Borsa İstanbul’da 4 Aralık Zaferi: Yatırımcıların Yüzünü Güldüren 10 Hisse
Borsa İstanbul’da 4 Aralık Zaferi: Yatırımcıların Yüzünü Güldüren 10 Hisse
Borsa İstanbul’da 4 Aralık Çarşamba günü hareketli geçti! Yatırımcıların yüzünü güldüren hisse senetleri arasında %9’a varan yükselişler dikkat çekti. İşte günün en çok değer kazanan hisse senetleri ve performansları:
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1. FLAP Kongre Toplantı Hizmetleri (FLAP)
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2. Avrasya Petrol (AVTUR)
3. Reysaş Taşımacılık (RYSAS)
4. Pergamon Status (PSDTC)
5. Ensari Deri (ENSRI)
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6. Forte Bilgi İletişim (FORTE)
7. Dinamik Isı (DNISI)
8. Duran Doğan Basım (DURDO)
9. Vestel Elektronik (VESTL)
10. Can2 Termik (CANTE)
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