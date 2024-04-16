Borsa mı Kripto mu? Son Bir Yılda Yatırımcısına En Çok Hangisi Kazandırdı?

Borsadaki hisse senetleri en çok kazandıran yatırım araçlarından. En yüksek getirilerden biri olan hisse senetlerini yatırımcılar sıklıkla tercih ediyor. Riski göze alarak farklı hisse senetleri satın almak yatırımcıların tercihleri arasında.

Kriptolar da son yıllarda tercih edilen yatırım araçları. Sonradan değeri artan kripto paralar, artık daha çok tercih ediliyor. Riskli bir yatırım olarak görülse de zamanında çok kazananlar oldu.