Borsa İstanbul’da Düşüş Devam Ediyor! 1 Ekim'de Dolar ve Euro Fiyatları Nasıl Seyretti?

Günün ilk yarısında endeks, yüzde 3,22'lik düşüşle 9.354,62 seviyesine kadar çekildi. Spor sektörü yüzde 5,06 ile en çok kazandıran sektör olurken, orman kağıt basım sektörü yüzde 2,77'lik gerileme ile en çok kaybettiren sektör olarak öne çıktı.