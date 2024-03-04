Borsada Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Onayı Ne Demek? SPK’nın Görevleri Neler?
Borsada Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Onayı Ne Demek? SPK’nın Görevleri Neler?
SPK, yani Sermaye Piyasası Kurulu, borsayla ilgilenen herkesin bilmesi gereken bir kurumdur. Bu nedenle bu içeriğimizde SPK'nın onayı ve görevlerini anlatmaya geldik!
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SPK onayının ne olduğu ile başlayalım...
SPK'nın en önemli işlevi de tamamen buna bağlı olarak ortaya çıkıyor.
Sonuçta yatırımcıların korunması için sermaye piyasası için kurallar belirlenmeli.
Yatırımcıların korunmasında SPK'nın yatırımcıları bilinçlendirmesi de bir başka yoldur.
SPK aynı zamanda lisanslama ve yetkilendirme görevini de görür.
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SPK'nın bir başka görevi de izleme ve düzenli raporlamadır.
SPK'nın bahsedeceğimiz son görevi ise hukuki süreçler hakkında.
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