Borsada Gayrimenkul Yükseliyor! 2 Ocak' ta Zirve Yapan 10 Hisse
Borsada Gayrimenkul Yükseliyor! 2 Ocak' ta Zirve Yapan 10 Hisse
Yeni yılın ikinci gününde borsa yine dopdolu! Yatırımcılar ekran başında kazançlarını hesaplıyor. İşte bugün yatırımcıların dikkatini çeken, %8’in üzerinde yükseliş gösteren hisselerden oluşan kazanç listesi! 🚀👇
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1. Trabzonspor (TSPOR)
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2. Kristal Kola (KRSTL)
3. Sanifoam (SANFM)
4. Alkim Kağıt (ALKA)
5. Esenboğa Elektrik (ESEN)
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6. Dinamik Isı (DNISI)
7. Margün Enerji (MAGEN)
8. Hedef Holding (HEDEF)
9. Gentaş (GENTS)
10. TSKB GYO (TSGYO)
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