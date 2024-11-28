Borsa İstanbul’da Yavaş Yavaş Haftayı Bitiriyoruz: 28 Kasım' da Altın ve Petrol Yükselişte!
Borsa İstanbul’da Yavaş Yavaş Haftayı Bitiriyoruz: 28 Kasım' da Altın ve Petrol Yükselişte!
Bu hafta borsa ve piyasalar oldukça hareketli günler geçiriyor. Kasım ayının son günlerine yaklaşırken yatırımcılar, ekonomik göstergelere ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara odaklanmış durumda. 28 Kasım Perşembe sabahı itibarıyla Borsa İstanbul, döviz kurları ve emtia fiyatları arasında dengeler değişiyor. Borsa, güne negatif bir başlangıç yaparken altın ve petrol fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor. Bakalım bugünün detayları neler? 👇
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BIST 100 güne düşüşle başladı. 📊
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Dünkü kapanışta %0,04’lük hafif bir artışla 9.639,77 puana yükselen endeks, bugün ise güne daha temkinli bir giriş yapıyor.
Sektörel bazda incelediğimizde ise bankacılık endeksi %0,02, holding endeksi %0,07 değer kazandı.
Döviz Kurları Dalgalı Seyrediyor 💱
Küresel piyasalardaki belirsizlikler altın fiyatlarını yukarı taşıyor.
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Gram altın da ons fiyatına paralel bir seyir izleyerek 2.941 lira seviyesinde alıcı buluyor.
Petrol fiyatlarında yükseliş sinyali ⛽
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