Borsa İstanbul’da Düşüş Devam Ediyor! 1 Ekim'de Dolar ve Euro Fiyatları Nasıl Seyretti?
Borsa İstanbul’da Düşüş Devam Ediyor! 1 Ekim'de Dolar ve Euro Fiyatları Nasıl Seyretti?
Ekim ayına hızlı bir başlangıç yapan piyasalarda, özellikle BIST 100 endeksi ve döviz kurları dikkat çekiyor. BIST 100, güne düşüşle başlayarak yatırımcıların yakın takibine girdi. Ayrıca altın fiyatları da yatırımcılar ve altın tutkunları için merak konusu olmayı sürdürüyor.
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Ekim ayının ilk işlem gününde BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 110,26 puanlık bir kayıpla 9.555,52 puana geriledi.
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