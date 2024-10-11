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Borsada Yükselen Trend: 11 Ekim’de En Çok Değer Kazanan 10 Hisseyi Keşfedin!

etiket Borsada Yükselen Trend: 11 Ekim’de En Çok Değer Kazanan 10 Hisseyi Keşfedin!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 18:31

Borsa İstanbul’da 11 Ekim itibarıyla dikkat çeken yükselişler, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bugünün en çok kazandıran hisseleri arasında biyoteknoloji, enerji, yatırım ve sanayi sektörlerinden önemli şirketler yer alıyor.

İşte bugünün en çok yükselen 10 şirketi ve performansları:

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1. Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. Tic. A.Ş. (ANGEN)

1. Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. Tic. A.Ş. (ANGEN)

Biyoteknoloji sektörünün öncü isimlerinden Anatolia Tani, bugün %9,99 artışla 15,41 TL seviyesine yükseldi. Ar-Ge ve biyoteknoloji alanındaki faaliyetleriyle öne çıkan şirket, sağlık ve teknolojiye dayalı yatırımlarıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

2. Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA)

2. Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA)

Enerji sektörünün güçlü oyuncularından Yayla Enerji, %9,99 değer kazanarak 14,53 TL seviyesine ulaştı.

3. Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA)

3. Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA)

Yatırım holding şirketleri arasında yer alan Marka Yatırım Holding, bugün %9,98 artış göstererek 46,74 TL seviyesine yükseldi.

4. Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH)

4. Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH)

Yatırım holdinglerinin bir diğer önemli temsilcisi olan Güler Yatırım Holding, %9,96 değer kazanarak 12,36 TL seviyesine ulaştı.

5. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB)

5. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB)

Sağlık ve biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösteren RTA Laboratuvarları, bugün %9,95 artışla 18,68 TL seviyesine yükseldi.

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6. BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH)

6. BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH)

Çelik ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren BMS Çelik Hasır, %9,95 değer kazanarak 25,86 TL seviyesine ulaştı. İnşaat projelerinde kullanılan çelik hasır ürünleriyle bilinen bu şirket, sektördeki büyüme ile birlikte yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor.

7. Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP)

7. Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP)

Sanayi sektöründe yer alan Mega Polietilen Köpük, bugün %9,78 artış göstererek 2,47 TL seviyesine yükseldi.

8. Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)

8. Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)

İnşaat ve mühendislik sektöründe güçlü bir marka olan Tekfen Holding, %8,04 değer kazanarak 62,50 TL seviyesine ulaştı. Büyük altyapı projeleri ve inşaat çözümleri ile öne çıkan Tekfen, uzun vadeli yatırımlar için sağlam bir tercih olabilir.

9. Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN)

9. Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN)

Mobilya sektörünün önde gelen isimlerinden Koleksiyon Mobilya, %7,84 değer kazanarak 5,23 TL seviyesine yükseldi.

10. Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO)

10. Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO)

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Kuzugrup, %7,72 artışla 21,48 TL seviyesine ulaştı.

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