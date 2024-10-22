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Borsa İstanbul'da Hareketlilik Devam Ediyor: 22 Ekim'de BIST 100 Yükselirken Altın Fiyatları Rekor Kırdı!

etiket Borsa İstanbul'da Hareketlilik Devam Ediyor: 22 Ekim'de BIST 100 Yükselirken Altın Fiyatları Rekor Kırdı!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 18:25

Borsa İstanbul’da haftanın ortasında hareketlilik dorukta! Hem BIST 100 endeksi hem de döviz ve emtia fiyatlarındaki değişiklikler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerde yaşanan artış, endeksin yukarı yönlü hareketini desteklerken, altın ve petrol piyasalarında da dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. 

Gelin, BIST 100’deki yükselişin yanı sıra döviz kurları ve emtia fiyatlarındaki son durumu birlikte inceleyelim.

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BIST 100 endeksi zirveyi zorluyor!

BIST 100 endeksi zirveyi zorluyor!

Bugün, BIST 100 endeksi %1,80 artışla 8.810,45 puana yükseldi. Bu güçlü performans, yatırımcılarda moralleri yükseltti.

Borsa İstanbul’da bugün özellikle banka ve teknoloji sektörü hisseleri öne çıktı.

Borsa İstanbul’da bugün özellikle banka ve teknoloji sektörü hisseleri öne çıktı.

En çok kazandıran hisseler arasında Akbank, Garanti BBVA, ve Aselsan yer aldı. Yatırımcıların ilgisini çeken bu sektörlerde yaşanan hareketlilik, BIST 100 endeksine olumlu yansıdı.

Döviz kurları, borsa ile birlikte yakından takip ediliyor.

Döviz kurları, borsa ile birlikte yakından takip ediliyor.

Dolar/TL kuru sabit kalarak 34,2373 seviyesinde işlem görmeye devam ederken, Euro/TL paritesinde %0,07 oranında hafif bir düşüş yaşandı ve kur 37,0290 seviyesine geriledi.

Gram altın zirveyi zorladı!

Gram altın zirveyi zorladı!

Dün gram altın 2.930 TL seviyesindeydi. Bugün ise 2.952 TL ile yeni bir rekor kırıldı. Dünkü yükselişin ardından gram altın, bugün de yatırımcılarına kazandırmayı sürdürüyor.

Çeyrek altın dün 4.825 TL seviyesindeydi.

Çeyrek altın dün 4.825 TL seviyesindeydi.

Bugün ise çeyrek altın fiyatı 4.853 TL'ye çıkarak rekor tazeledi. Altın yatırımcıları, çeyrek altının bu yükselişiyle birlikte önemli bir kazanç elde etti.

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Uluslararası piyasalarda da altın fiyatları yükselişte.

Uluslararası piyasalarda da altın fiyatları yükselişte.

%0,72 oranında artan ons fiyatı, 2.739,43 dolar seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde altına olan talebin arttığını gösteriyor.

Enerji piyasalarına baktığımızda, Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor.

Enerji piyasalarına baktığımızda, Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor.

Brent petrol, %1,57’lik artışla 75,43 dolar seviyesine yükseldi. Petrol fiyatlarındaki bu artış, enerji piyasalarında arz-talep dengesinin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

IMF’nin Türkiye’ye dair yaptığı ekonomik büyüme tahminine göre, ülke ekonomisinin 2024 yılında %3,1 büyümesi bekleniyor.

IMF’nin Türkiye’ye dair yaptığı ekonomik büyüme tahminine göre, ülke ekonomisinin 2024 yılında %3,1 büyümesi bekleniyor.

Bu olumlu gelişme, küresel ekonomi üzerindeki yavaşlama baskısına rağmen Türkiye’nin ekonomik direncini gösteriyor.

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