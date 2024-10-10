Görüş Bildir
Haberler
Finans
Borsa İstanbul’da Yatırımcıların Takip Etmesi Gereken Hisseler: 10 Ekim’de En Çok Yükselen 10 Şirket!

etiket Borsa İstanbul’da Yatırımcıların Takip Etmesi Gereken Hisseler: 10 Ekim’de En Çok Yükselen 10 Şirket!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 18:37

Borsa İstanbul’da 10 Ekim itibarıyla öne çıkan hisseler yatırımcıların gözdesi haline gelmiş durumda. Yatırımcıların radarında olan ve yükseliş grafiğiyle dikkat çeken bu şirketler, büyük kazanç fırsatları sunuyor.

İşte bugünün en çok yükselen 10 hissesi:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA)

1. Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA)

Yayla Enerji, enerji ve turizm sektörlerinde önemli bir yer edinmiş durumda. 10 Ekim itibarıyla %9,99 değer kazanarak 13,21 TL seviyesine ulaştı.

2. İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS)

2. İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS)

Medya dünyasında güçlü bir oyuncu olan İhlas Haber Ajansı, %9,99 artış göstererek 19,59 TL seviyesine yükseldi. Medyanın dijitalleşmesi ve habercilik alanında sunduğu yenilikçi çözümlerle dikkat çeken İHAAS, bu başarısını hisse fiyatlarına da yansıtıyor.

3. Otto Holding A.Ş. (OTTO)

3. Otto Holding A.Ş. (OTTO)

Yüksek fiyatlı hisseleriyle dikkat çeken Otto Holding, %9,98 yükselişle 405,00 TL seviyesine ulaştı. Finansal gücü ve geniş iş alanlarıyla bilinen Otto Holding, borsa yatırımcıları için uzun vadeli kazanç fırsatları sunuyor.

4. Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DOGUB)

4. Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DOGUB)

İnşaat ve altyapı projelerinin vazgeçilmez unsurlarından olan Doğusan Boru, bugün %9,94 artış göstererek 22,78 TL oldu.

5. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA)

5. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA)

Endüstriyel çözümler sunan Çelik Halat, %9,94 oranında değer kazanarak 26,76 TL'ye ulaştı. Özellikle sanayi alanındaki talebin artmasıyla birlikte bu şirketin hisseleri de değerlenmeye devam ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Kustur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR)

6. Kustur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR)

Turizm sektörü, pandeminin etkilerinden kurtulup yeniden canlanmaya başlarken, Kustur Kuşadası Turizm de bu hareketliliğin öncülerinden biri oldu. %9,93 değer kazanarak 2.877,50 TL seviyesine yükselen hisse, turizm sektöründeki yükselişi yansıtıyor.

7. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE)

7. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE)

Gıda sektöründe önemli bir yere sahip olan Söke Değirmencilik, bugün %9,93 artışla 13,39 TL seviyesine ulaştı.

8. Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BNTAS)

8. Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BNTAS)

Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Bantaş, %9,92 artışla 10,64 TL'ye yükseldi. Ambalaj sanayisindeki büyüme potansiyeli, çevre dostu çözümler ve sürdürülebilirlik projeleriyle destekleniyor.

9. Tugçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK)

9. Tugçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK)

Metal ve alüminyum sektöründe faaliyet gösteren Tugçelik, bugün %9,92 artış göstererek 12,41 TL seviyesine ulaştı.

10. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN)

10. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN)

Un ve unlu mamuller sektöründe faaliyet gösteren Ulusoy Un, %9,88 artışla 6,56 TL seviyesine yükseldi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın