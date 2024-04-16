Borsa mı Kripto mu? Son Bir Yılda Yatırımcısına En Çok Hangisi Kazandırdı?
Borsa mı Kripto mu? Son Bir Yılda Yatırımcısına En Çok Hangisi Kazandırdı?
Parasını değerlendirmek isteyen herkesin merak ettiği soru borsa mı kripto mu daha çok kazandırıyor. Güncel veriler sürekli değişse de geçen yılın en çok kazandıranı hangisi gelin birlikte bakalım...
“Yatırım tavsiyesi değildir. İçerik güncel verilere göre bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.”
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Önce borsa nedir ve borsada nasıl yatırım yapılır buna bakalım...
Borsada yatırım yapmak için tek ihtiyacınız bir hesap açmak.
Bir başka yatırım aracı da kripto.
İster borsa ister kripto olsun güzel bir araştırma yapmadan yatırım yapmak doğru değil.
Son 10 yılda en çok kazandıran yatırım araçlarına bakıldığında hem kripto hem borsanın kazandırdığını görüyoruz.
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2022 yılında hangisi en çok kazandırdı biliyor musunuz?
Peki 2023 yılı için durum neymiş?
2024 yılı için ekonomistlerin birçok tahmini var elbette.
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