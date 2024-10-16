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Borsa İstanbul'da Endeks Yükseldi, Brent Petrol Çakıldı: 15 Ekim'de Piyasalar Nasıl Şekillendi?

etiket Borsa İstanbul'da Endeks Yükseldi, Brent Petrol Çakıldı: 15 Ekim'de Piyasalar Nasıl Şekillendi?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 14:29

15 Ekim tarihinde finansal piyasalarda dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor. Borsa İstanbul'da da hareketli bir gün yaşanırken, brent petrol ve döviz paritelerinde önemli değişimler gözlemleniyor.

İşte 15 Ekim tarihindeki piyasaların son durumu ve önemli veriler...

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %1,95 oranında yükselerek 8.868,40 seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %1,95 oranında yükselerek 8.868,40 seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul’da endeksin yükselişiyle birlikte enerji ve sanayi sektörleri dikkat çekiyor.

Özellikle enerji hisseleri, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen yükselirken, sanayi sektörü hisseleri de güçlü bir performans sergiledi.

Özellikle enerji hisseleri, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen yükselirken, sanayi sektörü hisseleri de güçlü bir performans sergiledi.

Bu iki sektörün piyasaya yön vermesi, yatırımcıların ilgisini çekerken, bankacılık sektöründe ise daha durgun bir seyir gözlemlendi.

Döviz kurlarında ise dalgalı bir seyir hakim.

Döviz kurlarında ise dalgalı bir seyir hakim.

Dolar/TL kuru %0,13 oranında düşüşle 34,2275 seviyesinden işlem görüyor.  Euro/TL de benzer şekilde %0,12 gerileyerek 37,3666 seviyesine indi.

Altın fiyatlarında yatay seyir...

Altın fiyatlarında yatay seyir...

Altının ons fiyatı %0,57 oranında yükselişle 2.663,73 dolar seviyesine çıktı.

Gram altın ise yatay seyrederek 2 bin 922 TL’den işlem görüyor.

Gram altın ise yatay seyrederek 2 bin 922 TL’den işlem görüyor.

Çeyrek altın 4 bin 776 TL’den, Cumhuriyet altını ise 19 bin 830 TL’den satılmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki bu yatay hareket, küresel ekonomik gelişmelere paralel olarak ilerliyor.

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Brent petrol fiyatlarında %4,75 oranında büyük bir düşüş yaşandı ve fiyatlar 73,78 dolara kadar geriledi.

Brent petrol fiyatlarında %4,75 oranında büyük bir düşüş yaşandı ve fiyatlar 73,78 dolara kadar geriledi.

Küresel enerji piyasalarında arz fazlası endişeleri, fiyatlar üzerinde baskı oluştururken, yatırımcılar bu gelişmelerin önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarını nasıl etkileyeceğini merak ediyor. OPEC’in üretim kararları ve küresel talep beklentileri, piyasanın geleceği açısından kritik önemde.

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