullanılabiliyor.
Bir ana emre bağlı birden fazla zincir emir oluşturulabiliyor. Bunun bir sınırı yok. Bu zincir emirlere de yeni zincir emirler eklenebiliyor. Ana emir iptal edilirse ona bağlanan zincir emirler de iptal edilmiş sayılıyor.
Zincir emir sisteminin yatırımcılar için bir sürü avantajı var. Bu avantajlar şunlar:
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Zincir emir uygulamasının dezavantajları da var. Bunlar şöyle:
Zincir emir oluşturan yatırımcıların bunu yaparken dikkatli olması lazım.
Emirlerin düzenlenemeyeceğinden ancak iptal edilerek ortadan kaldırılabileceğinden bahsetmiştik.
Zincir emir işleminde iptal dışında düzeltme olmuyor. Düzeltme yapmak istediğiniz bir emir varsa önce bu emirlerin iptal edilmesi gerekiyor.
Zincir emrin bazı durumlarda kendiliğinden iptal olduğu da olabiliyor.
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