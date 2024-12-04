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Borsa İstanbul’da 4 Aralık Zaferi: Yatırımcıların Yüzünü Güldüren 10 Hisse

etiket Borsa İstanbul’da 4 Aralık Zaferi: Yatırımcıların Yüzünü Güldüren 10 Hisse

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.12.2024 - 18:43

Borsa İstanbul’da 4 Aralık Çarşamba günü hareketli geçti! Yatırımcıların yüzünü güldüren hisse senetleri arasında %9’a varan yükselişler dikkat çekti. İşte günün en çok değer kazanan hisse senetleri ve performansları:

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1. FLAP Kongre Toplantı Hizmetleri (FLAP)

1. FLAP Kongre Toplantı Hizmetleri (FLAP)

Fiyat: 9,58 TL

Artış: %9,99

Kongre ve toplantı organizasyonlarındaki başarısıyla öne çıkan FLAP, günü zirvede kapattı.

2. Avrasya Petrol (AVTUR)

2. Avrasya Petrol (AVTUR)

Fiyat: 14,00 TL

Artış: %9,98

Petrol sektöründeki hareketlilik AVTUR hisselerinde sert bir yükseliş yarattı.

3. Reysaş Taşımacılık (RYSAS)

3. Reysaş Taşımacılık (RYSAS)

Fiyat: 19,63 TL

Artış: %9,97

Lojistik sektöründeki talep artışı RYSAS’ı zirveye taşıdı.

4. Pergamon Status (PSDTC)

4. Pergamon Status (PSDTC)

Fiyat: 84,95 TL

Artış: %9,97

Dış ticaret ve ihracatta etkin rol oynayan Pergamon Status, güçlü performansıyla dikkat çekti.

5. Ensari Deri (ENSRI)

5. Ensari Deri (ENSRI)

Fiyat: 20,12 TL

Artış: %9,95

Deri ve gıda sektöründeki faaliyetleriyle ENSRI, yatırımcısına kazandırdı.

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6. Forte Bilgi İletişim (FORTE)

6. Forte Bilgi İletişim (FORTE)

Fiyat: 52,65 TL

Artış: %9,92

Teknoloji ve savunma sanayindeki projeleriyle FORTE, hızlı bir yükseliş yaşadı.

7. Dinamik Isı (DNISI)

7. Dinamik Isı (DNISI)

Fiyat: 25,86 TL

Artış: %8,93

Yalıtım sektöründe faaliyet gösteren DNISI, yatırımcıların radarına girdi.

8. Duran Doğan Basım (DURDO)

8. Duran Doğan Basım (DURDO)

Fiyat: 27,00 TL

Artış: %8,61

Ambalaj sektörünün liderlerinden DURDO, bugün de günün kazandıranları arasında yer aldı.

9. Vestel Elektronik (VESTL)

9. Vestel Elektronik (VESTL)

Fiyat: 69,05 TL

Artış: %8,23

Elektronik sektöründe lider Vestel, artan taleple birlikte değer kazandı.

10. Can2 Termik (CANTE)

10. Can2 Termik (CANTE)

Fiyat: 1,68 TL

Artış: %7,01

Enerji sektöründe faaliyet gösteren CANTE, günün en çok yükselen hisseleri arasında yer aldı.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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