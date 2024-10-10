Borsa İstanbul’da Yatırımcıların Takip Etmesi Gereken Hisseler: 10 Ekim’de En Çok Yükselen 10 Şirket!

Medya dünyasında güçlü bir oyuncu olan İhlas Haber Ajansı, %9,99 artış göstererek 19,59 TL seviyesine yükseldi. Medyanın dijitalleşmesi ve habercilik alanında sunduğu yenilikçi çözümlerle dikkat çeken İHAAS, bu başarısını hisse fiyatlarına da yansıtıyor.