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Borsa İstanbul Haftaya Nasıl Başladı? 2 Aralık Pazartesi Günü Piyasalarda Son Durum

etiket Borsa İstanbul Haftaya Nasıl Başladı? 2 Aralık Pazartesi Günü Piyasalarda Son Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 18:06 Son Güncelleme: 02.12.2024 - 18:15

Yeni haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yatay bir başlangıç yaparken, döviz ve emtia piyasalarında dikkat çeken hareketler yaşandı. İşte 2 Aralık Pazartesi gününe dair detaylar!

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Borsa İstanbul haftaya durağan başladı.

Borsa İstanbul haftaya durağan başladı.

Geçtiğimiz haftayı alıcılı bir seyirle tamamlayan BIST 100 endeksi, haftanın ilk gününde yüzde 0,13 artışla 9.664,93 puandan işlem görüyor.

Sektörel performanslara bakıldığında ise...

Sektörel performanslara bakıldığında ise...

Bankacılık ve holding endeksleri değer kaybetti. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi ise yüzde 0,5 oranında geriledi.

Sektör bazında değerlendirildiğinde, yatırımcısına en çok kazandıran sektör yüzde 1,6 ile ticaret sektörü oldu.

Sektör bazında değerlendirildiğinde, yatırımcısına en çok kazandıran sektör yüzde 1,6 ile ticaret sektörü oldu.

Buna karşılık, en fazla düşüş yaşayan sektör ise yüzde 1,11 kayıpla taş ve toprak sektörü olarak kaydedildi.

Haftanın ilk gününde Dolar/TL, yükseliş eğilimiyle dikkat çekiyor. 34,7188 seviyesinde güne başlayan dolar, kısa süre içerisinde 34,7250 liradan işlem gördü.

Haftanın ilk gününde Dolar/TL, yükseliş eğilimiyle dikkat çekiyor. 34,7188 seviyesinde güne başlayan dolar, kısa süre içerisinde 34,7250 liradan işlem gördü.

Doların aksine Euro/TL ise yüzde 0,68 düşüşle 36,4782 seviyesine geriledi. Euro/Dolar paritesi de yüzde 0,76 oranında değer kaybederek 1,0497 seviyesine çekildi.

Altın piyasası haftanın ilk gününde ons fiyatına paralel olarak yatay bir seyir izledi.

Altın piyasası haftanın ilk gününde ons fiyatına paralel olarak yatay bir seyir izledi.

Ons altın, küresel piyasalardaki belirsizlik nedeniyle 2.651,27 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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İç piyasada ise bu durum gram ve çeyrek altın fiyatlarına yansıdı.

İç piyasada ise bu durum gram ve çeyrek altın fiyatlarına yansıdı.

Gram altın şu sıralar 2.952 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 4.690,17 TL’den alınırken, 4.793,61 TL’den satılıyor. Yatırımcıların gözdesi Cumhuriyet altını ise 19.115,81 TL ile işlem görmeye devam ediyor.

Enerji piyasasında ise petrol fiyatları haftanın ilk gününde yukarı yönlü bir hareket sergiledi.

Enerji piyasasında ise petrol fiyatları haftanın ilk gününde yukarı yönlü bir hareket sergiledi.

Brent petrol yüzde 1,25 artışla 72,74 dolar seviyesine yükseldi.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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