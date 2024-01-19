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Borsada Zincir Emir Nasıl Kurulur? Zincir Emir Kurarken Yapmanız Gerekenler

etiket Borsada Zincir Emir Nasıl Kurulur? Zincir Emir Kurarken Yapmanız Gerekenler

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 14:01

Zincir emir, borsada kullanılan bir kavram. Yatırımcıları korumayı amaçlayan bu sistemde tek bir ana emire bağlı birçok zincir emir verilebiliyor. Borsa ile ilgilenenlerin mutlaka bilmesi gereken bu kavram hakkında detaylı bilgi için sizi içeriğe alalım!

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Zincir emir, en basit anlatımıyla bir ana emir ve buna bağlı olarak iletilen alım veya satım emirlerinin tamamına verilen bir ad.

Zincir emir, en basit anlatımıyla bir ana emir ve buna bağlı olarak iletilen alım veya satım emirlerinin tamamına verilen bir ad.

Zincir emir yönteminde bir emir verildiğinde ona bağlı olarak diğer emirler de gerçekleşiyor. Bu ikincil emirlerin gerçekleşmesi için asıl olarak verilen ana emrin öncelikle gerçekleşmesi gerekiyor.

Birbirini ardına verilen emirleri tanımlamak için zincir emir kavramının kullanıldığını söyledik. Bu yöntem sayesinde daha hızlı aksiyon alınarak yatırım yapmak mümkün hale geliyor. Borsada aktif olunmadığı anlarda bile zincir emir sayesinde yatırım yapılabiliyor.

Birbirini ardına verilen emirleri tanımlamak için zincir emir kavramının kullanıldığını söyledik. Bu yöntem sayesinde daha hızlı aksiyon alınarak yatırım yapmak mümkün hale geliyor. Borsada aktif olunmadığı anlarda bile zincir emir sayesinde yatırım yapılabiliyor.

Zincir emir uygulamasını kullanmak için ilk yapmanız gereken önce bir ana emir tanımlamak. Bunu zincir emir üzerinden tanıyarak yaparsanız ana emir gerçekleştiğinde tanımlanan diğer yan alım veya satım emirleri de gerçekleşiyor.

Zincir emir uygulaması aslında oldukça basit. Banka uygulamalarındaki Al-Sat-Hisse Senedi adımında bulunan Zincir Emir bölümünden ana emri eklemek mümkün. Bu emre bağlı emirleri eklemek için de yine bu kısım kullanılabiliyor.

Zincir emir uygulaması aslında oldukça basit. Banka uygulamalarındaki Al-Sat-Hisse Senedi adımında bulunan Zincir Emir bölümünden ana emri eklemek mümkün. Bu emre bağlı emirleri eklemek için de yine bu kısım kullanılabiliyor.

Ana emir girişini yaparak zincir emir uygulamasını başlatabilirsiniz. Bu ana emir gerçekleştiğinde diğer bekleyen emirler de piyasaya iletiliyor. Burada bilinmesi gereken ana emrin tamamının gerçekleşmesinin gerektiği. Ana emir kısmi gerçekleştiğinde zincir emirler gerçekleşmiyor.

Bir ana emre bağlı birden fazla zincir emir oluşturulabiliyor. Bunun bir sınırı yok. Bu zincir emirlere de yeni zincir emirler eklenebiliyor. Ana emir iptal edilirse ona bağlanan zincir emirler de iptal edilmiş sayılıyor.

Zincir emir sisteminin asıl amacı, yatırımcıların yatırımlarını korumak. Otomatik şekilde verilen bu alım veya satım talimatları sayesinde yatırımcılar zarar görmeden borsada işlem yapabiliyorlar.

Zincir emir sisteminin yatırımcılar için bir sürü avantajı var. Bu avantajlar şunlar:

  • Birbiri ardına sıralanan bu komutlar, yatırımcıların daha karlı alımlar gerçekleştirmesini sağlıyor.

  • Yatırımcıların zarara uğramasını da engelliyor.

  • Borsada ani bir fiyat düşüşü olduğunda otomatik şekilde verilen bu zincir emirler yatırımcıların varlıklarının hepsini kaybetmesini önlüyor.

  • Uygun olunmayan anlarda bile borsada işlem yapıldığı için yatırımcı fırsatları kaçırmıyor.

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Zincir emir uygulamasının dezavantajları da var. Bunlar şöyle:

  • Ana emir tamamen gerçekleşmediğinde zincir emirler de gerçekleşmiyor. Bu durumda tekrar bir işlem yapmak gerekiyor.

  • Zincir emirler üzerinde değişiklik yapmak mümkün değil. Düzeltme yapmak istiyorsanız iptal edip tekrar girmeniz gerekiyor.

Zincir emir oluşturan yatırımcıların bunu yaparken dikkatli olması lazım.

Zincir emir konusunda yeterli bilgiye sahip değilseniz bu konuda iyice araştırma yapmanız gerekiyor. Zincir emir, birbirine bağlantılı emirlerden oluşuyor. Ancak ana emir gerçekleştikten sonra yan emirler gerçekleşebiliyor. Bu yüzden çok fazla emir sıralamak olumsuzluk yaşamanıza neden olabilir.

Emirlerin düzenlenemeyeceğinden ancak iptal edilerek ortadan kaldırılabileceğinden bahsetmiştik.

Aslında zincir emir iptali oldukça basit bir işlem. Zincir emri iptal etmek için ana emiri iptal etmeniz gerekiyor. Ana emir iptal edilince ona bağlı zincir emirler otomatik şekilde iptal oluyor. Ana emri iptal ettikten sonra yeni bir emir oluşturmak mümkün. Bunun devamında yine bağlı emirler oluşturulabiliyor.

Zincir emir işleminde iptal dışında düzeltme olmuyor. Düzeltme yapmak istediğiniz bir emir varsa önce bu emirlerin iptal edilmesi gerekiyor.

Halihazırda verilmiş bir emrin düzeltilmesi mümkün olmasa da iptal edilerek yeni bir emir oluşturulabilir. Ana emir iptal edilince buna bağlı olanlar da iptal olacağı için yeni bir emir oluşturarak bir işlem yapılabilir.

Zincir emrin bazı durumlarda kendiliğinden iptal olduğu da olabiliyor.

Hisse senedinin stokları yetersizse zincir emir kendiliğinden iptal oluyor. Yine hisse senedi almak isteyen kişinin eğer yeterli parası yoksa zincir emir iptal olur.

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