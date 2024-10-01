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Borsa İstanbul’da Düşüş Devam Ediyor! 1 Ekim'de Dolar ve Euro Fiyatları Nasıl Seyretti?

etiket Borsa İstanbul’da Düşüş Devam Ediyor! 1 Ekim'de Dolar ve Euro Fiyatları Nasıl Seyretti?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 18:50

Ekim ayına hızlı bir başlangıç yapan piyasalarda, özellikle BIST 100 endeksi ve döviz kurları dikkat çekiyor. BIST 100, güne düşüşle başlayarak yatırımcıların yakın takibine girdi. Ayrıca altın fiyatları da yatırımcılar ve altın tutkunları için merak konusu olmayı sürdürüyor.

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Ekim ayının ilk işlem gününde BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 110,26 puanlık bir kayıpla 9.555,52 puana geriledi.

Ekim ayının ilk işlem gününde BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 110,26 puanlık bir kayıpla 9.555,52 puana geriledi.

Günün ilk yarısında endeks, yüzde 3,22'lik düşüşle 9.354,62 seviyesine kadar çekildi. Spor sektörü yüzde 5,06 ile en çok kazandıran sektör olurken, orman kağıt basım sektörü yüzde 2,77'lik gerileme ile en çok kaybettiren sektör olarak öne çıktı.

BIST 30 endeksi, 1 Ekim itibarıyla Borsa İstanbul’daki genel düşüş trendine paralel olarak gerilemeye devam etti.

BIST 30 endeksi, 1 Ekim itibarıyla Borsa İstanbul’daki genel düşüş trendine paralel olarak gerilemeye devam etti.

BIST 30 endeksi, günü 10.438,40 puan seviyesinden kapattı. Endeks, gün içinde 341,96 puan kaybederek %3,17 oranında bir düşüş yaşadı.

Ekim ayının ilk gününde döviz kurları genel olarak yatay bir seyir izledi.

Ekim ayının ilk gününde döviz kurları genel olarak yatay bir seyir izledi.

Dolar/TL, güne 34,18 seviyesinde başlarken, gün içinde 34,2114 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise 38,10 seviyesinde işlem görmeye başladı, ardından 37,9339 seviyesine kadar gerileyerek yüzde 0,46 oranında değer kaybetti. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,52'lik düşüşle 1,1077 seviyesine geriledi.

Altın piyasaları da yatırımcıların dikkatle takip ettiği alanlardan biri olmaya devam ediyor.

Altın piyasaları da yatırımcıların dikkatle takip ettiği alanlardan biri olmaya devam ediyor.

Gram altın, güne 2.901 liradan başlarken, çeyrek altın 4.742 lira seviyesinde işlem gördü.

Altının ons fiyatı ise 2.662,87 dolar ile yükselişini sürdürüyor.

Altının ons fiyatı ise 2.662,87 dolar ile yükselişini sürdürüyor.

Yatırımcılar, altın fiyatlarının bu dönemdeki seyrini yakından takip ediyor. Gram altının gün kapanıştaki alış fiyatı 2.900,01 TL, satış fiyatı ise 2.901,84 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altının alış fiyatı 4.640,39 TL, satış fiyatı ise 4.742,06 TL oldu.

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