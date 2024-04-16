Görüş Bildir
Haberler
Finans
Borsa mı Kripto mu? Son Bir Yılda Yatırımcısına En Çok Hangisi Kazandırdı?

etiket Borsa mı Kripto mu? Son Bir Yılda Yatırımcısına En Çok Hangisi Kazandırdı?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 14:03

Parasını değerlendirmek isteyen herkesin merak ettiği soru borsa mı kripto mu daha çok kazandırıyor. Güncel veriler sürekli değişse de geçen yılın en çok kazandıranı hangisi gelin birlikte bakalım... 

“Yatırım tavsiyesi değildir. İçerik güncel verilere göre bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.” 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Önce borsa nedir ve borsada nasıl yatırım yapılır buna bakalım...

Yatırım denilince genelde akla ilk borsa geliyor. Borsa; menkul değerler, emtia, döviz, vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü bir piyasa. Yatırım yapmak isteyenler paralarını borsada farklı şekilde değerlendirebiliyor.

Borsada yatırım yapmak için tek ihtiyacınız bir hesap açmak.

Hesabı açtıktan sonra istediğiniz hisse senetlerini alıp satabiliyorsunuz. Hisse senedi alımı yapmak demek o şirkette pay sahibi olmak demek. Aldığınız hisse senedi oranında bir şirkette veya birçok şirkette kâra ve zarara ortak oluyorsunuz.

Bir başka yatırım aracı da kripto.

Kripto para sanal bir para birimi. Yatırım yaparken borsa gibi kripto paralar da sıklıkla tercih ediliyor. Kripto paralar arasında Bitcoin, çok popüler. Çok kazandırdığı için kripto paralara da yatırım yapılıyor.

İster borsa ister kripto olsun güzel bir araştırma yapmadan yatırım yapmak doğru değil.

Yatırım yapmak istiyorsanız o zaman araştırmanızı iyice yapmalısınız. Hangisi daha iyi kazandırıyor bilmek için gündemi ve ekonomiyi yakından takip etmek gerek. 

Peki geçen sene bu ikisinden hangisi daha çok kazandırdı bakalım mı?

Son 10 yılda en çok kazandıran yatırım araçlarına bakıldığında hem kripto hem borsanın kazandırdığını görüyoruz.

Borsadaki hisse senetleri en çok kazandıran yatırım araçlarından. En yüksek getirilerden biri olan hisse senetlerini yatırımcılar sıklıkla tercih ediyor. Riski göze alarak farklı hisse senetleri satın almak yatırımcıların tercihleri arasında. 

Kriptolar da son yıllarda tercih edilen yatırım araçları. Sonradan değeri artan kripto paralar, artık daha çok tercih ediliyor. Riskli bir yatırım olarak görülse de zamanında çok kazananlar oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

2022 yılında hangisi en çok kazandırdı biliyor musunuz?

Yatırım araçları arasında 2022 yılında en çok kazandıran borsa oldu. Altın, dolar ve diğer yatırım araçları arasında 2022 yılında öne çıkan borsaydı.

Peki 2023 yılı için durum neymiş?

2023 yılında ise borsanın tahtını sallayan kripto para oldu. Bitcoin, 2023 yılında yatırımcısını güldüren yatırım araçlarından biri oldu. Bitcoin dışında altın da 2023 yılında kazandıran yatırım araçlarından. Borsa, dolar gibi diğer yatırımlar ise kaybettiren yatırımlardan oldu.

2024 yılı için ekonomistlerin birçok tahmini var elbette.

Bu tahminlerden biri borsanın 2024 yılında kazandıracağı yönünde. Yine 2024 yılı için kripto paralarda da bir yükseliş bekleniyor. Tabii bunların tahmin olduğunu tekrar belirtelim.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın