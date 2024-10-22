Borsa İstanbul'da Hareketlilik Devam Ediyor: 22 Ekim'de BIST 100 Yükselirken Altın Fiyatları Rekor Kırdı!

Borsa İstanbul’da haftanın ortasında hareketlilik dorukta! Hem BIST 100 endeksi hem de döviz ve emtia fiyatlarındaki değişiklikler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerde yaşanan artış, endeksin yukarı yönlü hareketini desteklerken, altın ve petrol piyasalarında da dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.

Gelin, BIST 100’deki yükselişin yanı sıra döviz kurları ve emtia fiyatlarındaki son durumu birlikte inceleyelim.