Borsa İstanbul'da Endeks Yükseldi, Brent Petrol Çakıldı: 15 Ekim'de Piyasalar Nasıl Şekillendi?
Borsa İstanbul'da Endeks Yükseldi, Brent Petrol Çakıldı: 15 Ekim'de Piyasalar Nasıl Şekillendi?
15 Ekim tarihinde finansal piyasalarda dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor. Borsa İstanbul'da da hareketli bir gün yaşanırken, brent petrol ve döviz paritelerinde önemli değişimler gözlemleniyor.
İşte 15 Ekim tarihindeki piyasaların son durumu ve önemli veriler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %1,95 oranında yükselerek 8.868,40 seviyesine ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle enerji hisseleri, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen yükselirken, sanayi sektörü hisseleri de güçlü bir performans sergiledi.
Döviz kurlarında ise dalgalı bir seyir hakim.
Altın fiyatlarında yatay seyir...
Gram altın ise yatay seyrederek 2 bin 922 TL’den işlem görüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın