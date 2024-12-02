Borsa İstanbul Haftaya Nasıl Başladı? 2 Aralık Pazartesi Günü Piyasalarda Son Durum
Borsa İstanbul Haftaya Nasıl Başladı? 2 Aralık Pazartesi Günü Piyasalarda Son Durum
Yeni haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yatay bir başlangıç yaparken, döviz ve emtia piyasalarında dikkat çeken hareketler yaşandı. İşte 2 Aralık Pazartesi gününe dair detaylar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Borsa İstanbul haftaya durağan başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sektörel performanslara bakıldığında ise...
Sektör bazında değerlendirildiğinde, yatırımcısına en çok kazandıran sektör yüzde 1,6 ile ticaret sektörü oldu.
Haftanın ilk gününde Dolar/TL, yükseliş eğilimiyle dikkat çekiyor. 34,7188 seviyesinde güne başlayan dolar, kısa süre içerisinde 34,7250 liradan işlem gördü.
Altın piyasası haftanın ilk gününde ons fiyatına paralel olarak yatay bir seyir izledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İç piyasada ise bu durum gram ve çeyrek altın fiyatlarına yansıdı.
Enerji piyasasında ise petrol fiyatları haftanın ilk gününde yukarı yönlü bir hareket sergiledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın