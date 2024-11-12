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Borsa ve Altın Düşüşte, Dolar Yükseliyor! 12 Kasım 2024 Piyasalarında Son Durum

etiket Borsa ve Altın Düşüşte, Dolar Yükseliyor! 12 Kasım 2024 Piyasalarında Son Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
12.11.2024 - 18:20

Haftanın ikinci işlem gününe girerken piyasalardaki gelişmeleri detaylıca ele alıyoruz. Borsa İstanbul’da öne çıkan sektörlerden döviz kurlarına, petrol fiyatlarından altın piyasasına kadar tüm hareketliliğe dair detaylı bilgileri sizler için derledik.

İşte 12 Kasım 2024’ün güncel piyasa verileri ve öne çıkan trendler.

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Borsa İstanbul’da dün güçlü bir alıcılı seyir gözlendi ve BIST 100 endeksi günü %1 değer kazancıyla 9.276,78 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da dün güçlü bir alıcılı seyir gözlendi ve BIST 100 endeksi günü %1 değer kazancıyla 9.276,78 puandan tamamladı.

Bu yükselişle yatırımcıların ilgisini çeken borsa, bugün ise %0,28 oranında hafif bir gerileme ile 9.251,10 puan seviyesine indi. Bu düşüşe rağmen piyasa genelinde aktif bir gün yaşanıyor.

Bugün özellikle sanayi ve teknoloji sektörleri yatırımcıların odak noktası oldu.

Bugün özellikle sanayi ve teknoloji sektörleri yatırımcıların odak noktası oldu.

Sanayi hisselerinde enerji ve kimya gibi alt segmentlerde görülen hareketlenme dikkat çekerken, teknoloji sektöründe de dijitalleşme ve yenilikçi projelere odaklanan şirketlerin hisselerinde pozitif bir seyir gözlemleniyor.

Döviz piyasasında ise özellikle Dolar/TL ve Euro/TL kurları yatırımcıların yakından takip ettiği veriler arasında.

Döviz piyasasında ise özellikle Dolar/TL ve Euro/TL kurları yatırımcıların yakından takip ettiği veriler arasında.

Dolar/TL kuru bugün %0,11 oranında hafif bir artışla 34,3765 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL kuru ise %0,21 oranında bir düşüş yaşayarak 36,5362 seviyesine indi. Euro/Dolar paritesi de %0,32 düşüşle 1,0621 seviyesinden işlem görmekte.

Altın piyasasında da hareketlilik sürüyor.

Altın piyasasında da hareketlilik sürüyor.

Küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak ons altın %0,20 düşüşle 2.613,50 dolardan işlem görüyor.

Bu düşüşle yurt içi altın fiyatları da onsun performansına paralel olarak güncellendi.

Bu düşüşle yurt içi altın fiyatları da onsun performansına paralel olarak güncellendi.

Gram altın 2.880 TL, çeyrek altın 4.617 TL, yarım altın 9.907 TL, tam altın 19.773,67 TL, Cumhuriyet altını ise 19.742 TL seviyesinde.

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Piyasanın takip ettiği diğer önemli bir varlık olan Brent Petrol, %1,27 oranında yükselişle 72,74 dolar seviyesinden işlem görmekte.

Piyasanın takip ettiği diğer önemli bir varlık olan Brent Petrol, %1,27 oranında yükselişle 72,74 dolar seviyesinden işlem görmekte.

Bu artışın enerji sektöründeki şirketlere olumlu yansıması bekleniyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarının artması, enerji sektörü yatırımcılarının kararlarını doğrudan etkileyen bir faktör.

Bugün dünya ekonomisinde en çok dikkat çeken olaylardan biri, ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikalarına ilişkin açıklamalar oldu.

Bugün dünya ekonomisinde en çok dikkat çeken olaylardan biri, ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikalarına ilişkin açıklamalar oldu.

Özellikle ABD enflasyon verilerinin yarın açıklanması öncesinde, yatırımcılar FED’in faiz politikasında ne gibi değişiklikler yapacağını merakla bekliyor.

Türkiye ekonomisinde ise gözler bugün açıklanan cari işlemler dengesine çevrildi.

Türkiye ekonomisinde ise gözler bugün açıklanan cari işlemler dengesine çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilerde, cari açığın artış gösterdiği belirtildi.

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