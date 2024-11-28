Borsa İstanbul’da Yavaş Yavaş Haftayı Bitiriyoruz: 28 Kasım' da Altın ve Petrol Yükselişte!

Bu hafta borsa ve piyasalar oldukça hareketli günler geçiriyor. Kasım ayının son günlerine yaklaşırken yatırımcılar, ekonomik göstergelere ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara odaklanmış durumda. 28 Kasım Perşembe sabahı itibarıyla Borsa İstanbul, döviz kurları ve emtia fiyatları arasında dengeler değişiyor. Borsa, güne negatif bir başlangıç yaparken altın ve petrol fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor. Bakalım bugünün detayları neler? 👇