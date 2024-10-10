Borsa İstanbul’da Yatırımcıların Takip Etmesi Gereken Hisseler: 10 Ekim’de En Çok Yükselen 10 Şirket!
Borsa İstanbul’da Yatırımcıların Takip Etmesi Gereken Hisseler: 10 Ekim’de En Çok Yükselen 10 Şirket!
Borsa İstanbul’da 10 Ekim itibarıyla öne çıkan hisseler yatırımcıların gözdesi haline gelmiş durumda. Yatırımcıların radarında olan ve yükseliş grafiğiyle dikkat çeken bu şirketler, büyük kazanç fırsatları sunuyor.
İşte bugünün en çok yükselen 10 hissesi:
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1. Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA)
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2. İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS)
3. Otto Holding A.Ş. (OTTO)
4. Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DOGUB)
5. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA)
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