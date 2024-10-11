Borsada Yükselen Trend: 11 Ekim’de En Çok Değer Kazanan 10 Hisseyi Keşfedin!
Borsada Yükselen Trend: 11 Ekim’de En Çok Değer Kazanan 10 Hisseyi Keşfedin!
Borsa İstanbul’da 11 Ekim itibarıyla dikkat çeken yükselişler, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bugünün en çok kazandıran hisseleri arasında biyoteknoloji, enerji, yatırım ve sanayi sektörlerinden önemli şirketler yer alıyor.
İşte bugünün en çok yükselen 10 şirketi ve performansları:
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1. Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. Tic. A.Ş. (ANGEN)
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2. Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA)
3. Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA)
4. Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH)
5. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB)
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