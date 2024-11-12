Borsa ve Altın Düşüşte, Dolar Yükseliyor! 12 Kasım 2024 Piyasalarında Son Durum
Borsa ve Altın Düşüşte, Dolar Yükseliyor! 12 Kasım 2024 Piyasalarında Son Durum
Haftanın ikinci işlem gününe girerken piyasalardaki gelişmeleri detaylıca ele alıyoruz. Borsa İstanbul’da öne çıkan sektörlerden döviz kurlarına, petrol fiyatlarından altın piyasasına kadar tüm hareketliliğe dair detaylı bilgileri sizler için derledik.
İşte 12 Kasım 2024’ün güncel piyasa verileri ve öne çıkan trendler.
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Borsa İstanbul’da dün güçlü bir alıcılı seyir gözlendi ve BIST 100 endeksi günü %1 değer kazancıyla 9.276,78 puandan tamamladı.
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Bugün özellikle sanayi ve teknoloji sektörleri yatırımcıların odak noktası oldu.
Döviz piyasasında ise özellikle Dolar/TL ve Euro/TL kurları yatırımcıların yakından takip ettiği veriler arasında.
Altın piyasasında da hareketlilik sürüyor.
Bu düşüşle yurt içi altın fiyatları da onsun performansına paralel olarak güncellendi.
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