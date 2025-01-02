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Borsada Gayrimenkul Yükseliyor! 2 Ocak' ta Zirve Yapan 10 Hisse

etiket Borsada Gayrimenkul Yükseliyor! 2 Ocak' ta Zirve Yapan 10 Hisse

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 18:12

Yeni yılın ikinci gününde borsa yine dopdolu! Yatırımcılar ekran başında kazançlarını hesaplıyor. İşte bugün yatırımcıların dikkatini çeken, %8’in üzerinde yükseliş gösteren hisselerden oluşan kazanç listesi! 🚀👇

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1. Trabzonspor (TSPOR)

1. Trabzonspor (TSPOR)

📈 Fiyat: 1,10 TL

🧗 Değişim: %10,00

Karadeniz Fırtınası sadece sahada değil, borsada da esiyor! Futbol aşkını kazanca çevirmek isteyenlerin yüzü güldü. ⚽💸

2. Kristal Kola (KRSTL)

2. Kristal Kola (KRSTL)

📈 Fiyat: 6,38 TL

🧗 Değişim: %10,00

Yaz sıcağında olmasa da, Kristal Kola’nın hisseleri bugün herkesi serinletiyor. Gazı kaçmadan yakalayın! 🥤

3. Sanifoam (SANFM)

3. Sanifoam (SANFM)

📈 Fiyat: 41,04 TL

🧗 Değişim: %9,97

Sanifoam köpük gibi hafif, ama borsa performansı bir o kadar güçlü! Sanayi sektöründe bir yıldız daha yükseliyor. 🌟

4. Alkim Kağıt (ALKA)

4. Alkim Kağıt (ALKA)

📈 Fiyat: 10,05 TL

🧗 Değişim: %9,96

Kağıt üretiminde kalite arayanlar doğru yerde. Alkim Kağıt, yatırımcılarını sevindiren bir performans sergiliyor! 📝

5. Esenboğa Elektrik (ESEN)

5. Esenboğa Elektrik (ESEN)

📈 Fiyat: 25,66 TL

🧗 Değişim: %9,94

Yenilenebilir enerjinin yıldızı Esenboğa, borsada da parlıyor. Geleceğin enerjisi bugünden kazandırıyor! ⚡🌿

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6. Dinamik Isı (DNISI)

6. Dinamik Isı (DNISI)

📈 Fiyat: 28,54 TL

🧗 Değişim: %9,94

Isı yalıtım sektöründeki başarısını borsaya taşıyan Dinamik Isı, bugün yatırımcıların içini ısıttı! 🔥

7. Margün Enerji (MAGEN)

7. Margün Enerji (MAGEN)

📈 Fiyat: 21,16 TL

🧗 Değişim: %9,92

Yatırımcıları enerji dolu bir gün geçirdi. Margün Enerji, sektördeki gücünü hissettirmeye devam ediyor. ⚡🔋

8. Hedef Holding (HEDEF)

8. Hedef Holding (HEDEF)

📈 Fiyat: 3,58 TL

🧗 Değişim: %9,82

Hedefi 12’den vuran hisseler arasında! Portföyünü çeşitlendirmek isteyenler için cazip bir seçenek. 🎯

9. Gentaş (GENTS)

9. Gentaş (GENTS)

📈 Fiyat: 11,19 TL

🧗 Değişim: %8,43

Dekoratif yüzeylerin gözdesi Gentaş, borsada da şıklığını konuşturuyor. Ev dekorasyonu kadar portföylere de renk katıyor! 🏡✨

10. TSKB GYO (TSGYO)

10. TSKB GYO (TSGYO)

📈 Fiyat: 7,54 TL

🧗 Değişim: %8,49

Gayrimenkul yatırımlarının güvenilir ismi TSKB GYO, yeni yıla güçlü bir başlangıç yaptı. 🏢💼

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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