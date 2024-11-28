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Borsa İstanbul’da Yavaş Yavaş Haftayı Bitiriyoruz: 28 Kasım' da Altın ve Petrol Yükselişte!

etiket Borsa İstanbul’da Yavaş Yavaş Haftayı Bitiriyoruz: 28 Kasım' da Altın ve Petrol Yükselişte!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.11.2024 - 18:15

Bu hafta borsa ve piyasalar oldukça hareketli günler geçiriyor. Kasım ayının son günlerine yaklaşırken yatırımcılar, ekonomik göstergelere ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara odaklanmış durumda. 28 Kasım Perşembe sabahı itibarıyla Borsa İstanbul, döviz kurları ve emtia fiyatları arasında dengeler değişiyor. Borsa, güne negatif bir başlangıç yaparken altın ve petrol fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor. Bakalım bugünün detayları neler? 👇

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BIST 100 güne düşüşle başladı. 📊

BIST 100 güne düşüşle başladı. 📊

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28 Kasım Perşembe sabahına %0,28 oranında bir düşüşle 9.612,87 puandan başladı.

Dünkü kapanışta %0,04’lük hafif bir artışla 9.639,77 puana yükselen endeks, bugün ise güne daha temkinli bir giriş yapıyor.

Dünkü kapanışta %0,04’lük hafif bir artışla 9.639,77 puana yükselen endeks, bugün ise güne daha temkinli bir giriş yapıyor.

Açılış seviyesi 9.640,57 puan olarak kaydedildi.

Sektörel bazda incelediğimizde ise bankacılık endeksi %0,02, holding endeksi %0,07 değer kazandı.

Sektörel bazda incelediğimizde ise bankacılık endeksi %0,02, holding endeksi %0,07 değer kazandı.

Özellikle orman, kağıt ve basım sektörü %0,49 ile günün en çok kazandıran sektörü olurken, ulaştırma sektörü %0,47 ile en fazla kaybettiren sektör olarak öne çıktı. 📉

Döviz Kurları Dalgalı Seyrediyor 💱

Döviz Kurları Dalgalı Seyrediyor 💱

Dolar/TL, %0,12 düşüşle 34,60 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise %0,07 gerileyerek 36,57 seviyesinde fiyatlanıyor. Bu sabah Euro/Dolar paritesinde de %0,24’lük bir düşüşle 1,0541 seviyesine kadar gerileme yaşandı.

Küresel piyasalardaki belirsizlikler altın fiyatlarını yukarı taşıyor.

Küresel piyasalardaki belirsizlikler altın fiyatlarını yukarı taşıyor.

Ons altın güne 2.636 dolardan başlarken, gün içerisinde en düşük 2.621 dolar ve en yüksek 2.638 dolar seviyelerini gördü. Şu sıralar 2.633 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Gram altın da ons fiyatına paralel bir seyir izleyerek 2.941 lira seviyesinde alıcı buluyor.

Gram altın da ons fiyatına paralel bir seyir izleyerek 2.941 lira seviyesinde alıcı buluyor.

Çeyrek altın ise 4.814 lira seviyesinden işlem görüyor.

Petrol fiyatlarında yükseliş sinyali ⛽

Petrol fiyatlarında yükseliş sinyali ⛽

Enerji piyasasında da hareketlilik dikkat çekiyor. Brent petrol fiyatı %0,58 oranında artışla 73,25 dolara yükseldi.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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